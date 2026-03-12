Nguyên tắc hôn nhân kỳ lạ của “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy bên vợ tỷ phú

Trì Trọng Thụy (SN 1952) xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật Kinh kịch tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Được định hướng từ nhỏ, ông theo học bộ môn nghệ thuật cổ truyền này từ năm lớp 3.

Năm 1981, Trì Trọng Thụy tốt nghiệp Học viện Kịch nói Thượng Hải và bắt đầu con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Trì Trọng Thụy nổi tiếng với vai diễn Đường Tăng trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Đường Tăng trong bộ phim Tây du ký (1986). Trong số 3 diễn viên từng vào vai nhân vật này, Trì Trọng Thụy là người có nhiều đất diễn và để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Cố đạo diễn Dương Khiết từng nhận xét phiên bản Đường Tăng của Trì Trọng Thụy khiến bà hài lòng nhất nhờ ngoại hình khôi ngô, phong thái đường hoàng và gương mặt mang nét hiền từ đúng tinh thần nguyên tác. Tuy nhiên, đây gần như cũng là vai diễn cuối cùng đáng chú ý trong sự nghiệp của ông.

Cuộc sống của Trì Trọng Thụy rẽ sang hướng khác sau khi ông kết hôn với nữ doanh nhân bất động sản nổi tiếng Trần Lệ Hoa. Chuyện tình của họ gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 11 năm cùng sự chênh lệch lớn về địa vị xã hội.

Trì Trọng Thụy và người vợ tỷ phú Trần Lệ Hoa hơn 11 tuổi (Ảnh: Sina).

Gần 40 năm kết hôn với người vợ tỷ phú, “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy không ít lần đối diện với điều tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định tình yêu của ông và vợ xuất phát từ sự đồng điệu và tôn trọng lẫn nhau.

Trần Lệ Hoa là một trong những nữ doanh nhân giàu có bậc nhất Trung Quốc, được mệnh danh là “Nữ vương bất động sản”. Trước khi đến với Trì Trọng Thụy, bà từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con riêng.

Bất chấp khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt về địa vị, hai người đã gắn bó gần 4 thập kỷ mà không có con chung. Cuộc hôn nhân của họ từng gây nhiều tranh cãi, nhưng cũng nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Trì Trọng Thụy gặp Trần Lệ Hoa vào mùa đông năm 1988 khi bà cùng bạn bè tới nhà hát Kinh kịch xem biểu diễn. Tại đây, bà nhận ra ông chính là diễn viên đóng vai Đường Tăng trong Tây du ký mà mình yêu thích. Sau sự giới thiệu của bạn bè, cả hai bắt đầu tìm hiểu và dần nảy sinh tình cảm.

Bà Trần Lệ Hoa để lại phần lớn tài sản cho Trì Trọng Thụy (Ảnh: Sohu).

Nam diễn viên thừa nhận ông yêu vợ bởi sự thông minh, bản lĩnh và tài năng của bà. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt về vị thế xã hội khiến mối quan hệ của họ vấp phải nhiều lời dị nghị.

Một số ý kiến cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là “kịch bản”, trong khi người khác lại nhận định Trì Trọng Thụy kết hôn vì tiền bạc và danh vọng.

Nam diễn viên từng chia sẻ: “Mỗi khi đi cùng nhau, tôi đều lo sợ bị người khác nhận ra. Có người nói tôi yêu bà ấy vì tiền, còn bà ấy yêu tôi vì ngoại hình”.

Theo Trì Trọng Thụy, ông từng từ chối lời cầu hôn của Trần Lệ Hoa 3 lần vì áp lực dư luận. Tuy nhiên, một biến cố gia đình đã khiến ông thay đổi suy nghĩ.

Khi mẹ của Trì Trọng Thụy lâm bệnh nặng, Trần Lệ Hoa đã dùng các mối quan hệ và nguồn lực tài chính để mời những bác sĩ giỏi nhất đến điều trị. Nhờ vậy, mẹ của nam diễn viên sống thêm được hơn nửa năm.

Sau khi bà qua đời, Trần Lệ Hoa còn đứng ra lo liệu tang lễ chu đáo. Sự chân thành của bà khiến Trì Trọng Thụy cảm động và quyết định gắn bó với bà.

Trì Trọng Thụy cho biết khi thông báo kết hôn, nhiều người từng dự đoán cuộc hôn nhân của họ sẽ sớm đổ vỡ. Tuy nhiên, cả hai đã chứng minh điều ngược lại khi gắn bó với nhau suốt gần 40 năm.

Nam diễn viên cho biết ông luôn biết ơn vợ nên tự nguyện rời xa sự nghiệp diễn xuất, trở thành hậu phương cho nữ doanh nhân, thường xuyên tháp tùng bà trong các sự kiện.

Trì Trọng Thụy thừa nhận ông và vợ rất hạnh phúc, thấu hiểu (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, ông cũng tuân thủ những nguyên tắc mà vợ đặt ra trong cuộc sống hôn nhân. Ngay từ khi kết hôn, Trần Lệ Hoa đã nói rõ rằng bà không sinh thêm con để đảm bảo quyền thừa kế cho 3 người con riêng.

Trong gia đình, bà luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Khi bà phát biểu, Trì Trọng Thụy không được cắt ngang. Trong các bữa ăn, cả gia đình phải chờ Trần Lệ Hoa ngồi xuống và cầm đũa trước khi bắt đầu.

Nam diễn viên cũng duy trì thói quen sinh hoạt nghiêm túc, từ tư thế ngủ luôn nằm thẳng cho tới cách ứng xử trong gia đình. Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy luôn để đầu trọc. Có thông tin cho rằng ông mắc bệnh về tóc, nhưng một số nguồn tin cho biết nam diễn viên cạo đầu theo đề nghị của con trai Trần Lệ Hoa.

Trong đời sống thường ngày, Trì Trọng Thụy gọi vợ là “chủ tịch”, còn Trần Lệ Hoa gọi ông là “anh Chí”. Cả hai hiếm khi sử dụng cách xưng hô vợ chồng thông thường.

Một số người cho rằng Trì Trọng Thụy đã đánh mất vị thế của người đàn ông trong gia đình. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định đó là sự tôn trọng mà vợ chồng ông dành cho nhau.

Ở tuổi 74, Trì Trọng Thụy vẫn làm việc chăm chỉ (Ảnh: Sohu).

“Hôn nhân là chuyện của hai người. Chỉ cần lương tâm trong sáng, chúng ta tự biết mình có hạnh phúc hay không”, ông chia sẻ.

Theo thống kê của Forbes năm 2019, tài sản của bà Trần Lệ Hoa ước tính khoảng 5,6 tỷ USD. Năm 2023, truyền thông Trung Quốc đưa tin bà đã lập di chúc phân chia tài sản cho gia đình. Theo đó, "Nữ vương bất động sản" Trung Quốc để lại phần lớn tài sản cho chồng, ước tính gần 4 tỷ USD.

Ngoài ra, trong thời gian chung sống, Trần Lệ Hoa từng chi hơn 200 triệu NDT (gần 766 tỷ đồng) để xây dựng một bảo tàng gỗ theo ý muốn của chồng. Trì Trọng Thụy hiện là người phụ trách hoạt động của bảo tàng.

Những năm gần đây, nam diễn viên thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng hoặc tham gia hoạt động kinh doanh.

Hình ảnh ông xuất hiện trên phố trong vai trò môi giới bất động sản từng thu hút nhiều sự chú ý. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lao động và lối sống giản dị của nam diễn viên.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm, Trì Trọng Thụy nói: “Giữa chúng tôi không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả lòng kính trọng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi sống cùng bà ấy. Thời gian trôi rất nhanh vì cả hai đều bận rộn với công việc. Vì vậy, chúng tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau”.