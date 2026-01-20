Nơi người dân được cấp 300m2 đất có hạ tầng đầy đủ

Hàng chục hộ đồng bào Xơ Đăng tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (cũ) đang khẩn trương hoàn thiện nhà ở tại khu tái định cư thôn Mô Pả, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong không khí hân hoan.

Dự án bố trí ổn định dân cư thôn Mô Pả, với tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng trên diện tích 6ha, do Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, nhằm tái định cư cho 82 hộ dân có nguy cơ sạt lở hoặc thiếu đất ở.

Hàng chục căn nhà mới đang hoàn thành tại khu tái định dân cư thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông (Ảnh: Chí Anh)

Chính sách hỗ trợ của dự án bao gồm mỗi hộ được cấp 300m2 đất để xây dựng nhà và có nơi trồng rau phục vụ đời sống gia đình. Ngoài ra, hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ nghèo và 20 triệu đồng cho các hộ không thuộc diện nghèo để có kinh phí xây dựng nhà.

Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống khi có nhà ở, UBND xã Tu Mơ Rông còn khẩn trương đầu tư, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như gần 6km đường bê tông rộng rãi, hệ thống điện thắp sáng và 5 giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt cho bà con.

Địa phương còn vận động người dân đối ứng thêm kinh phí để đảm bảo nhà ở kiên cố, ổn định lâu dài. Đến nay, 44 hộ dân đã được xét duyệt và cấp đất, nhiều hộ đã bắt tay vào xây dựng nhà cửa.

Anh A Trọng, thôn Đăk Xiêng, chia sẻ niềm vui khi được cấp hơn 300m2 đất và 20 triệu đồng để xây nhà, chấm dứt cảnh ở chung với bố mẹ. "Tôi mong công trình sớm hoàn thành để gia đình được đón Tết trong ngôi nhà mới", anh A Trọng bộc bạch.

Vợ chồng anh A Tuấn đang hối hả xây dựng nhà để kịp đón Tết Nguyên đán (Ảnh: Chí Anh).

Tương tự, vợ chồng anh A Tuấn và chị Y Thắm (thôn Mô Pả) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Anh A Tuấn cho biết: "Khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đường rộng, điện sáng, nước sinh hoạt thuận tiện. Về đây ở, con cái đi học gần hơn, giờ chỉ tập trung làm ăn để cuộc sống ổn định".

Không chỉ tập trung vào nhà ở, xã Tu Mơ Rông còn vận động được 220 triệu đồng để trồng 100 cây dừa, 32 cây hoa Osaka vàng và xây dựng một căn nhà dài truyền thống của người Xơ Đăng trong khuôn viên khu tái định cư, nhằm bảo tồn văn hóa và tạo cảnh quan.

Từ nguồn tiền đóng góp của các nhà hảo tâm, xã Tu Mơ Rông đã xây dựng 1 căn nhà dài theo đúng truyền thống của người Xơ Đăng ở khu tái định cư thôn Mô Pả (Ảnh: Chí Anh).

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết 44 hộ dân đã cơ bản hoàn thành phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Định hướng lâu dài, khu tái định cư thôn Mô Pả sẽ được phát triển thành làng du lịch cộng đồng, với cảnh quan, nhà sàn, khu trưng bày văn hóa, không gian dệt thổ cẩm, tái hiện đầy đủ đời sống, văn hóa, ẩm thực và phong tục của người Xơ Đăng, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.

Địa phương đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân hoàn thiện nhà ở, đảm bảo bà con có nơi an cư, đón Tết Nguyên đán trong niềm vui trọn vẹn tại làng mới.