Rơi hết sạch tiền và điện thoại ở Hà Nội, người đàn ông gặp điều bất ngờ

Vài tháng qua, ông Đoàn Hùng Lân (61 tuổi, quê ở Thanh Hóa) thỉnh thoảng lại lên Hà Nội kiểm tra sức khỏe. Trong chuyến đi mới đây, ông phải tới Bệnh viện K cơ sở 3 tại phường Thanh Liệt để tái khám.

Mọi lần, ông chỉ cần kiểm tra trong ngày là có thể về quê luôn. Tuy nhiên lần này, bác sỹ yêu cầu ông phải ở lại làm xét nghiệm thêm vì phát hiện thấy khối u.

Con gái ông Lân cũng đi cùng bố để hỗ trợ. Tuy nhiên do gia đình có việc gấp, cô gái phải bắt xe về quê trước, để bố ở lại bệnh viện một mình.

Ông Lân thấy ấm lòng sau sự cố làm rơi đồ khi đi khám bệnh ở Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng 8h ngày 10/1, sau khi làm xong các xét nghiệm cần thiết, ông Lân đặt chuyến xe chuẩn bị về quê. Nhà xe báo khoảng 10h cùng ngày sẽ tới cổng bệnh viện để đón.

Thấy còn dư thời gian, ông Lân định bắt xe tới nhà người quen ở Hà Đông để gửi trả số tiền vay từ trước đó. Lúc này, ông lại nhận được cuộc gọi từ con gái báo chuyến xe về Thanh Hóa sẽ đi sớm lên 1 tiếng. Sợ bị trễ giờ, ông vội vàng tắt điện thoại rồi bỏ vào túi sau đó đi ra chỗ hẹn.

Bên trong ốp điện thoại, ông có để khoảng 3 triệu đồng cùng căn cước công dân. Tuy nhiên do luống cuống vì lịch trình thay đổi đột ngột, người đàn ông 61 tuổi sơ ý đánh rơi điện thoại cùng toàn bộ số tiền kèm giấy tờ cá nhân.

Hoảng sợ vì không có tiền về quê, lại không còn điện thoại liên lạc với người thân, ông Lân tìm tới quán phở quen để hỏi, nhưng cũng không có dấu vết. Giữa bệnh viện đông người qua lại, người đàn ông Thanh Hóa bối rối không biết đã làm rơi chỗ nào để tìm.

Biết chắc món đồ chỉ thất lạc bên ngoài bệnh viện, ông đi chậm, ngó tìm nhưng vô vọng. Đột nhiên, một người phụ nữ khoảng 35 tuổi đứng gần đó, bỗng chạy lại gần hỏi han. Thấy gương mặt ông hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt nhìn khắp nơi như có ý muốn tìm kiếm thứ gì đó, cô lên tiếng hỏi và biết sự tình.

Cô gái nói đã nhặt được chiếc điện thoại, bên trong có tiền và thẻ căn cước. Để biết chắc đây có phải là chủ nhân của món đồ hay không, cô yêu cầu ông đọc thông tin trên căn cước. Khi thấy mọi thứ đều trùng khớp, cô trao trả toàn bộ món tài sản cho ông.

"Tôi mừng muốn rơi nước mắt vì cũng xác định tâm lý sẽ bị mất đồ. Lúc nhận lại tài sản, tôi cảm ơn và ngỏ ý muốn gửi tặng cô khoản tiền nhỏ để hậu tạ. Tuy nhiên cô gái dứt khoát từ chối. Vì sắp tới giờ lên xe, tôi không kịp hỏi han địa chỉ, thông tin của ân nhân", ông giãi bày.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Khánh An, con gái ông Lân cho biết, sáng 10/1, khi gọi điện cho bố để báo giờ xe tới đón, chị nghe thấy giọng của một người phụ nữ lạ. Người này cho biết đã nhặt được chiếc điện thoại, nhưng không biết chủ nhân là ai.

Thấy có số gọi tới, cô gái bắt máy, hỏi thông tin để gửi trả. Tuy nhiên, con gái ông Lân hiện ở Thanh Hóa không thể tới nhận đồ, nên người phụ nữ quay trở lại bệnh viện, nhờ nhân viên phát loa, đọc thông tin trên căn cước để tìm chủ nhân.

Sau đó, người phụ nữ quay lại chỗ nhặt được đồ ở bên ngoài bệnh viện, với hy vọng người đánh rơi sẽ tới tìm. Cuối cùng, mọi chuyện như chị dự tính. Món đồ đã trở về với chủ nhân.

“Số tiền 3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại cũ có thể không phải là tài sản quá lớn, nhưng với bố tôi, đó là những chắt chiu dành dụm để mang đi khám bệnh. Giữa những lo lắng bộn bề vì bệnh tật, ông cũng thấy ấm lòng vì gặp được người tốt”, chị An chia sẻ.

Hiện gia đình ông Lân vẫn chờ kết quả xét nghiệm từ phía bệnh viện và mong đợi sẽ nhận được điều tốt lành nhất.