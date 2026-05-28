Căn nhà Bác Hồ ở Thái Lan mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm

Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan nơi Bác Hồ đã từng sinh sống, hoạt động cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani, nơi Bác Hồ từng sống và hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1928-1929 (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani được xây dựng trên nền đất cũ - nơi Bác từng hoạt động cách mạng với tên gọi Thầu Chín. Công trình toạ lạc ở một con đường rợp bóng cây xanh.

Khu di tích lưu giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Văn Viết Thành - người Thái gốc Việt đời thứ tư, là cán bộ phụ trách Ban Truyền thông - Thông tin của Khu di tích - cho biết nơi đây hàng năm đón khoảng 8.000-10.000 lượt du khách, trong đó 80% là người Việt Nam.

Nhiều vị khách người nước ngoài đến từ Mỹ, Canada, châu Âu cũng tới Khu di tích để tìm hiểu về quãng thời gian Người hoạt động cách mạng ở Thái Lan. Họ bày tỏ xúc động trước phong cách sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Thành, khu di tích có 2 phần. Trong đó, phần một được khánh thành năm 2006 với diện tích 5.600m2.

Khu vực này có nhà lợp lá với tường làm bằng đất gồm 3 gian chính. Trong phòng ngủ có bàn làm việc của Bác bên ô cửa sổ, ở giữa từng là nơi hội họp và dạy học của Người, bên phải là nơi nghỉ ngơi của những đồng chí cũng hoạt động cách mạng tại Thái Lan.

Nhiều vật dụng đơn sơ như tấm phản gỗ, bàn ghế vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Xung quanh căn nhà là khu vườn yên bình, rợp bóng cây xanh với vườn rau, giếng nước, kho thóc...

Căn nhà mái lá 3 gian tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở đây từ năm 1928 đến năm 1929 rồi tiếp tục hoạt động tại nhiều địa phương khác như Nong Khai, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani, Nakhon Phanom... ", ông cho hay.

Bên cạnh căn nhà mái lá là công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ chí Minh. Tầng một có bàn thờ Bác Hồ, tầng hai là phòng truyền thống trưng bày hình ảnh về cuộc đời và thời gian hoạt động cách mạng của Người tại 10 tỉnh của Thái Lan, những tư liệu quý về tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Khu vực thứ hai là phần mở rộng, được động thổ năm 2023, dự kiến có 10 hạng mục mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt Nam. Trong đó, nhà sàn Bác Hồ đã hoàn thành và được khánh thành vào tháng 12/2023.

"Hội trường đa năng có sức chứa 500 chỗ ngồi, đang được xây dựng theo kiến trúc đình làng truyền thống với mái cong vút ở 4 góc. Đây sẽ là nơi để đón các đoàn du khách, tổ chức nhiều chương trình quan trọng.

Ông Văn Viết Thành (áo đỏ) thuyết minh cho du khách về căn nhà Bác Hồ tại Khu di tích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khu di tích sẽ xây dựng thêm tượng đài Bác Hồ, chùa Một Cột, cổng tam quan...", ông Thành cho biết.

Hàng ngày, ông Thành thường trực tại Khu di tích để sắp xếp, hướng dẫn, tiếp đón các đoàn khách tham quan. Công việc bắt đầu từ 8h đến 16h.

Tự hào là người Việt Nam

Ông Văn Viết Thành từng học ngành quan hệ quốc tế, có vốn hiểu biết rộng về Việt nam và Thái Lan. Năm 2011, ông tình cờ đọc được thông tin tuyển dụng nhân viên của Khu di tích.

Nhận thấy đây là công việc phù hợp với bản thân, ông gác lại việc kinh doanh studio chụp ảnh, nộp đơn và may mắn trúng tuyển.

Không gian bên trong nơi làm việc của Bác Hồ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt 15 năm qua, ông say mê và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Khu di tích. Ngoài cơ hội gặp gỡ du khách đến từ Việt Nam, người đàn ông cảm thấy tự hào vì bản thân góp phần giữ gìn các hiện vật, giới thiệu lối sống giản dị của Người với du khách quốc tế.

Được biết, ông Thành là người Thái gốc Việt đời thứ tư. Cụ của ông sống ở miền Trung rồi sang Thakhek (Lào) làm ăn. Năm 1946, khi thực dân Pháp quay lại Đông Dương, gia đình sang Thái Lan rồi ở lại định cư.

"Dù sống ở Thái Lan từ nhỏ, tôi và gia đình luôn tự hào mình là người Việt Nam", ông Thành bày tỏ.

Các gia đình Việt kiều ở Udon Thani vẫn giữ được nếp sống như ở quê nhà. Họ làm các món ăn như canh cua, bánh xèo, bánh cuốn, muối cà pháo, uống nước chè xanh... Tình làng nghĩa xóm gắn bó, tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng.

"Chị em phụ nữ gốc Việt ở Udon Thani nói riêng và các địa phương khác tại Thái Lan nói chung giữ truyền thống mặc áo dài trong những ngày lễ quan trọng. Nhiều kiều bào ở Thái Lan từng được trao tặng Huân, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì", ông tự hào chia sẻ.

Theo ông Thành, Udon Thani có khoảng 60.000 người mang dòng máu Việt Nam đang sinh sống.

Ở đây có phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên trên thế giới. Khu vực này vốn là ngõ 2 đường Srisuk thuộc thành phố Udon Thani với 90% hộ dân là người gốc Việt.

Hàng ngày, bà con làm món ăn Việt Nam đưa ra chợ bán. Vào cuối tuần, mọi người bán ngay trước cửa nhà tạo thành địa điểm quảng bá văn hoá, ẩm thực và gặp gỡ của cộng đồng xa quê.

Thực khách được trải nghiệm nhiều đặc sản quê hương như phở, nem rán, bánh xèo, giả cầy, thịt heo quay sả, bún chả, bánh đúc, xôi, nộm các loại... Các cửa tiệm có thực đơn ghi bằng tiếng Thái và tiếng Việt, niêm yết giá cả rõ ràng.

Hút khách Việt đến Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Theeraphong Phichitkawin - Giám Đốc Tổng Cục Du Lịch Thái Lan (TAT), văn phòng đại diện tại TPHCM - cho rằng, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani là địa điểm có ý nghĩa lịch sử và tinh thần rất đặc biệt, không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây là nơi gắn liền với quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và hoạt động trong hành trình tìm đường cứu nước khi ở Thái Lan.

"Nơi đây không chỉ mang giá trị về mặt lịch sử mà còn đóng vai trò như một “cầu nối nhân dân”, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa và tình cảm gắn bó giữa người dân hai nước", ông nói.

Theo Giám đốc TAT tại TPHCM, khu vực Đông Bắc Thái Lan có cộng đồng người gốc Việt sinh sống qua nhiều thế hệ, tạo nên sự gần gũi và kết nối đặc biệt đối với du khách Việt Nam khi đến đây.

Khách du lịch Việt Nam không chỉ dừng ở tham quan mà còn quan tâm đến trải nghiệm có chiều sâu, mang tính câu chuyện và cảm xúc.

Du khách tham quan nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích ở Udon Thani (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trong thời gian tới, TAT mong muốn đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Đông Bắc Thái Lan tại thị trường Việt Nam, phối hợp với các công ty lữ hành đường bộ để xúc tiến xây dựng các tuyến du lịch mới kết nối Việt Nam - Lào - Đông Bắc Thái Lan theo chủ đề "về nguồn" hay "theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh", kết hợp cùng những trải nghiệm đặc trưng của vùng Isan như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch lễ hội và khám phá đời sống địa phương", ông cho hay.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, TAT TPHCM đang triển khai dự án truyền thông "Thái Lan - Càng hiểu càng yêu", trong đó Đông Bắc Thái Lan là một trong những trọng tâm quảng bá.