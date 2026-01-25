Người đàn ông kể phút nhặt được bao tải chứa 1 tỷ đồng trên cao tốc

“Lúc phát hiện bao tải, chúng tôi hoàn toàn không biết bên trong chứa gì. Chỉ đến khi nhặt lên xe, mở ra mới giật mình vì đó là tiền mặt”, anh Đồng Mạnh Cường chia sẻ với phóng viên Dân trí, sau ít giờ hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng nhặt được trên cao tốc cho chủ nhân.

Theo anh Cường, sự việc xảy ra vào ngày 23/1. Thời điểm đó, anh cùng anh Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Quang Tuất, di chuyển bằng ô tô từ Ninh Bình đến nút giao Liêm Tuyền hướng về Hà Nội. Khi vừa qua trạm thu phí, anh bất ngờ nhìn thấy một bao tải nằm giữa đường.

Anh Huấn nhặt bao tải tiền đánh rơi trên cao tốc Liêm Tuyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, cả nhóm chỉ nghĩ đó là bao hàng ai đó đánh rơi nên tấp xe vào lề để kiểm tra.

“Đó là một chiếc bao tải màu trắng, miệng được buộc dây khá chặt”, anh Cường kể.

Anh Huấn xuống xe, tiến lại gần bao tải và nhận thấy bên trong có những khối hình chữ nhật xếp ngay ngắn, trông giống như viên gạch. Người đàn ông xách bao tải lên xe để kiểm tra kỹ hơn. Khi mở miệng bao, cả nhóm không khỏi bất ngờ khi phát hiện bên trong là rất nhiều bó tiền mặt, đều là mệnh giá 50.000 đồng.

“Tiền được buộc gọn gàng, xếp kín trong bao tải”, anh Cường cho biết.

Nhận thấy đây là số tiền rất lớn nhưng không có bất kỳ giấy tờ hay thông tin liên lạc nào đi kèm. Lúc này anh Huấn, đề xuất liên hệ đơn vị vận hành tuyến cao tốc, để kiểm tra camera để tìm phương tiện làm rơi.

Cùng lúc trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một tài khoản tên Dương Thúy Vân, tìm bao tiền bị rơi khỏi xe bán tải khi di chuyển qua trạm thu phí Liêm Tuyền.

Khi đọc được bài đăng, cả nhóm chủ động liên hệ với người phụ nữ để nắm bắt sự việc. Ở đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ đầy lo lắng, tự nhận mình là chủ nhân số tiền vừa đánh rơi và xin được liên hệ để nhận lại.

“Khi trao đổi, chị ấy mô tả rất chính xác số tiền, vị trí đánh rơi, biển số xe khớp với thông tin camera ghi lại, nên chúng tôi hẹn gặp mặt để trao trả số tiền", anh Cường nói.

Bao tải tiền nhóm anh Cường nhặt được trên cao tốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Địa điểm hai bên gặp mặt là nhà anh Huấn (xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh). Do đây là lần đầu nhặt được số tiền có giá trị lớn, cả nhóm tỏ ra đặc biệt cẩn trọng. Để tránh những rắc rối có thể phát sinh sau này, nhóm quay lại toàn bộ quá trình trao trả, có sự chứng kiến của trưởng thôn, nơi anh Huấn sinh sống.

“Chúng tôi yêu cầu người phụ nữ viết giấy xác nhận đã nhận lại đầy đủ số tiền, có thông tin cá nhân và chữ ký rõ ràng”, anh Cường cho biết.

Người đàn ông chia sẻ, sau khi nhận lại tài sản, chị Vân gửi lời cảm ơn, kèm theo một giỏ quà và số tiền 5 triệu đồng.

Video nhặt và trao tiền sau đó được anh Cường chia sẻ lên trang cá nhân. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, không ít người bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí nghi ngờ, nhưng cũng có rất nhiều lời khen ngợi dành cho hành động đẹp của nhóm anh.

Trước những bình luận đó, cả nhóm cho rằng bản thân chỉ làm điều nên làm, số tiền ấy là tài sản rất lớn, có thể là tiền làm ăn hoặc tiền lương ai đó vừa rút. Nếu bị mất, người đánh rơi chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh rắc rối, thậm chí khốn đốn.

Anh Cường khẳng định, nếu gặp lại tình huống tương tự, anh và các bạn vẫn sẽ lựa chọn cách hành xử như vậy.

“Chỉ mong mọi người cẩn thận hơn khi mang theo tài sản có giá trị lớn, vì không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người nhặt được sẵn sàng trả lại”, anh chia sẻ.

Nhóm anh Cường (ngoài cùng, tay phải) trao trả số tiền cho người phụ nữ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, xác nhân sự việc và cho biết quá trình liên lạc, trao trả số tiền trên nhóm anh Huấn và chị Vân đã chủ động liên hệ, gặp nhau, khi trả tiền có mời trưởng thôn và một người dân cạnh nhà chứng kiến.

"Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, trưởng thôn đã báo cáo với chính quyền, sáng 24/1 công an xã đã cử ngay cán bộ đến xác minh", Thượng tá Quách Văn Hưng nói.