Bên trong căn hộ ấm cúng của "Cô Đẩu" Công Lý và vợ kém 15 tuổi

NSND Công Lý đón nhóm phóng viên Dân trí vào căn hộ ấm cúng của gia đình. Căn nhà ở tầng 24, nằm trong chung cư trên đường Minh Khai (Hà Nội).

Ngọc Hà - Vợ NSND Công Lý - cho biết, vợ chồng cô từng ở một chung cư trên phố Trần Quý Kiên nhưng sau đó đã bán đi và chuyển về ở căn hộ này vào tháng 11/2021.

Ở nơi mới, "cô Đẩu" Công Lý đến Nhà hát Kịch Hà Nội gần hơn, việc di chuyển tới các bệnh viện lớn để các bác sĩ hỗ trợ điều trị cho NSND Công Lý cũng rất tiện lợi.

NSND Công Lý chia sẻ rằng, xung quanh căn hộ có nhiều cây xanh, những lúc rảnh rỗi, vợ chồng anh thường đi dạo dưới khu chung cư khiến người khỏe và nhiều năng lượng hơn.

Cả hai cũng rất thích hoa nên các phòng thường có hoa tươi. NSND Công Lý đang chăm sóc cây đào huyền mới mua để chuẩn bị đón Tết.

Nhà của NSND Công Lý có nhiều góc đặc biệt, đây là nơi anh đặt mô hình của Táo quân, chương trình anh góp mặt và gây ấn tượng với vai diễn Bắc Đẩu.

Sản phẩm được các nghệ nhân tò he thiết kế theo các nhân vật trên sân khấu chương trình, được làm nhân kỷ niệm 20 năm của Táo quân - Gặp nhau cuối năm vào dịp Tết năm 2023.

Nam nghệ sĩ cũng dành một nơi để lưu giữ các cúp lưu niệm, bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Căn hộ có diện tích 83m2, được thiết kế có đầy đủ công năng. Vợ chồng nam nghệ sĩ dành một góc trang trọng để đặt bàn thờ tổ tiên.

Nhà của NSND Công Lý gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Nam nghệ sĩ thích màu xanh ghi nên bà xã đã chăm chút từng góc nhỏ trong căn nhà có màu sắc yêu thích của anh.

Trong phòng ngủ, Ngọc Hà cũng lưu giữ một số đồ lưu niệm và nước hoa mà ông xã được bạn bè, khán giả trong nước và nước ngoài yêu mến tặng.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn.

Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian. Hiện, anh dần bình phục và đã tham gia đóng phim.

Căn bếp của NSND Công Lý nối thông với phòng khách. Nam nghệ sĩ cho biết, Ngọc Hà là người nấu ăn ngon nên thường xuyên vào bếp. Cô cũng rất chú ý đến sức khỏe của chồng khi thường xuyên thay đổi thực đơn nấu ăn.

Ở ban công, vợ chồng nam nghệ sĩ trồng cây xanh để giúp không gian dễ chịu, gần thiên nhiên hơn. Diện tích không lớn nhưng nhà của NSND Công Lý luôn toát lên vẻ ấm cúng và bình yên.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài các vở diễn trên sân khấu, anh ghi dấu ấn với những bộ phim phát sóng giờ vàng như: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Chiều ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Tình khúc bạch dương, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân... Đặc biệt, trong chương trình Táo quân, vai diễn Bắc Đẩu của NSND Công Lý đã gây ấn tượng sâu đậm với khán giả. Mỗi năm một lần xuất hiện nhưng anh khiến khán giả yêu mến bởi lối diễn hài thâm thúy và hóm hỉnh.

