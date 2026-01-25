Bà lão giấu gần 3 cây vàng trong ống C sủi và màn "chia của" gây sốt

Đoạn video do anh Trương Thanh Hải đăng tải, ghi lại cảnh mẹ vợ anh chia vàng, đang thu hút sự quan tâm của dân mạng với nhiều bình luận và chia sẻ.

Trong clip, bà Cao Thị Dục (75 tuổi, xóm Trung Yên, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) mở hộp C sủi được bọc trong nhiều lớp giấy và băng keo. Khi bà lão dốc ống C, rất nhiều vàng gồm dây chuyền, bông tai và nhẫn tuôn xuống chiếc đĩa.

Gần 3 cây vàng được bà Dục tích lũy nhiều năm, bỏ trong ống C sủi (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, bà Dục đã chia số vàng này cho con trai cả và các cháu của mình.

Chứng kiến màn chia vàng này, nhiều dân mạng đã vui đùa rằng mong có bà nội như vậy và xin nhận làm cháu của bà.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hải cho biết, bản thân anh và các con cháu của bà rất bất ngờ với số vàng và việc bà chia vàng làm quà hồi môn cho các cháu.

“Hôm đó là ngày giỗ bố vợ tôi. Trước hôm giỗ, bà dặn các con, các cháu có mặt đông đủ vì có việc quan trọng”, anh Hải kể.

Sau đám giỗ, khi khách đã vãn, chỉ còn anh em, con cháu trong nhà, bà Dục mang ra một vật được bọc trong băng keo và giấy khiến mọi người rất tò mò. Giây phút bà Dục dốc ống C sủi vừa bóc ra từ nhiều lớp giấy, cả gia đình vỡ òa bởi tài sản gần 3 cây vàng của bà.

Sau đó, trước sự chứng kiến đông đủ của con cháu, bà Dục đã trao sợi dây chuyền 5 chỉ vàng cho người con trai cả. Đây cũng là món quà anh gửi về tặng mẹ trong thời gian đi lao động tại Hàn Quốc.

Bà Dục chia toàn bộ số vàng tích lũy cho con trai cả và các cháu nội, ngoại của mình (Ảnh cắt từ clip).

Bà cũng tặng cháu trai đích tôn một sợi dây chuyền 5 chỉ và một đôi bông tai vàng.

Với 16 cháu nội, ngoại từ 2,5 tuổi đến 25 tuổi, bà Dục đều tặng mỗi người một chiếc nhẫn vàng 1 chỉ. Riêng cháu trai đích tôn và cháu gái đầu tiên của ông bà, bà cho thêm mỗi người 1 chỉ vàng.

Theo anh Hải, vợ chồng bà Dục có 6 người con, 3 trai, 3 gái, anh là con rể thứ 4 của ông bà. Bà là hưu trí. Không ai biết số vàng này được bà lão tích trữ từ lúc nào.

“Mẹ vợ tôi có lương hưu, tuổi cũng đã cao nhưng siêng năng, hay làm lụng và giỏi tích góp. Bà nói số vàng kia được mua từ một phần lương hưu, tiền con cháu gửi biếu và tiền bán mớ rau, quả cà trong vườn nhiều năm”, anh Hải chia sẻ.

Theo người con rể, bà rất mực yêu thương con cháu và đối xử công bằng với mọi người, bất kể là con trai hay con gái, cháu nội hay cháu ngoại. Trước đó, bà đã chia thửa đất của mình thành 6 phần cho 6 người con. Người con trai cả đã có đất làm nhà, sinh sống ở nơi khác nên phần đất này bà giao cho cháu đích tôn.

Một số người dùng mạng xã hội cho rằng bà Dục chia hết tài sản mình tích lũy cả đời cho con cháu, đến khi ốm đau không có gì phòng thân, lo ngại tình cảm của con cháu cũng không được như xưa.

Theo anh Hải, mẹ vợ anh là người đức độ, yêu thương, công bằng với các con, các cháu. Bà luôn dặn dò anh, chị em trong nhà phải yêu thương, đùm bọc nhau. Các con của bà đều được dạy dỗ, học hành đến nơi đến chốn, có cuộc sống ổn định, kinh tế vững, bởi vậy, những lo lắng kia sẽ không xảy ra với gia đình anh.