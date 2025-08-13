Khống chế người đàn ông cầm dao chửi bới, đe dọa người đi đường

Ngày 13/8, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thông tin lực lượng của đơn vị đã khống chế thành công một người đàn ông cầm dao chửi bới, đe dọa gây hoảng loạn cho người dân.

Người này được xác định là H.A.D. (SN 1986, trú tại thôn Yên Sơn, xã Kỳ Anh), có biểu hiện bệnh tâm thần, tinh thần không ổn định.

Khoảng 17h30 ngày 12/8, tại thôn Yên Sơn, D. cầm theo một con dao tự chế dài 35cm rồi chửi bới, đe dọa người thân và người đi đường. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị cản trở, nhiều người sợ hãi.

Sau khi khống chế, Công an xã Kỳ Anh phối hợp với người nhà đưa người đàn ông đến bệnh viện tâm thần điều trị (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Kỳ Anh phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Các cán bộ, chiến sỹ đã kiên trì vận động, thuyết phục, gây phân tán sự chú ý và làm dịu sự quá khích của D..

Sau khoảng một giờ, lực lượng công an đã tước dao, khống chế được D., bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt và người dân xung quanh.

Công an xã Kỳ Anh cũng đã phối hợp với gia đình đưa người đàn ông nói trên đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị nhằm loại trừ nguy cơ gây mất an toàn cho cộng đồng.