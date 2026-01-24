Vợ cầu thủ Thanh Nhàn U23: Nhắm mắt, không dám xem chồng sút cú quyết định

Nhắm mắt, không dám nhìn màn hình tivi

Quá nửa đêm, Ngọc Lan - vợ cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn - chờ cuộc gọi của chồng từ Tây Á trong cảm xúc lâng lâng hạnh phúc, sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Không thể phân thắng thua trong hiệp phụ, 2 đội bước vào loạt đá luân lưu cân não. Ở lượt sút thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng với pha cản phá xuất sắc.

Ít giây sau, Thanh Nhàn thực hiện thành công cú đá quyết định, ấn định tỷ số 7-6 giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á.

"Ở trận chung kết SEA Games 33 tại Thái Lan, chồng tôi ghi bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam. Tại giải châu Á, anh ấy thực hiện cú sút quyết định trong loạt luân lưu... Mọi chuyện như một cái duyên thú vị", Ngọc Lan nói với phóng viên Dân trí.

Ngọc Lan luôn động viên chồng cố gắng và nỗ lực tập luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi ông xã thực hiện thành công lượt sút quyết định, ấn định chiến thắng cho các chiến binh sao vàng, Ngọc Lan mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Suốt thời gian hơn 120 phút, cô luôn ở trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, dõi theo từng đường bóng trên sân.

Ở phút bù giờ, cô gái đinh ninh huy chương đồng đã chắc chắn nằm trong tay các cầu thủ U23 Việt Nam. Thế nhưng, bàn gỡ hoà của U23 Hàn Quốc ở những giây cuối cùng khiến người hâm mộ không dám tin đó là sự thật.

"Lúc chồng tiến lại gần trái bóng để thực hiện cú sút quyết định, tôi nhắm mắt, không dám nhìn màn hình tivi. Nghe mọi người hô vào, tôi mới hò reo ăn mừng", cô bày tỏ.

Ngọc Lan cho rằng, chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc rất xứng đáng. Toàn đội đã vượt qua áp lực tinh thần sau trận bán kết. Sự nỗ lực cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, dù U23 Việt Nam chỉ có 10 người trên sân, do cầu thủ Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ.

Trước đó, sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở vòng bán kết, Thanh Nhàn cùng các đồng đội buồn bã. Ngọc Lan thức trắng đêm để an ủi, giúp chồng lấy lại tinh thần, chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng 3.

Bước vào trận tranh hạng 3, Ngọc Lan động viên ông xã bình tĩnh và đá dứt khoát trong từng đường bóng. Tin tưởng U23 Việt Nam sẽ giành huy chương đồng nhưng cô gái vẫn nhắn nhủ: "Dù kết quả như thế nào, chồng phải tự cảm ơn bản thân và toàn đội đã cố gắng hết mình".

Thời gian chồng ra sân ở giải U23 châu Á ít hơn so với SEA Games do chấn thương, Ngọc Lan và gia đình hơi buồn. Với cô, chồng hồi phục thể lực nhanh chóng, khỏi hoàn toàn chấn thương là niềm vui lớn nhất.

"Chồng bình an, không chấn thương sau mỗi trận đấu khiến cả nhà an tâm. Nếu dính chấn thương, thời gian hồi phục sẽ mất nhiều thời gian", cô bày tỏ.

Trong những lần gọi điện cho vợ, tiền đạo của U23 Việt Nam mong ngóng ngày trở về sum họp bên gia đình, quây quần thưởng thức những món ăn Việt Nam quen thuộc.

“Sau những ngày ăn uống ở Saudi Arabia, anh ấy thèm món thịt kho tiêu. Dịp Tết sắp tới, tôi sẽ nấu món này cho chồng thưởng thức”, cô trải lòng.

Trước ngày hội quân cùng U23 Việt Nam để sang Saudi Arabia, Thanh Nhàn chỉ có 1,5 ngày về nhà thăm vợ con. Quãng thời gian ngắn ngủi giúp anh cảm nhận bầu không khí ấm áp bên gia đình nhỏ.

Đến nay đã hơn 1 tháng, Ngọc Lan và ông xã chưa có dịp gặp lại. Hiểu tính chất công việc của chồng, cô luôn là hậu phương vững chắc, chu toàn chăm sóc con cái để Thanh Nhàn yên tâm tập luyện và thi đấu.

Cặp đôi kết hôn sau 3 năm yêu nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Yêu xa hơn 1.700km

Thanh Nhàn sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, quê Tây Ninh. Lúc còn nhỏ, anh có vóc dáng thấp bé. Bố mẹ từng phải dành dụm tiền mua sữa cho con trai với hy vọng cải thiện chiều cao để tập luyện.

Từ khi còn nhỏ, Thanh Nhàn đã sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu với trái bóng tròn. Lên 10 tuổi, chàng trai trúng tuyển vào một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh. Gia đình luôn là điểm tựa, hết lòng ủng hộ anh theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

Sau 3 năm yêu nhau, Thanh Nhàn và Ngọc Lan tổ chức đám cưới vào tháng 10/2024.

Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội, sau lần Thanh Nhàn chủ động nhắn tin trò chuyện. Sau 1 tháng tìm hiểu, Ngọc Lan bất ngờ nhận được lời tỏ tình. Ấn tượng trước sự hiền lành, sống tình cảm và biết lắng nghe của chàng cầu thủ, cô gái gật đầu đồng ý.

Ngọc Lan cho biết, cô ấn tượng với sự nỗ lực từng ngày của chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt 3 năm hẹn hò, cặp đôi thường xuyên phải yêu xa, cách nhau hơn 1.700km. Thanh Nhàn thi đấu cho đội bóng đóng quân tại Hưng Yên, trong khi Ngọc Lan sinh sống ở Tây Ninh.

Trong mắt Ngọc Lan, ông xã luôn luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

“Sau những trận đấu không như ý, anh ấy có thói quen ghi chú trong điện thoại, tự nhắc mình phải cố gắng hơn nữa vì vợ con và gia đình. Chứng kiến sự nỗ lực ấy, tôi vừa khâm phục vừa xúc động”, cô gái chia sẻ.