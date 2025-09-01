Nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh: Người dân vui như Tết, rủ cả xóm đi

Ngày 31/8, nhiều hộ dân tại một số địa phương đã bắt đầu đi nhận quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9. Không khí tại điểm phát quà rộn ràng, ai nấy đều phấn khởi, ví đây như "niềm vui ngày Tết".

Người dân đánh giá cao tinh thần phục vụ nhanh chóng, tận tình của cán bộ, coi đây là một niềm vui bất ngờ, góp phần khiến ngày Tết Độc lập thêm trọn vẹn.

Chị Bùi Thanh Phương (ở giữa) tại Đồng Nai háo hức chia sẻ hình ảnh nhận được quà 2/9 cùng người thân và họ hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình chị Bùi Thanh Phương (thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai) nhận được thông báo từ chính quyền rằng ngày 31/8, người dân đến UBND xã để nhận phần quà 100.000 đồng mừng Quốc khánh.

Trước đó, gia đình chị đã theo dõi thông tin trên báo đài và chủ động đăng ký tài khoản an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, lần này, chị và các hộ dân trong xã được mời trực tiếp đến UBND xã để nhận quà theo từng hộ gia đình.

"Mẹ tôi đi nhận thay cho cả nhà. Đến nơi từ sáng sớm đã thấy bà con xếp hàng rất đông. Không khí nhộn nhịp, ai cũng mong ngóng. Mẹ tôi chỉ mất ít phút làm thủ tục rồi nhận tiền, nhanh chóng và gọn gàng lắm. Cán bộ thông báo sẵn sàng làm việc 24/24, nên bà con nào bận ban ngày có thể đến nhận vào buổi tối, rất thuận tiện", chị Phương chia sẻ.

Cư dân chung cư Gemek 1 phấn khởi nhận quà Quốc khánh (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Ở khu chung cư Gemek 1 (xã An Khánh, Hà Nội), chị Phạm Hồng Hạnh vẫn còn nét háo hức khi kể về buổi nhận quà.

"Chúng tôi nhận được thông báo từ đầu giờ chiều 31/8. Cả nhà sắp xếp ngay để đi. Đến nơi thì đã có danh sách, đọc tên là cán bộ gửi tiền luôn. Tôi bất ngờ vì mọi việc diễn ra nhanh, gọn, không khí vui vẻ, mọi người bảo nhau rằng giống như… đón Tết", chị Hạnh kể.

Cùng chung cảm xúc với chị Hạnh, nhiều cư dân Gemek 1 cho biết không khí nhận quà rất rộn ràng. Tin tức truyền miệng nhanh chóng khiến nhiều gia đình tranh thủ rủ nhau xuống nhận quà, tạo nên một không gian ấm áp, phấn khởi.

Con trai chị Phạm Hồng Hạnh nhận quà cùng mẹ (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Tại UBND xã Phú Trung (Đồng Nai), ông Đào Xuân Thỉnh cho biết gia đình ông gồm 3 nhân khẩu đã nhận được thông báo từ sáng 31/8. Ông kể: "Ở xã thì chia nhiều khu vực để phát. Lúc tôi đến đã thấy đông bà con xếp hàng. Khoảng 11h30, họ bắt đầu phát tiền. Ai nấy đều phấn khởi".

Ông Thỉnh cho rằng đối với một số người dân lao động, khoản tiền 100.000 đồng có giá trị rất thiết thực.

"Đối với người lao động chân tay hay những hoàn cảnh khó khăn, số tiền này phần nào giúp họ trang trải sinh hoạt. Đây là sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy có việc phát quà nhân dịp Quốc khánh như thế này. Đây là một chủ trương rất thiết thực và nhân văn", ông nói.

Bà Phạm Thị Tâm - chủ hộ một gia đình ở Đồng Nai (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Bà Trịnh Thị Vân (thôn Phú An, xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai) không giấu nổi nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay số tiền 500.000 đồng, phần quà dành cho 5 nhân khẩu trong gia đình.

"Đây là lần đầu tiên Nhà nước có chính sách như vậy, chúng tôi thật sự cảm thấy phấn khởi. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời khen đến các cán bộ phát tiền, mọi người làm việc nghiêm túc, tận tụy, hết lòng trong những ngày nghỉ lễ để mang niềm vui đến cho bà con", bà Vân xúc động chia sẻ.

Người dân đến UBND xã Phú Trung (Đồng Nai) để nhận quà Quốc khánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không khí rộn ràng cũng đã lan tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ở xã Long Hòa (tỉnh Đồng Tháp), nhiều hộ dân tại ấp 2, ấp 4 nhận được thông báo sẽ lần lượt đến điểm nhận quà vào ngày 1/9.

Một người dân cho biết: "Cả xóm tôi ai cũng mong chờ, bàn tán rôm rả, hẹn nhau cùng đi nhận. Không khí nhộn nhịp như ngày hội".

Gia đình chị Trần Lê Yến Nhi (xã Hòa Long, Đồng Tháp) nhận được giấy mời 7h30 sáng 1/9 đến Văn phòng ấp 2 để nhận quà. Quy định được nêu rõ chủ hộ mang theo căn cước công dân, nếu không đi được thì có thể nhờ người thân trong nhà mang giấy tờ của cả hai bên để nhận thay.

Chị Nhi kể: "Không riêng gia đình tôi mà cả xóm đều nhận được thông báo và rất mong chờ đến địa điểm nhận quà. Xóm tôi bàn tán rôm rả, mọi người truyền thông báo cho nhau, thậm chí còn hẹn nhau cùng đi nhận quà. Không khí nhộn nhịp".

Trên mạng xã hội, nhiều người hồ hởi chia sẻ việc đã nhận được “quà Tết Độc lập” và cho biết sẽ dùng số tiền 100.000 đồng để quyên góp vào các quỹ từ thiện, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Những chia sẻ ấy đã tạo nên hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.