Chiếc ba lô chứa 105 triệu đồng rơi trên đường ở Tuyên Quang

Đang chuẩn bị bữa cơm trưa, chị Quỳnh (SN 1994, trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang) thấy cháu trai là Đỗ Hoàng Việt cùng 2 người bạn hớt hải chạy vào nhà.

Trước đó vài phút, trong khi di chuyển trên đoạn đường từ cầu An Hoà đến đường Khúc Thừa Dụ thuộc địa bàn phường Bình Thuận, các nam sinh phát hiện một cặp đôi điều khiển xe máy bị rơi ba lô xuống đường.

"Chủ nhân chiếc ba lô đi xe máy rất nhanh, còn các cháu điều khiển xe đạp điện nên không đuổi kịp. Việt và 2 người bạn đưa tài sản vào nhà, nhờ tôi tìm chủ nhân", chị Quỳnh cho biết.

Cô gái nhận lại số tiền sau khi đánh rơi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, người phụ nữ nghĩ bên trong ba lô chỉ có vài món đồ cá nhân. Khi mở ra kiểm tra, chị Quỳnh phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và thẻ ATM nên vội vàng đăng tải thông tin lên mạng xã hội, hy vọng sớm tìm được người đánh rơi.

Vợ chồng chị Quỳnh cùng cháu trai đã đưa toàn bộ tài sản đến trụ sở Công an phường Bình Thuận để trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chủ nhân chiếc túi là chị P.T.M.L. (sinh năm 1998, trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang).

Nhận được cuộc gọi từ công an thông báo về sự việc, cô gái không khỏi bất ngờ. Khi ấy, L. mới biết mình đã đánh rơi tài sản trên đường di chuyển.

Khoảnh khắc nhận lại chiếc túi, cô gái không giấu được niềm vui, liên tục nói lời cảm ơn phía công an phường, chị Quỳnh và các cậu bé tốt bụng.

Theo chia sẻ, chiếc ba lô được cô gái đặt ở phía sau xe máy. Do di chuyển với tốc độ nhanh, L. hoàn toàn không biết chiếc túi đã rơi xuống đường. Số tiền bên trong do anh trai chuyển từ nước ngoài về, được L. rút tại Bắc Ninh rồi mang về cho bố mẹ.

Bên trong chiếc túi có các cọc tiền trị giá 105 triệu đồng (Ảnh: Công an phường Bình Thuận).

"Làm được việc tốt, tôi và các cháu cảm thấy ấm lòng và vui vẻ", chị Quỳnh nói.

Theo Công an phường Bình Thuận, cháu bé nhặt được tài sản là Đỗ Hoàng Việt (SN 2013) ở tổ dân phố Hòa Bình, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang, hiện là học sinh trường THCS Thái Long.

Trong ba lô có chứa số tiền mặt trị giá 105 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên P.T.M.L.

Sau khi cán bộ công an xác minh được chị L. (xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) đúng là chủ nhân số tài sản, cháu Việt đã trao lại đầy đủ số tài sản cùng giấy tờ tuỳ thân đã nhặt được.

Công an phường Bình Thuận cho rằng hành động "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của cháu Việt cần được biểu dương và nhân rộng trong nhà trường và ngoài xã hội. Đây là tấm gương về lòng trung thực và tinh thần vì cộng đồng.