Ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo năm 2026 và những lưu ý quan trọng

Trong đời sống tâm linh của người Việt, cúng ông Công ông Táo là một trong những nghi lễ quan trọng, mở đầu cho chuỗi phong tục chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Ý nghĩa của lễ cúng ông Công ông Táo

Lễ cúng ông Công ông Táo (Táo quân) thường được tiến hành vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Theo quan niệm dân gian, ông Công ông Táo là những vị thần cai quản bếp núc trong mỗi gia đình, có nhiệm vụ ghi nhận việc tốt - xấu của gia chủ trong suốt một năm.

Vào dịp 23 tháng Chạp âm lịch, Táo quân sẽ cưỡi cá chép về trời để báo cáo mọi việc với Ngọc Hoàng, từ đó định đoạt phúc - họa trong năm mới.

Vì vậy, lễ cúng ông Công, ông Táo không chỉ đơn thuần là một nghi thức tâm linh, mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh và cầu mong điều tốt lành cho năm sắp tới.

Cúng Táo quân là nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt (Ảnh: Hồng Anh)..

Bên cạnh đó, nghi lễ này còn mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi thành viên trong gia đình sống ngay thẳng, giữ gìn nếp nhà, bởi mọi hành vi trong năm đều được “ghi chép” và báo cáo lên thiên đình.

Tập quán cúng Táo quân không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn hàm chứa giá trị giáo dục sâu sắc. Trước kia, nhiều gia đình còn coi lễ cúng Táo quân là dịp răn dạy con cháu.

Trẻ nhỏ được gọi đến cùng lắng nghe lời khấn, cùng cha mẹ tự soi lại mình, học cách sống hướng thiện. Trong bữa cơm sau lễ cúng, ông bà, cha mẹ thường kể lại sự tích Táo quân, nhắc nhở con cháu giữ gìn nếp nhà, sống phúc đức, trung thực và tránh làm điều sai trái trong năm mới.

Việc cúng tiễn ông Công ông Táo được tiến hành tại gia. Lễ vật cúng ông Công ông Táo gồm:

- Một mâm cỗ mặn, bánh kẹo, trầu cau, rượu.

- Hương thơm, hoa quả tươi.

- Ba bộ mũ áo, hia hài Táo quân cùng vàng

- Ba con cá chép sống hoặc cá chép giấy để Táo quân chầu trời.

Mâm cúng ông Công ông Táo được chuẩn bị chu đáo, gọn gàng, không phô trương, quan trọng nhất vẫn là lòng thành (Ảnh: Huong Thu Vu).

Ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo năm 2026

Tết ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào ngày thứ ba 10/2 dương lịch (ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Nhiều gia đình Việt thường có tâm lý chọn ngày, giờ cúng đẹp với tâm lý cầu được nhiều tài lộc, may mắn.

Trước băn khoăn này, nhà nghiên cứu Phạm Đình Hải, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, gợi ý các gia đình có thể tiến hành cúng Táo quân trong khoảng từ ngày 19 đến ngày 24 tháng Chạp.

Cụ thể, ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo năm 2026 được gợi ý như sau:

Ngày 19 tháng Chạp: Từ 11h đến 15h

Ngày 20 tháng Chạp: Từ 17h đến 19h

Ngày 21 tháng Chạp: Từ 9h đến 11h hoặc 15h-17h

Ngày 23 tháng Chạp: Từ 5 đến 7h, 11h-15h và 17h-19h

Ngày 24 tháng Chạp: Từ 17h đến 19h

Việc lựa chọn ngày giờ đẹp giúp gia chủ thêm yên tâm về mặt tinh thần, song theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và cách hành lễ đúng mực.