Người đàn ông nhảy sông "tử thần" cứu cô gái rồi lặng lẽ rời đi

Ngày 5/4, thông tin từ UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một cô gái nhảy cầu Sêrêpốk và may mắn được cứu sống kịp thời. Người cứu cô gái là anh Trần Quốc Toản (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Anh Toản không màng nguy hiểm nhảy xuống sông đầy đá tảng để cứu sống cô gái (Ảnh: Trương Nguyễn).

Anh Toản kể, sáng 4/4, anh lái xe máy đi giao hàng gia dụng của công ty cho khách. Khi lưu thông đến khu vực cầu Sêrêpốk - giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng - anh phát hiện một cô gái điều khiển xe máy phía trước có biểu hiện lạ khi tấp xe vội vào thành cầu.

Trong chốc lát, cô gái xuống xe, trèo qua lan can cầu. Anh Toản thét lớn: "Bé ơi, đừng có nhảy", cô gái quay lại nhìn anh rồi nhảy xuống dòng nước chảy xiết. "Nếu nhanh hơn khoảng 2 giây, tôi đã kịp túm lấy áo không cho cô bé nhảy", anh nói, giọng đầy tiếc nuối.

Không kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông 39 tuổi dựng xe máy, men theo bờ sông. Dưới chân cầu, dòng Sêrêpốk cuồn cuộn chảy, lởm chởm đá tảng nhưng anh Toản không màng nguy hiểm và quyết định nhảy từ độ cao hơn 10m xuống.

Sau vài phút bơi, anh tiếp cận được cô gái khi nạn nhân đã đuối sức, có nguy cơ chìm hẳn. Cố gắng hết khả năng, anh Toản dìu và kéo nạn nhân vào bờ trong tình trạng kiệt sức.

“Kéo được cô gái vào bờ, tôi mệt rã rời nhưng lòng nhẹ nhõm lắm. Lúc nhảy xuống, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy người gặp nạn mình không thể không cứu”, anh chia sẻ.

Cô gái vào bờ an toàn và được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi cô gái an toàn, nhiều người tại hiện trường hỏi thăm, xin số điện thoại để liên lạc, nhưng anh Toản từ chối rồi lặng lẽ rời đi. Anh cho rằng trong trường hợp này, ai biết bơi cũng sẽ hành động như mình.

Clip ghi lại khoảnh khắc cứu người của anh Toản lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Khi người thân của anh xem được, họ đã thốt lên "Anh điên à!" vì lo lắng, nếu chẳng may có chuyện xảy ra.

"Bị trách, tôi chỉ cười cho qua chuyện. May mà cứu được người, bản thân mình cũng không sao, chỉ ê ẩm tay chân. Nếu có chuyện gì thì tôi có lỗi lớn với vợ và hai con nhỏ", người đàn ông tâm sự.

Qua vụ việc, anh Toản muốn nhắn gửi đến cô gái mà anh chưa kịp biết tên tuổi rằng: "Tôi mong em đừng quá bi quan, hãy luôn cố gắng hướng về những điều tốt đẹp, vì trên cuộc đời này có rất nhiều người khát khao được sống mà không có cơ hội".

Sông Sêrêpốk được nhiều người gọi là "sông tử thần" khi nhiều người thường chọn để làm điều dại dột. Dưới sông nhiều đá ngầm, nước chảy xiết nên khả năng sống sót rất thấp. Chính quyền xã Hòa Phú đã lắp đặt camera kèm biển cảnh báo, tuyên truyền nhằm giúp người có ý định tiêu cực biết suy nghĩ lại.