Con gái khóc nức nở khi xem cảnh giúp việc bạo hành mẹ 82 tuổi ở Hà Nội

Đêm 10/1, chị D. (sống ở Hà Nội) bất ngờ nhận được điện thoại từ em dâu. Nghi có chuyện chẳng lành, người phụ nữ vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng: “Chị ơi, mẹ bị người giúp việc đánh”.

Không tin vào tai, mất vài phút, chị D. mới có thể tự trấn tĩnh để hỏi rõ sự tình.

Chị D. bật khóc nghẹn ngào khi kể lại sự việc (Ảnh: Trần Thành Công).

Trước đó, vợ chồng em trai đến thăm mẹ là bà N. tại căn nhà nằm trong một con ngõ trên phố Trần Khát Chân. Họ bàng hoàng phát hiện cơ thể bà xuất hiện nhiều vết bầm, một bên mắt bị sưng và thâm tím.

"Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nữ giúp việc đánh mẹ tôi. Tôi vô cùng hối hận khi thuê giúp việc để rồi mẹ bị đánh", chị D. bật khóc nức nở.

Nữ giúp việc quát mắng, bạo hành người cao tuổi gây phẫn nộ ở Hà Nội (Video: Trần Thành Công, Nguyễn Ngoan; Biên dựng: Cẩm Tiên).

Chị D. và con cháu trong nhà bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành vi của nữ giúp việc.

Thuê nữ giúp việc qua lời giới thiệu

Theo chị D., gia đình có 4 anh chị em, gồm 3 trai và một gái. Năm 2019, bà N. (82 tuổi) bị tai biến. Sau quá trình chữa trị, con trai cả đón mẹ về chăm sóc. Dù chân yếu, bà không bị điếc, có thể dùng thiết bị hỗ trợ để di chuyển trong nhà.

Một thời gian sau, bà bị tụt đường huyết, phải nhập viện cấp cứu. Trước lúc xuất viện, một thành viên trong gia đình gợi ý phương án đưa bà vào viện dưỡng lão. Bởi, ở đây có trang thiết bị hiện đại, nhân viên chăm sóc chu đáo cùng bạn bè trò chuyện hàng ngày.

Khi được các con hỏi ý kiến, bà N. vui vẻ đồng ý. Trong 2 tháng ở viện dưỡng lão, cụ có sức khoẻ tốt, tinh thần vui vẻ. Một hôm, bác sĩ phát hiện, bà N. có chỉ số huyết áp rất cao, cần nhập viện gấp.

Nhận được tin báo, các con lập tức chuyển mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, chị D. quen 2 người phụ nữ chuyên làm nghề chăm sóc bệnh nhân. Biết gia đình cần tìm giúp việc trông nom mẹ già, họ giới thiệu người phụ nữ tên B. với mức lương thoả thuận ban đầu là 10 triệu đồng/tháng.

“Nghe người kia giới thiệu chị B. cùng nhóm, có kinh nghiệm, đi làm được ngay nên chúng tôi đồng ý thuê. Sau khi trao đổi, em trai tôi quyết định tăng thêm 1 triệu đồng tiền lương, có nghĩa nữ giúp việc được trả 11 triệu đồng/tháng”, chị D. cho hay.

Nữ giúp việc ấn cổ cụ bà xuống rất nguy hiểm, có thể dẫn đến chấn thương nặng (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ ngày có giúp việc, mẹ của chị D. chuyển về sống tại nhà riêng trên phố Trần Khát Chân. Những ngày đầu, nữ giúp việc vui vẻ, cam kết sẽ chăm sóc cụ bà chu đáo. Mong mẹ được quan tâm hơn, chị D. còn mua sắm túi xách, kem dưỡng da tặng cô.

Theo gia đình, mỗi lần con cháu đến thăm, nữ giúp việc tỏ ra vui vẻ, nhẹ nhàng. Người này còn thường xuyên quay hình ảnh bà N. uống sữa, ngồi ăn cháo gửi cho chị D. để tạo cảm giác yên tâm.

Sau một thời gian, con cháu trong nhà bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường.

“Cháu trai cho biết thường nghe nữ giúp việc to tiếng với bà. Sau khi sự việc bị phát giác, hàng xóm phản ánh từng nghe những tiếng hò hét trong đêm phát ra từ căn nhà của mẹ tôi”, chị D. kể.

Hành động nhẫn tâm của nữ giúp việc bị phát giác sau lần anh Ch. - em trai chị D. - cùng vợ con sang thăm mẹ. Thời điểm đó, vợ chồng phát hiện bà N. có biểu hiện sợ sệt, người gầy yếu, đầu và một bên mắt có vết bầm tím.

Nữ giúp việc tát vào mặt cụ bà không thương tiếc (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Ch. bức xúc nói: "Khi tôi hỏi nguồn gốc vết bầm ở mắt, nữ giúp việc nói mẹ bị ngã. Tôi tức giận nhưng không làm gì được".

Về đến nhà, vợ chồng anh Ch. mở toàn bộ hình ảnh camera để xem lại, phát hiện hình ảnh nữ giúp việc đang bạo hành mẹ. Dù rất bức xúc, người đàn ông cố giữ bình tĩnh, chờ trời sáng để báo công an.

“Chúng tôi bận đi làm nên không phải lúc nào cũng ngồi trước màn hình để theo dõi camera. Hàng ngày, các con vẫn vào xem hình ảnh, nhìn thấy chị ta và mẹ sinh hoạt bình thường. Không ngờ những lúc chúng tôi không để ý, nữ giúp việc sẽ đánh mẹ”, anh Ch. xót xa bày tỏ.

Hành vi tàn nhẫn của nữ giúp việc

Theo hình ảnh trong các video chị D. cung cấp cho phóng viên Dân trí, nữ giúp việc quát mắng, chỉ tay và tát vào mặt, bẻ cổ khiến bà N. kêu đau.

Cụ thể, hình ảnh camera ghi lại ngày 2/1 cho thấy, nữ giúp việc liên tục lớn tiếng, yêu cầu bà N. đặt hai bàn tay đúng vị trí rồi bắt buộc phải cúi đầu xuống. Khi cụ bà không làm theo, người phụ nữ này dùng tay ấn cổ rất nguy hiểm.

Trong một video khác, nữ giúp việc lớn tiếng quát nạt, yêu cầu cụ bà phải nuốt toàn bộ thức ăn trong miệng. Có lúc người phụ nữ này tát vào mặt của bà N. không thương tiếc.

Khi thay quần áo, bỉm cho cụ bà, nữ giúp việc dùng những hành động lôi kéo không phù hợp với người già, đánh vào người, ấn đầu xuống...

Chị D. mở các đoạn video trích xuất từ camera ghi lại cảnh nữ giúp việc bạo hành mẹ, cung cấp cho phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Được biết, gia đình đã báo sự việc và cung cấp toàn bộ video trích xuất từ camera cho Công an phường Hai Bà Trưng.

Sau khi sự việc bị phát giác, bà N. mới nói với con cháu việc bị nữ giúp việc đánh vào đầu và mặt.

"Ban đầu, nữ giúp việc khẳng định "không làm gì". Trước bằng chứng là hình ảnh trích xuất từ camera, cô ta ôm lấy chân tôi khóc lóc, nhận sai", chị D. nói.

Từ thời điểm đó, nữ giúp việc chấm dứt công việc chăm sóc bà N.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa bà N. đi khám sức khoẻ và kiểm tra tâm lý. Hiện, cụ vẫn hoảng loạn khi nghe tiếng động.

Những ngày qua, gia đình chị D. và con cháu trong nhà cảm thấy suy sụp, sau khi chứng kiến hình ảnh mẹ bị bạo hành trong các đoạn video.

"Gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để lấy lại công bằng cho mẹ tôi. Việc lên tiếng cũng góp phần cho xã hội không còn những người giúp việc vô lương tâm như vậy", chị D. bày tỏ.

Chị D. cho rằng, nghề chăm sóc người già không đơn giản. Ngoài kỹ năng, họ còn cần tinh thần trách nhiệm và lòng thương người. Từ sự việc đau lòng này, gia đình đang tự chăm sóc mẹ, chưa dám tìm thuê giúp việc mới.

“Đến nay, tôi vẫn cảm thấy rất ân hận, nghĩ lại không khác nào mình bỏ tiền thuê người về đánh mẹ”, chị D. bật khóc nói.