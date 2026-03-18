Nhà lắp ghép thiếu nhiều tiện ích gây xôn xao của tỷ phú giàu nhất thế giới

Giữa tháng 3 vừa qua, trên mạng xã hội X, bà Maye Musk - mẹ ruột của tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chia sẻ không gian sống của con trai mình tại bang Texas (Mỹ). Đó là một căn nhà thiết kế theo dạng khối lắp ghép đơn giản.

"Ngôi nhà của Elon ở Boca Chica không xa hoa, chỉ có những món đồ thiết yếu trong cuộc sống. Tủ lạnh gần như trống rỗng. Trong phòng tắm chỉ có duy nhất một chiếc khăn", bà viết.

Không gian sống của tỷ phú Elon Musk vừa được mẹ ruột chia sẻ vào ngày 10/3 (Ảnh: X).

Ngoài ra, mẹ ruột của vị tỷ phú gốc Nam Phi tiết lộ thêm, mỗi lần tới thăm con trai, bà thường phải ngủ ở gara vì diện tích trong nhà quá chật hẹp.

Theo hình ảnh được bà Maye Musk đăng tải, không gian sống của tỷ phú giàu nhất thế giới có nội thất đơn giản. Bên trong có khu bếp mở dùng hệ tủ màu trắng và một chiếc tủ lạnh. Phòng khách liền kề có một chiếc bàn gỗ đặt vài cuốn sách cùng mô hình tên lửa được cho là liên quan tới công việc của tỷ phú Musk tại SpaceX.

Một bộ bàn ăn đặt gần khu bếp, trong khi chiếc áo khoác được vắt hờ trên ghế, càng làm nổi bật không gian sống mộc mạc.

Tuy nhiên bà Maye Musk cho rằng, điều kiện sinh hoạt này không khiến mình bận tâm. Bà cũng nhắc lại quãng thời gian tuổi thơ từng trải qua môi trường sống khắc nghiệt hơn nhiều.

"Khi còn nhỏ, tôi từng sống 3 tuần ở sa mạc Kalahari ở miền nam châu Phi mà không được tắm. Thời điểm đó, nơi này không có nước", bà tâm sự.

Dưới bài viết của mẹ tỷ phú, nhiều người dùng mạng xã hội X bày tỏ sự bất ngờ trước lối sống giản dị của Musk dù ông sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Ngoài ra, nhiều người khen ngợi cách nuôi dạy con thành tài của bà Maye Musk và cho rằng người mẹ định hướng đúng đắn giúp các con vẫn giữ được sự giản dị dù rất thành công.

"Tiền bạc có thể đến rồi đi rất nhanh. Nhưng gia đình và một vài giá trị quý giá mới là điều quan trọng nhất", một tài khoản bình luận.

Cùng với đó, một số ý kiến bày tỏ, đây là ví dụ điển hình của lối sống tối giản.

"Càng ít vật chất, bạn càng dễ tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Quá nhiều đồ đạc sẽ chiếm thời gian, sự chú ý và năng lượng tinh thần", một ý kiến khác nêu quan điểm.

Một số bài viết trên các kênh truyền thông nước ngoài nhận định, dù có thể sở hữu những dinh thự xa hoa nhưng tỷ phú Musk dường như vẫn chọn cách sống đơn giản gần khu vực phát triển và thử nghiệm tên lửa của SpaceX tại Boca Chica, Texas.

Lối sống không màng vật chất của Musk được cho là chịu ảnh hưởng từ tuổi thơ khắc nghiệt. Cha của ông là Errol Musk từng áp dụng kỷ luật thép như đưa các con tham gia trại sinh tồn. Sau khi ly hôn, bà Maye Musk chật vật làm việc khiến ông và các em phải tự lập từ sớm.

Trước đó, nữ ca sỹ Grimes - người tình cũ của vị tỷ phú 55 tuổi cũng xác nhận ông Musk sống giản dị, không giống như lối sống của một tỷ phú. Tháng 5/2020, Musk thông báo trên mạng xã hội X rằng, ông "bán gần như tất cả tài sản vật chất" và "sẽ không sở hữu bất cứ ngôi nhà nào".

Tới cuối năm 2020, khi chia sẻ với Business Insider, ông giải thích lý do dẫn tới quyết định này. Ông cho rằng mọi người chỉ trích vì mình có quá nhiều tài sản, nhưng tới giờ ông không còn sở hữu chúng.

Tính tới tháng 3, Elon Musk tiếp tục là tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng vượt 836-841 tỷ USD, bỏ xa người xếp thứ 2 nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của Tesla và SpaceX.

Ông dẫn đầu bảng xếp hạng Forbes năm nay và đứng vị trí đầu bảng trong danh sách hơn 3.400 tỷ phú toàn cầu.