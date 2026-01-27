Hà Nội: Nhiều người độc thân chi tiền triệu… dự tiệc hẹn hò cùng người lạ

3 tiếng dự tiệc có giá gần… 2 triệu đồng

Trong không gian khép kín của một quán cà phê sang trọng ở Hà Nội, khoảng 30 người độc thân, không quen biết nhau, được mời đến dự một buổi tiệc dành cho những người độc thân của Clique - một mô hình kết nối và tổ chức tiệc hẹn hò trực tiếp dành cho người độc thân.

Những buổi tiệc được tổ chức cho những người độc thân, với giá vé là 2 triệu đồng/người, đã bao gồm đồ uống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người tham dự được sắp xếp thành những nhóm nhỏ, khoảng 4-6 người. Trên mỗi bàn là một bộ thẻ câu hỏi do ban tổ chức chuẩn bị sẵn, gồm những câu hỏi gợi mở cảm xúc và trải nghiệm cá nhân.

Phải đến cuối bữa tiệc, khi mọi người đã đi qua vài vòng trò chuyện nhóm, người dẫn dắt chương trình mới bắt đầu phần ghép đôi. Dựa trên bài trắc nghiệm tính cách mà người tham gia đã hoàn thành từ trước, ban tổ chức bắt đầu sắp xếp để các cặp đôi có thể ngồi riêng và nói chuyện với nhau.

Mỗi lượt trò chuyện kéo dài khoảng 10 phút, sau đó khi có tín hiệu, các cặp lại đổi chỗ, cho đến khi tất cả đều có cơ hội nói chuyện với nhau.

Kết thúc buổi tiệc, mỗi người viết tên ba người mình muốn gặp lại. Chỉ khi hai người cùng chọn nhau, ban tổ chức mới kết nối họ bằng một nhóm chat riêng rồi rút lui.

Những người dự tiệc thường được chia thành các nhóm nhỏ, trò chuyện và tìm hiểu nhau trước khi bắt đầu ngồi riêng thành từng cặp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nếu một trong hai người không lựa chọn người kia, thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ. Cách làm này giúp nhiều người yên tâm hơn, nhất là những ai từng có trải nghiệm không dễ chịu khi bị làm phiền sau các buổi gặp gỡ.

Yến Nhi (27 tuổi, Hà Nội) là một khách hàng của Clique và đã từng tham dự tiệc theo mô hình này.

“Để có mặt trong buổi tiệc, người tham gia không thể đơn giản là mua vé rồi đến. Sau khi điền đơn đăng ký trực tuyến, tôi phải chờ ban tổ chức gửi lời mời.

Khi đồng ý tham gia, tôi mới tiến hành thanh toán, hoàn thành bài trắc nghiệm tính cách và tiếp tục đợi thông báo cụ thể về lịch dự tiệc, địa điểm cũng như những lưu ý cần thiết, từ trang phục đến các quy định trong suốt sự kiện”, Yến Nhi kể lại.

Thông tin cá nhân của người kia chỉ được tiết lộ khi cả hai người đều viết tên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mức phí tham dự là 2 triệu đồng/người, đã bao gồm đồ uống trong suốt chương trình. Dù vậy, không phải ai sẵn sàng chi trả cũng có thể tham gia ngay. Người đăng ký còn phải “xếp hàng” trong danh sách trực tuyến với hơn 14.000 người, chủ yếu ở độ tuổi 27-40, và chỉ được mời khi hồ sơ tính cách phù hợp với buổi tiệc.

Khi được hỏi về mức giá, Yến Nhi thừa nhận 2 triệu đồng cho ba tiếng tham dự là khá cao. Tuy nhiên, theo cô, chính mức chi phí này cũng trở thành một “bộ lọc” giúp cô tìm được người phù hợp.

“Tôi nghĩ nếu ai đó sẵn sàng bỏ ra số tiền như vậy cho một buổi tiệc hẹn hò, họ cũng nghiêm túc trong việc tìm hiểu và xây dựng một mối quan hệ lâu dài”, Yến Nhi chia sẻ.

Thuý Doanova (bên trái ảnh) và Han Lam đều từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài và cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm những mối quan hệ nghiêm túc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, hai nhà đồng sáng lập, Thúy Doanova (31 tuổi, TP.HCM) và Lâm Vương Bửu Hân (Han Lam, 29 tuổi, TP.HCM) cho biết, họ xây dựng mô hình từ chính nhu cầu cá nhân của mình, khi nhận ra việc tìm kiếm một kết nối nghiêm túc, phù hợp ngày càng trở nên khó khăn đối với người trưởng thành sống ở đô thị.

“Càng trưởng thành, vòng tròn xã hội của nhiều người càng thu hẹp, trong khi nhu cầu được kết nối, không chỉ để yêu mà để hiểu và được hiểu lại lớn dần. Tôi từng thử đủ mọi cách: ứng dụng hẹn hò, sự kiện, các buổi gặp gỡ dành cho người độc thân ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn “thiếu" một điều gì đó.

Mọi người gặp nhau, trao đổi thông tin, rồi thôi. Không có điểm chạm để thực sự kết nối, và ý tưởng xây dựng Clique bắt đầu từ những thiếu hụt đó”, Thuý Doanova từng chia sẻ.

Tìm được vợ nhờ… tham dự tiệc hẹn hò cùng người lạ

Mỗi buổi tiệc được thiết kế theo một chủ đề riêng, nhằm tạo trải nghiệm mới mẻ cho người tham gia. Có buổi mang không khí Giáng sinh với những chi tiết trang trí ấm áp, quà tặng nhỏ và các trò chơi nhẹ nhàng để phá băng.

Những buổi tiệc có quy luật: không hỏi tuổi, không hỏi công việc, hạn chế sử dụng điện thoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có buổi khác, người tham dự được yêu cầu đeo mặt nạ ngay từ đầu bữa tiệc, chỉ tháo ra ở những phần sau của chương trình, giúp họ bớt áp lực về ngoại hình và dễ tập trung hơn vào câu chuyện, cảm xúc cũng như cách giao tiếp của người đối diện.

Không ít người đến với những buổi tiệc hẹn hò chỉ với tâm thế “thử cho biết”, nhưng có những câu chuyện lại đi xa hơn cả mong đợi. Anh Phan Ngọc Lâm (35 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi), làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội, là một trong số đó.

Sau nhiều năm độc thân và gần như từ bỏ các ứng dụng hẹn hò vì “nói chuyện mãi không đi đến đâu”, anh quyết định đăng ký tham gia một buổi tiệc hẹn hò giấu mặt.

Buổi tối hôm đó, anh bước vào không gian sự kiện với tâm trạng khá dè dặt. Điều đầu tiên khiến anh bất ngờ là “luật chơi” của buổi tiệc: người tham gia không được hỏi tuổi tác, không được nói về công việc, điện thoại cũng được hạn chế sử dụng để mọi người tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện.

“Ban đầu tôi thấy hơi lạ, vì ngoài đời gặp ai cũng hỏi mấy câu đó trước. Nhưng rồi tôi nhận ra khi bỏ qua tuổi và công việc, mình dễ lắng nghe và hiểu người đối diện hơn”, anh Lâm chia sẻ.

Trong suốt 3 tiếng, anh Lâm trải qua các vòng trò chuyện nhóm rồi đến phần nói chuyện riêng từng cặp. Người phụ nữ khiến anh ấn tượng nhất không phải là người nói nhiều hay quá nổi bật, mà là người khiến anh cảm thấy dễ chịu và chân thật khi trò chuyện.

“Bọn tôi nói về gia đình, những mối quan hệ đã qua và cả nỗi sợ khi bước vào một mối quan hệ mới. Tôi không cần phải chứng minh mình là ai, chỉ cần là chính mình”, anh Lâm nhớ lại.

Những người chưa tìm được đối tượng phù hợp sau 2 buổi tiệc sẽ được hỗ trợ vé tham dự miễn phí cho buổi tiệc tiếp theo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối buổi, cả hai cùng viết tên nhau vào tờ giấy lựa chọn. Sau khi được ban tổ chức kết nối, họ tiếp tục gặp gỡ bên ngoài. Ba tháng sau, họ quyết định dọn về sống chung. Hơn nửa năm kể từ buổi tiệc hẹn hò hôm đó, anh Lâm và người phụ nữ quen biết nhờ một buổi tiệc với… người lạ đã chính thức trở thành vợ chồng.

“Nhiều người vẫn băn khoăn về mức giá, nhưng theo tôi, 2 triệu đồng cho một trải nghiệm như vậy không phải là đắt. Thực tế, Clique đã may mắn kết nối được cho nhiều cặp đôi sau các buổi tiệc.

Với những người chưa tìm được đối tượng phù hợp sau 2 lần đầu tham dự, chúng tôi sẽ hỗ trợ vé tham dự miễn phí cho buổi tiệc thứ 3”, Han Lam chia sẻ.