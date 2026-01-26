Thể lệ cuộc thi ảnh “Sắc Xuân” 2026 do báo Dân trí tổ chức

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân và ghi lại khoảnh khắc giàu cảm xúc trong những ngày đầu năm mới, báo Dân trí tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “ Sắc Xuân” 2026 dành cho bạn đọc.

Cuộc thi là sân chơi sáng tạo, nơi bạn đọc có thể chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh, con người, phong tục, lễ hội… mang đậm không khí mùa xuân Việt Nam.

Thông qua từng khuôn hình, “ Sắc Xuân” 2026 kỳ vọng sẽ lan tỏa những giá trị tích cực, cảm xúc ấm áp, niềm tin và hy vọng trong năm mới.

Tác phẩm "Rước Xuân về" của tác giả Nguyễn Trang Kim Cương (ở TPHCM) đạt Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh của báo Dân trí năm 2025 (Ảnh: Dân trí).

Cách thức gửi bài dự thi

Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh "Sắc Xuân” 2026 của báo Dân trí, thí sinh thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Theo dõi/Yêu thích tài khoản fanpage chính thức của báo Dân trí tại đây

Bước 2: Truy cập link gửi bài dự thi tại đây, đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc.

- Họ và tên

- Số điện thoại tác giả

- Email liên hệ

- Tiêu đề tác phẩm

- Mô tả ngắn bài dự thi

- Nghiên cứu các thông tin cuộc thi và đánh dấu vào nội dung "Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với thể lệ, quy định, cùng mọi thông tin chi tiết của cuộc thi " Sắc Xuân" 2026".

Lưu ý về hình ảnh dự thi

- Định dạng ảnh: JPG, JPEG

- Mỗi tác giả không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (tối đa 5 ảnh/tác phẩm ảnh bộ)

- Chấp nhận tác phẩm là ảnh màu hoặc ảnh đơn sắc

- Dung lượng ảnh: Tối đa 10Mb; Tối thiểu 3Mb

- Kích cỡ ảnh: Tối thiểu 3.000 pixel

- Ảnh dự thi tuyệt đối không được chỉnh sửa (cắt ghép), làm sai sự thật.

- Ảnh phải do chính tác giả chụp, ảnh chụp trong thời gian cuộc thi chính thức phát động đến khi kết thúc thời gian ban tổ chức nhận tác phẩm.

- Ảnh có nội dung phản cảm, nhạy cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam sẽ không được chấp nhận.

- Ảnh đã đạt giải tại các cuộc thi khác (nằm trong thời gian từ khi cuộc thi ảnh báo Dân trí phát động trở đi) sẽ không được chấp nhận.

- Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả gửi ảnh nguyên gốc để kiểm tra, đối chiếu khi xét giải.

- Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng đã trao nếu phát hiện tác giả/tác phẩm vi phạm thể lệ của cuộc thi.

- Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự cuộc thi vào việc truyền thông, quảng bá nét đẹp ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam, cũng như dùng minh hoạ, đưa tin với nội dung phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm báo chí, xuất bản - phi thương mại.

Lưu ý về đoạn giới thiệu sản phẩm dự thi

- Tiêu đề bài dự thi không quá 20 chữ (không tính dấu cách).

- Nội dung giới thiệu bài dự thi từ 100 đến 200 chữ (không tính dấu cách).

Sau khi gửi bài dự thi, các tác giả sẽ nhận được thông báo đã gửi bài dự thi thành công và đang chờ xét duyệt.

Hệ thống của ban tổ chức sẽ gửi email đến tác giả thông báo "Dân trí đã nhận được bài dự thi của tác giả" và trạng thái bài dự thi "đang chờ xét duyệt bởi ban giám khảo cuộc thi".

Trong quá trình dự thi, ban tổ chức sẽ có thông báo đến email của tác giả về các bình luận trên trang, thời gian chương trình và các nội dung liên quan đến tác phẩm dự thi.

Đây là năm thứ năm liên tiếp báo Dân trí tổ chức cuộc thi ảnh trong dịp Tết Nguyên đán. Cuộc thi ảnh “ Sắc Xuân” 2026 không chỉ là dịp để bạn đọc thể hiện góc nhìn sáng tạo, mà còn là hành trình lưu giữ vẻ đẹp mùa xuân Việt Nam qua từng khoảnh khắc đời sống, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực đến cộng đồng.

Ban giám khảo cuộc thi là những người có chuyên môn trong lĩnh vực báo chí, nhiếp ảnh và truyền thông. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải thưởng giá trị, đồng thời có cơ hội đăng tải trên báo Dân trí và các nền tảng truyền thông của báo.