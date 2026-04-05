Nữ TikToker xin lỗi sau phát ngôn chỉ ăn bánh mì lúc "đói khát, khổ cực"

Mới đây, mạng xã hội "bùng nổ" với những tranh cãi trái chiều liên quan đến clip ăn bánh mì của nữ TikToker H.L. (quê tỉnh Đắk Lắk). Trong clip ngắn tự quay, H.L. vừa ăn bánh mì vừa có chia sẻ "Trong suy nghĩ của mình bánh mì là cái thứ mà cảm giác chỉ có lúc nào đói khát, khổ cực mình mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì nó rất là khổ".

Trong quá trình ăn, nữ TikToker có biểu cảm hơi nhăn nhó kèm theo phát ngôn "cảm giác ngồi ăn cứ gặm gặm cái bánh mì, cho dù có ăn ở nhà hàng thì nhìn vẫn khổ".

Clip sau khi được đăng tải gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, nữ TikToker ngay sau đó đã ẩn đi clip nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi gay gắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nữ TikToker H.L. xác nhận đã đăng tải lời xin lỗi ngay sau vụ việc. Người này cho rằng trong quá trình ăn bánh mì đã chia sẻ cảm xúc riêng của bản thân thời điểm đó và hoàn toàn không có ý tấn công quán bánh mì hay hàm ý khác.

"Đây hoàn toàn là cảm xúc cá nhân của tôi nhưng nó đã không đúng và tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người", nữ TikToker giãi bày.

Trong bài đăng tải lời xin lỗi, nữ TikToker H.L. cho rằng những phát ngôn của bản thân không đúng chuẩn mực, tạo ra nội dung không tốt và làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Cô gái trẻ cũng nhìn nhận, cách nói của mình vô duyên, kém tế nhị và bày tỏ việc đã biết lỗi nên mong mọi người bao dung, tạo cơ hội để sửa sai.

"Đây là một bài học đắt giá để mình rút kinh nghiệm sâu sắc, từ nay về sau mình sẽ cẩn trọng và chỉn chu hơn trong từng lời ăn tiếng nói khi đưa lên mạng. Mình biết là dù vô tình hay cố ý thì sai vẫn là sai", nữ TikToker viết.

Nhiều người đã chỉ trích nữ TikToker đã có những phát ngôn khi chê bai bánh mì Việt Nam.

Cộng đồng mạng lên tiếng việc bánh mì Việt Nam được đưa vào từ điển Oxford (hệ thống từ điển tiếng Anh uy tín hàng đầu thế giới do Nhà xuất bản Đại học Oxford phát hành) như một danh từ riêng, được đánh giá "bánh mì là loại sandwich ngon nhất thế giới". Tuy nhiên, với phát ngôn từ TikToker H.L. không ít người bày tỏ sự thất vọng.

H.L. được biết đến với trang TikTok hơn 3,1 triệu người theo dõi. Trên trang cá nhân, nữ TikToker thường quay clip về thời trang, ăn uống, du lịch của bản thân.