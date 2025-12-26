Màn xếp gà "độc lạ" của người phụ nữ Hải Phòng bất ngờ gây sốt

Chủ nhân của đĩa gà đặc biệt này là bà Phạm Thị Chuyên (60 tuổi, Hải Phòng). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà cho biết bản thân khá bất ngờ khi sản phẩm ngẫu hứng của mình lại được cộng đồng mạng quan tâm đến vậy.

Vốn yêu thích nấu nướng và trang trí món ăn, sau khi nghỉ hưu, bà Chuyên xem bếp núc là niềm vui nhỏ để giải khuây những lúc rảnh rỗi.

"Tôi thích tỉa hoa, sắp xếp đồ ăn cho vui mắt. Tình cờ, xem trên mạng thấy người ta xếp gà tạo hình, tôi thấy hay quá nên làm thử, cũng không nghĩ gì nhiều. Đây không phải là ý tưởng do tôi sáng tạo ra, chỉ là học theo thôi", bà nói.

Đĩa gà được xếp độc đáo khiến dân mạng chú ý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Chuyên, để tạo được "đĩa gà nam - nữ", khâu chọn gà đóng vai trò quan trọng nhất. "Tôi chọn một con gà trống, một con gà mái. Gà mái thì luộc để da trắng, nhìn nhẹ nhàng hơn. Gà trống thì đem chiên cho màu sậm, trông khỏe khoắn, đúng kiểu... con trai", bà cười giải thích.

Công đoạn sắp xếp cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian bởi đây là lần đầu bà Chuyên thực hiện. Các phần như đùi được giữ nguyên để tạo chân, cánh đặt ở vị trí vai, phần sống lưng khéo léo xếp vào bụng để tạo độ cong, giúp hình dáng chú gà trống trông to khỏe hơn gà mái.

"Tôi vừa làm vừa lựa miếng gà cho phù hợp, suy nghĩ đắn đo từng chút nên mất khá nhiều thời gian", bà chia sẻ.

Bà Chuyên xem việc bếp núc là thú vui sau khi nghỉ hưu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đĩa gà tạo hình này hoàn toàn xuất phát từ niềm hứng thú cá nhân của bà Chuyên, không nhằm phục vụ tiệc tùng hay trưng bày. Tuy nhiên, bà cho biết trong căn nhà nhỏ chỉ có hai vợ chồng đã lớn tuổi, những món ăn cầu kỳ như vậy khó có thể dùng hết.

Sau khi hoàn thiện, bà Chuyên không giữ lại cho riêng mình mà san sẻ cho hàng xóm xung quanh, để mọi người cùng thưởng thức, vừa thêm ấm áp tình làng nghĩa xóm.

Với bà, niềm vui không chỉ nằm ở việc tự tay làm ra một món ăn đẹp mắt, mà còn ở khoảnh khắc mang phần gà sang biếu, nghe hàng xóm cười nói, trêu đùa và cùng nhau chia sẻ những niềm vui giản dị trong đời sống thường ngày.

"Nhà chỉ có hai vợ chồng già, ông xã thấy tôi làm thì cũng ủng hộ, bảo coi như niềm vui tuổi xế chiều", bà kể.

Cây thông được sắp xếp bằng xà lách của bà Chuyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh những lời khen về sự sáng tạo, hài hước hay "độc lạ", cũng có không ít ý kiến cho rằng hình gà được xếp quá giống thật nên nhìn… hơi sợ. Trước những phản ứng trái chiều, bà Chuyên khá thoải mái: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sắp xếp món ăn cho vui thôi, thấy cũng rất thú vị, chứ không nghĩ gì nhiều".

Ngoài đĩa gà gây sốt, bà Chuyên còn thường xuyên trang trí món ăn, tỉa hoa từ củ cải, bưởi hoặc giúp người thân, bạn bè cắm hoa trong những dịp cưới hỏi.

Không gian bếp của bà vì thế luôn rực rỡ sắc màu từ những nguyên liệu quen thuộc. Những bông hoa tỉa từ củ cải được gọt cánh mỏng, xếp đều tay, nhìn xa như hoa thật với sắc trắng trong trẻo.

Nhánh hoa cúc được xếp tỉ mỉ từ tép bưởi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nổi bật hơn cả là những bông hoa cúc tạo hình từ tép bưởi: Từng tép bưởi được tách nhỏ, xếp tỏa tròn, nở bung lớp lớp cánh, vừa sinh động vừa bắt mắt. Điều khiến bà vui nhất không phải là sự "nổi tiếng" bất ngờ, mà là năng lượng tích cực nhận được từ cộng đồng mạng.

"Đọc bình luận khen ngợi, bày tỏ cảm xúc về những sản phẩm của mình, tôi thấy vui lắm, thấy mình như trẻ lại, thấy cuộc sống đáng yêu hơn", bà Chuyên chia sẻ.