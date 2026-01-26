Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ảnh “Sắc Xuân” 2026

Mỗi độ xuân về, đất trời khoác lên mình những gam màu tươi mới, mang theo không khí rộn ràng của Tết cổ truyền và niềm hy vọng cho một khởi đầu an lành.

Xuân không chỉ hiện diện trong sắc hoa, nắng mới hay phố phường rực rỡ, mà còn lan tỏa trong nhịp sống, ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc bình dị của đời sống thường ngày.

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp mùa xuân và ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong dịp đầu năm mới, báo Dân trí tổ chức cuộc thi ảnh “ Sắc Xuân” dành cho đông đảo bạn đọc.

Mời độc giả và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh gửi ảnh dự thi tại link dưới đây: Cuộc thi ảnh Sắc Xuân 2026 báo Dân trí.

Tác phẩm "Tết là niềm yêu" của tác giả Nguyễn Thu Thủy nhận giải Ba cuộc thi "Niềm vui ngày Xuân" 2024 do báo Dân trí tổ chức.

Cuộc thi là nơi để những người yêu nhiếp ảnh, dù chuyên nghiệp hay không chuyên, có cơ hội chia sẻ góc nhìn riêng về mùa xuân - từ sắc xuân truyền thống trong gia đình, làng quê, lễ hội, đến sắc xuân hiện đại trong nhịp sống hiện đại hôm nay.

Thông qua mỗi bức ảnh dự thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, những cảm xúc đẹp đẽ của mùa xuân - mùa của đoàn viên, của khởi đầu và của niềm tin, hy vọng.

“Sắc Xuân” không chỉ là cuộc thi ảnh, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, kết nối cảm xúc và cùng nhau vẽ nên bức tranh mùa xuân tươi đẹp nhất.

Thời gian cuộc thi sẽ được thông tin tới bạn đọc sớm nhất.

Nhưng từ bây giờ bạn hãy chuẩn bị và chia sẻ những bức ảnh đẹp và ý nghĩa về Tết và mùa xuân của bạn cùng Dân trí để nhận được những phần quà hấp dẫn.

Tổng giải thưởng 35 triệu đồng gồm:

- 1 Giải Nhất: 10 triệu đồng.

- 2 Giải Nhì: Mỗi giải 5 triệu đồng.

- 3 Giải Ba: Mỗi giải 2 triệu đồng.

- 5 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 1 triệu đồng.

- 8 Giải Bình chọn: Mỗi giải 500.000 đồng.

Mời các tác giả dự thi theo dõi thêm về thể lệ cuộc thi tại link dưới đây: Thể lệ Cuộc thi ảnh "Sắc Xuân" .

Cuộc thi ảnh do báo Dân trí tổ chức mỗi mùa xuân đã trở thành nét đặc trưng. Mỗi năm, cuộc thi đều nhận được sự quan tâm của độc giả và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh ở khắp mọi miền.

Năm ngoái, cuộc thi ảnh "Mang mùa xuân về” đã nhận được 500 tác phẩm với hơn 1.000 ảnh.

Các tác phẩm gửi về phong phú, đa dạng về nội dung, đề tài tạo nên những mảnh ghép cho thấy bức tranh mùa xuân sống động ở khắp mọi miền đất nước.

Mỗi tác giả đón Tết ở mỗi địa phương khác nhau, mỗi gia đình có đặc thù khác nhau… đã đem đến những tác phẩm nghệ thuật nhiều sắc màu những ngày xuân.

Công tác tiếp nhận và biên tập tác phẩm đều được thực hiện cẩn trọng, nhằm đảm bảo tính nhất quán và chất lượng nội dung. Từ hơn 500 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn ra 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Giải Nhất của cuộc thi thuộc về tác giả Nguyễn Hữu Tấn (ở Quảng Nam) với tác phẩm Vui hội trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt.

Hai Giải Nhì thuộc về tác giả Phạm Quốc Dũng với tác phẩm Sới vật đầu Xuân và tác giả Nguyễn Mạnh Cường với tác phẩm Hoa về trên bến Bình Đông.

Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân” năm nay, ban tổ chức mong muốn sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo độc giả trong và ngoài nước để cuộc thi được tổ chức hiệu quả, đáp ứng sự quan tâm của độc giả, lan tỏa những năng lượng tích cực, hướng tới xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trong năm mới.