Gặp “tài xế chạy xe cũ bị hủy chuyến”, bất ngờ sự thật trái ngược hoàn toàn

Sự thật sau câu chuyện "tài xế đi xe cũ bị hủy chuyến”

Vào sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TPHCM), nơi những mái nhà thấp chen chúc bên con kênh hẹp, phóng viên Dân trí tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1962) - người đàn ông bất ngờ nổi tiếng những ngày qua khi được gắn với câu chuyện "tài xế xe ôm công nghệ liên tục bị khách hủy chuyến vì chạy xe Wave cũ".

Câu chuyện lan truyền nhanh chóng trên mạng, chạm đến cảm xúc của nhiều người. Không ít bình luận bày tỏ sự xót xa, kêu gọi giúp đỡ ông. Thậm chí, ca sĩ Đức Phúc đã tìm đến tận nhà ông Sơn, ngỏ ý mua tặng một chiếc xe mới.

Ông Nguyễn Văn Sơn và vợ bên chiếc xe ga Honda PCX, vốn là phương tiện để ông đi làm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khi chúng tôi đang loay hoay tìm nhà, một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn đi trên chiếc xe máy chất đầy ve chai, dừng lại khi thấy khách lạ hỏi thăm.

"Ở đây hỏi ông Sơn thì ít người biết lắm, phải nói ông "Sơn Cận" thì hàng xóm mới chỉ cho", bà cười và tự giới thiệu là Nguyễn Thị Mai (SN 1957), vợ của ông Sơn.

Bà Mai dẫn chúng tôi vào căn nhà nằm sâu trong con hẻm. Con đường vào nhà hẹp dần, ánh sáng bên ngoài bị chặn lại bởi những chồng ve chai chất cao trước cửa. Căn nhà nhỏ nằm sát mép kênh, chật chội, u tối.

Không gian bên trong căn nhà của ông Sơn (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong căn nhà, đồ đạc đơn sơ và ít ỏi, mọi sinh hoạt dường như gói gọn trong vài mét vuông. Chúng tôi ngồi bệt xuống nền nhà và bắt đầu câu chuyện.

Khi nghe nhắc đến những thông tin đang lan truyền trên mạng, ông Sơn xua tay nói: "Nhà tôi có thiếu thốn gì đâu. Toàn bị người ta dựng chuyện thôi".

Theo ông Sơn, toàn bộ câu chuyện được chia sẻ không phải của ông.

"Dù đó là hình của tôi thật, nhưng câu chuyện thì không phải của tôi. Tôi không kể khổ, cũng không xin xỏ ai hết", ông nhấn mạnh.

Câu chuyện về "tài xế xe ôm công nghệ bị hủy chuyến vì chạy xe cũ" thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông cho biết bản thân không thường xuyên theo dõi mạng xã hội. Mãi đến khi con gái và cháu đưa cho xem hình ảnh bị cắt ghép cùng nội dung sai lệch, ông mới biết mình trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện do người khác tạo ra.

"Đọc những thông tin đó tôi khó chịu lắm, nhưng cũng không biết làm sao để đính chính. Trước giờ tôi chạy xe tay ga chứ đâu có chạy xe số. Tôi đâu có kể khổ gì mà người ta đăng lên mạng như vậy", ông nói.

Ông Sơn kể, khi mới bắt đầu chạy xe ôm công nghệ, ông sử dụng một chiếc SH Mode trị giá khoảng 85 triệu đồng. Sau đó, ông bán lại để đổi sang một chiếc SH đời cũ, giá khoảng 30 triệu đồng. Gần đây, khi chiếc xe này xuống cấp, ông mới đổi sang chạy Honda PCX, mới được khoảng hai tuần.

"Tôi không chạy xe cà tàng tới mức khách thấy là hủy chuyến. Nhà tôi còn có mấy chiếc xe nữa, nhưng không có xe Wave như trong ảnh. Tôi cũng không có ý xin xỏ hay muốn ai thương hại cả", ông nói.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ hình ảnh đến thăm nhà của ông Sơn và giúp gia đình đính chính thông tin (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi ca sĩ Đức Phúc tìm đến và ngỏ ý hỗ trợ, vợ chồng ông Sơn đã dứt khoát từ chối. Với họ, việc nhận sự giúp đỡ trong một câu chuyện không đúng sự thật chẳng khác nào tự biến mình thành người đi lừa dối lòng tốt của người khác.

"Nếu mình nhận sự giúp đỡ đó thì khác gì mình lừa người ta. Gia cảnh mình không đến mức khổ như vậy", ông Sơn nói. Bà Mai ngồi bên cạnh, lặng lẽ gật đầu.

Hơn 40 năm làm phụ hồ, cuộc sống bên căn nhà ven kênh

Hơn một năm nay, ông Sơn gắn bó với công việc tài xế xe ôm công nghệ. Mỗi ngày, khoảng 16h, người đàn ông 63 tuổi lại rời căn nhà nhỏ ven kênh, bắt đầu ca làm việc kéo dài đến tận khuya. Đêm muộn, ông về nhà uống vội ly cà phê cho tỉnh táo, rồi khoảng 2h lại tiếp tục ra đường, chạy xe đến cận giờ trưa.

Với người trẻ, việc làm quen với điện thoại thông minh, bản đồ số hay ứng dụng đặt xe không quá khó. Nhưng với ông Sơn, đó là cả một quá trình thích nghi.

"Lớn tuổi rồi, lúc đầu cầm điện thoại tôi thấy rối lắm. Nhận cuốc, dò đường, coi bản đồ, cái gì cũng lạ. Nhưng rồi tôi cũng phải quen, không quen thì không có việc mà làm", ông kể.

Ông Sơn thường chạy xe vào ban đêm để tránh nắng nóng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trước khi chuyển sang làm tài xế công nghệ, ông Sơn và bà Mai có hơn 40 năm làm thợ hồ. Khi thấy vợ chồng ông lớn tuổi, nhiều nhà thầu không nhận nữa. Có quãng thời gian, ông Sơn ở nhà không biết phải làm gì để mưu sinh, cho đến khi được hàng xóm giới thiệu chạy xe ôm công nghệ.

So với làm hồ, ông thấy nghề tài xế nhàn hơn nhiều. Dù "bữa đói bữa no", ông vẫn có đủ đồng ra đồng vào để lo sinh hoạt. Nếu chịu khó chạy cả sáng lẫn tối, mỗi ngày ông có thể kiếm được khoảng 500.000 đồng, đủ để trang trải ăn uống, chi tiêu trong nhà.

Bà Mai gắn bó với công việc mua bán ve chai được hơn một năm nay (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Từ ngày ông Sơn chạy xe ôm công nghệ, bà Mai cũng gắn bó với công việc buôn bán ve chai. Mỗi ngày, bà đi gom ve chai từ những mối quen, rồi mang đi bán lại. Công việc không quá nặng nhọc, bà cũng tránh chở những món đồ quá sức.

Khi được hỏi vì sao đã lớn tuổi mà vẫn cố gắng làm lụng vất vả, ông Sơn trả lời đó là quan điểm sống của ông.

"Gia đình tôi không có quan điểm ai nuôi ai. Còn làm được thì sẽ làm. Ở không thì tiền đâu mà xài? Với tôi, tự tay làm ra đồng tiền mang lại cảm giác thoải mái hơn là phụ thuộc vào con cái. Tiền mình làm ra, mình thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua. Như vậy mới thấy vui", ông khẳng định.

Vợ chồng ông Sơn có hơn 40 năm làm hồ trước khi gắn bó với công việc hiện tại (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ở tuổi ngoài 60, ông Sơn không tránh khỏi những dấu hiệu sức khỏe bất ổn như nhức mỏi, đau lưng, đau khớp, nhưng ông chọn cách sống lạc quan. "Trời kêu ai nấy dạ, không sợ, không lo", ông nói.

Bà Mai thì mang trong mình căn bệnh hở van tim và thiếu máu, nên dễ mệt, không thể làm việc nặng. Bà nói, nếu không đi làm thì có con cái lo, nhưng bà luôn sợ mình thành gánh nặng của con cháu.

Vợ chồng ông Sơn có hai người con. Con trai lớn đã 43 tuổi, có gia đình riêng và đang làm việc ở khu vực Dĩ An (TPHCM). Con gái 33 tuổi cùng hai cháu ngoại hiện sống chung với ông bà trong căn nhà nhỏ ven kênh.

Căn nhà nằm cạnh một con kênh tù đọng, khó thoát nước (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ông Sơn, ngôi nhà được dựng lên từ năm 1999 trên mảnh đất hẹp sát con rạch. Những ngày đầu, không có tiền, hai vợ chồng sống trong căn nhà sàn tạm bợ, nhiều lần bị sụp. Sau này, chắt chiu từng đồng, cộng với kinh nghiệm làm hồ suốt mấy chục năm, ông Sơn tự tay đổ nền bê tông, xây lại căn nhà cho vững chắc.

"Nhà sàn trên mặt kênh nhưng được đổ bê tông, làm gạch kiên cố nên mới ở được tới giờ. Trước đó, nhà bị sập mấy lần rồi", bà Mai kể.

Ở tuổi xế chiều, mong ước lớn nhất của vợ chồng ông Sơn không phải là nhà cao cửa rộng, mà chỉ mong mấy đứa cháu được ăn học "tới nơi tới chốn".

Ngoài ra, khu nhà ven rạch nơi họ sinh sống được thông báo có thể giải tỏa trong tương lai. Nếu điều đó xảy ra, hai vợ chồng chỉ mong được đền bù một căn nhà nhỏ, đủ chỗ che mưa, che nắng.

Nhìn vào cuộc sống chật vật, nhiều người nghĩ rằng vợ chồng ông Sơn nghèo khó. Nhưng với họ, gia đình không túng thiếu đến mức thế. Mỗi ngày, hai vợ chồng vẫn giữ tinh thần lạc quan, đi làm kiếm tiền và được tiêu những đồng tiền do chính tay mình làm ra.