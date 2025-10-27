Người dân quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được mua nhà 28 triệu đồng/m2

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về việc triển khai chính sách tái định cư cho người dân phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Khu tái định cư Thượng Thanh nằm ngay trên đường Lý Sơn, đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm thành phố, được trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Các hộ dân sẽ được lựa chọn khu vực tái định cư thay vì chỉ được tái định cư tại một khu vực nhất định như các dự án khác.

Theo chủ trương đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận, các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở khác trong địa bàn phường tại nơi thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư bằng đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) và ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh) hoặc bằng các căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

Cụ thể, khu đô thị mới Việt Hưng có diện tích khoảng 13.854m2 (bao gồm cả diện tích đường giao thông). Đất được xây nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng. Giá đất dự kiến từ 46-65 triệu đồng/m2.

Một phối cảnh dự kiến khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 (Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm).

Trong khi đó, ô đất tái định cư 5.B1-CT xã Đông Anh có quy mô diện tích khoảng 20.760m2. Đất được xây nhà liền kề cao tối đa 5 tầng. Giá đất dự kiến từ 10-13 triệu đồng/m2.

Tại khu tái định cư Thượng Thanh, tòa nhà NO15A - ĐN2; NO15A - ĐN3; NO15B - ĐN1; NO15B - ĐN2, có quy mô 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng cộng 67 căn hộ có diện tích đa dạng từ dưới 50m2 đến trên 80m2. Giá bán các căn hộ thường từ tầng 2 đến tầng 7 khoảng 28-30 triệu đồng/m2; các căn hộ góc có giá từ 30-33 triệu đồng/m2.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, giá bán, giá thuê nhà tái định cư sẽ do Sở Xây dựng phê duyệt; tiền sử dụng đất tại khu đất tái định cư được tính theo Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 71 ngày 20/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nếu không có nơi ở nào khác trong địa bàn phường, sẽ được bố trí căn hộ tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh để bảo đảm chỗ ở ổn định, an toàn.