Phát hiện thi thể bị xích và dìm dưới nước bằng 2 quả tạ bê tông ở Thái Lan

Theo thông tin vừa được tờ KhaoSod cập nhật, chiều 8/8, người dân địa phương gần bến tàu Ban Tha Yai, huyện Mueang thuộc tỉnh Phang Nga (Thái Lan) hốt hoảng khi thấy một thi thể trôi gần bờ nên lập tức trình báo với cơ quan chức năng.

Trung úy cảnh sát Pheerawit Chaichanyut thuộc đồn Khok Kloi cho biết, ông cùng lực lượng cứu hộ của Quỹ Kusoltham đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thi thể nạn nhân là nữ giới được tìm thấy tại bến tàu Ban Tha Yai (Ảnh: Thai News).

Nạn nhân chưa rõ danh tính, địa chỉ và quốc tịch, được mô tả mặc quần soóc xám, áo phông cổ tròn màu nâu. Cảnh sát nhận định, người này đã tử vong khoảng 2 ngày trước khi được tìm thấy.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân bị một sợi xích nặng quấn chặt quanh cổ, đầu kia nối với hai quả tạ bê tông. Giới điều tra cho rằng đây là thủ đoạn nhằm ghì xác xuống đáy biển để che giấu. Tuy nhiên, dòng chảy đã cuốn thi thể lên mặt nước và đưa trôi vào gần bờ.

“Đây là vụ án nghiêm trọng, chúng tôi xem xét khả năng đây là một vụ giết người. Cách thi thể bị dìm xuống cho thấy rõ ý đồ phi tang của hung thủ", Trung úy Pheerawit nói.

Hiện thi thể nạn nhân được chuyển tới cơ quan pháp y để khám nghiệm toàn diện. Bác sĩ pháp y đang xác định nguyên nhân tử vong và làm rõ liệu nạn nhân còn sống khi bị đưa xuống nước hay không.

Chính quyền các địa phương lân cận được yêu cầu rà soát hồ sơ người mất tích trùng khớp đặc điểm nhận dạng. Cảnh sát cũng đang trích xuất camera an ninh quanh cầu tàu và các tuyến thủy lộ gần đó để truy tìm các dấu hiệu khả nghi trước thời điểm phát hiện thi thể.

Cùng với đó, cơ quan chức năng kêu gọi bất cứ ai có thông tin, đặc biệt những người từng thấy hoạt động bất thường gần bến tàu Ban Tha Yai phải liên hệ ngay với cảnh sát.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 2 tại Ban Chang (tỉnh Rayong). Thời điểm đó, một ngư dân địa phương phát hiện thi thể phụ nữ trong tình trạng bị phân hủy, đặt bên trong một vali khóa chặt. Trong vali còn chứa hai quả tạ 10kg.

Thi thể được tìm thấy gần kênh Khlong Phayun sau khi bốc mùi nồng nặc. Nạn nhân chỉ được mô tả có đặc điểm để tóc ngang vai. Tuy nhiên đến nay, nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính do tình trạng phân hủy nặng.