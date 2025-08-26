Nữ chiến sĩ xinh đẹp ở TPHCM hiếm hoi với 3 lần vinh dự tham gia diễu binh

Kỷ niệm đẹp của hành trình thanh xuân

Góp mặt trong hàng ngũ thuộc khối nữ du kích miền Nam (Bộ Tư lệnh TPHCM - Quân khu 7), nữ chiến sĩ Đặng Hồ Thiên Phúc (25 tuổi) cho biết, cô thấy may mắn và tự hào khi 3 lần liên tiếp được tham gia nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

Trước đó, cô có mặt trong đội hình tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025). Và gần đây nhất, Phúc tiếp tục được tham gia nhiệm vụ A80 phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiên Phúc vinh dự 3 lần liên tiếp được tham gia nhiệm vụ trọng đại của đất nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thiên Phúc cho biết, dù 3 lần đứng trong đội hình tham gia diễu binh, mỗi lần lại mang tới những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Nhưng đó là sự vinh dự mà không phải bất cứ ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Với cô, đây là hành trình thanh xuân rực rỡ.

Theo nữ chiến sĩ, việc được lựa chọn vào khối diễu binh không hề dễ dàng. Mỗi cá nhân phải trải qua nhiều vòng sàng lọc, từ ngoại hình, sức khỏe cho tới kỹ thuật động tác.

Đơn cử như khối nữ du kích miền Nam của cô yêu cầu đạt chiều cao từ 1m65 trở lên, lý lịch chính trị rõ ràng, đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Bên cạnh đó, các chiến sĩ phải trải qua quá trình luyện tập, kiểm tra động tác rất nghiêm ngặt. Với những người từng lần đầu tiếp xúc với môi trường quân ngũ, việc tập luyện sẽ càng vất vả hơn.

Nữ chiến sĩ trong hàng ngũ khối nữ du kích miền Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lần thứ 3 được đứng trong hàng ngũ, tôi thấy bản thân trưởng thành, vững vàng tâm lý hơn. Đồng thời, tôi nhận thức rõ về trách nhiệm, vinh dự khi được đại diện cho tuổi trẻ, tham dự ngày lễ trọng đại của đất nước", Phúc chia sẻ.

Tình cảm ấm áp của người dân Thủ đô

Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, Phúc và đồng đội bắt đầu tập trung từ đầu tháng 5 tại Bộ Tư lệnh TPHCM và ra Hà Nội từ tháng 6. Lịch luyện tập dày đặc, khắt khe cả về cường độ lẫn kỹ thuật.

Mỗi ngày, các chiến sĩ thức giấc từ 4h30 để 5h30 có mặt tại thao trường. Buổi tập sáng thường kéo dài tới 10h tùy theo điều kiện thời tiết. Lịch buổi chiều thường từ 14h30 hoặc 15h tới 16h30. Cả tuần sẽ nghỉ ngày chủ nhật.

Không chỉ đối mặt với những ngày nắng gay gắt ở Thủ đô, các nữ chiến sĩ đôi lúc còn gặp phải cơn mưa bất chợt. Phúc nhớ mãi kỷ niệm có lần đang luyện tập nhưng gặp mưa to. Chân ngập dưới bùn nhưng cả đơn vị vẫn đứng nghiêm, cùng nhau hát những bài ca quân đội, động viên nhau vượt qua.

Dù khó khăn nhưng các chiến sĩ luôn yên tâm bởi có lực lượng y tế luôn túc trực, chăm sóc sức khỏe kịp thời trong suốt quá trình luyện tập.

Một trong những điều khiến nữ chiến sĩ xúc động nhất là tình cảm của nhân dân Thủ đô dành cho đoàn diễu binh.

Cô hạnh phúc khi nhận được tình cảm của người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi đoàn từ Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn di chuyển về nội thành, hai bên đường bà con đều mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng vẫy cờ chào đón. Cảm giác tình cảm quân dân ấm áp khiến chúng tôi rất tự hào và thầm nhủ càng cố gắng quyết tâm hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc", nữ dân quân trải lòng.

Hình ảnh Thiên Phúc trong trang phục nữ du kích miền Nam bước đi cùng đội diễu binh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thời gian qua, với lượng tương tác lớn. Điều này khiến cô gái 25 tuổi bất ngờ và tự hào.

Sau mỗi buổi tập, cô thường gọi điện về kể chuyện với người thân. Bố mẹ cô rất xúc động khi chứng kiến con gái đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành, thường xuyên động viên con gái cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với Thiên Phúc, được 3 lần góp mặt trong hàng ngũ diễu binh, tham gia nhiệm vụ trọng đại của đất nước không chỉ là vinh dự, còn là kỷ niệm thiêng liêng nhất của tuổi trẻ. Đó là dấu mốc không thể quên trong hành trình cống hiến cho Tổ quốc.