Người phụ nữ 2 lần được chuyển khoản nhầm hơn 1,8 tỷ đồng

Ngày 20/1, Công an phường Tân Mai (Nghệ An) hỗ trợ chị Trần Thị Trang (SN 1995, trú khối Đồng Minh, phường Tân Mai) xác minh và trả lại gần nửa tỷ đồng do chị L.T.H. chuyển nhầm.

Khoảng 14h20 ngày 20/1, trong khi chờ đến lượt khám mắt tại cơ sở y tế, chị Trang thấy có tin nhắn biến động số dư tài khoản ngân hàng. Lướt qua, tưởng người em trả nợ gần 500.000 đồng nên chị không để tâm.

Một lát sau, chị thấy tài khoản ngân hàng báo nhận 2.000 đồng cùng lời nhắn về việc chuyển khoản nhầm, mong được trả lại, kèm số tài khoản ngân hàng mang tên L.T.H..

Chị Trang (áo vàng) có mặt tại trụ sở Công an phường Tân Mai để phối hợp xác minh thông tin, hoàn số tiền cho chị H. (Ảnh: Công an phường Tân Mai).

“Lúc này tôi mới để ý tài khoản ngân hàng nhưng nhiều số quá không đọc được hết. Con gái tôi học lớp 6 xem tin nhắn, bảo tôi vừa nhận gần 500 triệu đồng. Tôi chắc chắn có người chuyển nhầm nhưng cũng sợ bị lừa đảo nên đến trụ sở công an phường nhờ xác minh để trả lại”, chị Trang chia sẻ.

Thời điểm này, chị L.T.H. (SN 1992, trú khối Đồng Tiến, phường Tân Mai) cũng đến trụ sở Công an phường Tân Mai trình báo việc chuyển nhầm tiền.

Sau khi công an xác minh, khẳng định số tiền gần 500 triệu đồng là của chị H., dưới sự chứng kiến của cán bộ công an, chị Trang đã chuyển trả đầy đủ số tiền trên.

Theo lãnh đạo Công an phường Tân Mai, đây không phải là lần đầu tiên chị Trang liên hệ với cơ quan chức năng để trả tiền người khác chuyển nhầm.

Ngày 9/12/2025, tại trụ sở công an, chị Trang hoàn trả cho chị N.T.T.L. (SN 1996) số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Chị Trang bật cười khi nhớ về tình huống “bỗng dưng thành tỷ phú” của mình. Chưa kịp “hoàn hồn” sau khi tài khoản được cộng hơn 1,3 tỷ đồng, chị Trang nhận được điện thoại của một người phụ nữ, xưng chủ nhân số tiền kia, mong chị chuyển trả.

Chị Trang không chắc chắn số tiền nói trên là của người phụ nữ này nên hẹn đến trụ sở công an phường để xác minh.

“Chị ấy xin địa chỉ, nói sẽ đến nhà chở tôi lên công an nhưng tôi sợ nhỡ bị người xấu bán sang Campuchia nên nhất quyết không đồng ý. Tôi hứa với chị ấy sẽ tự chạy xe máy đến trụ sở công an phường, nếu đúng sẽ trả không thiếu một xu”, chị Trang kể.

Tuy nhiên, do không biết trụ sở công an phường, chị Trang đi lạc nên việc phối hợp xác minh thông tin có chậm hơn dự kiến khiến chủ nhân số tiền kia hết sức lo lắng.

Khi trực tiếp gặp, xác minh đúng thông tin, nhận lại hơn 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm, chị L. mới trút được nỗi lo đè nặng. Người phụ nữ này cho biết, đây là tiền của công ty, do sơ suất trong thao tác nên dẫn tới sự nhầm lẫn.

Hai lần được chuyển khoản nhầm số tiền lớn khiến chị Trang cũng hết sức ngạc nhiên. "Đương nhiên tiền không phải của mình thì tôi sẽ tìm cách trả lại nhưng mong mọi người khi chuyển tiền cần cẩn trọng để không bị nhầm lẫn, kéo theo những phiền phức không đáng có cho mình”, chị Trang nhắn nhủ.