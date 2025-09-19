Mẹ nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh: “24 giờ là quá muộn để nói xin lỗi”

Trong quán cà phê ở chung cư T6, Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), nhiều khách vừa dùng đồ uống, vừa bàn tán về các thông tin xung quanh vụ việc.

Chị Nguyễn T. (sinh sống ở chung cư T5, Times City) cho biết, trước khi thông tin đăng tải trên báo, chị đã đọc được bài viết trên nhóm cư dân.

Theo chị T., dù bất cứ lý do gì thì việc hành hung người khác là không thể chấp nhận được. Chị T. cho rằng, pháp luật cần xử lý nghiêm những người liên quan để làm gương.

Nam thanh niên "tổng tài" đến xin lỗi bà X. (Ảnh: Hồng Anh).

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lượng khách đến quán cà phê tăng đột biến. Anh Ngô Minh Đ., nhân viên thu ngân, con của chủ quán và là nạn nhân trong vụ việc, cho biết vẫn cảm thấy mệt, đau ở mặt, chưa thể trở lại với công việc.

Có mặt tại quán cà phê của gia đình, bà X. - mẹ của nạn nhân - cho biết, những ngày qua, cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn.

Mẹ nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh: “Quá muộn để nói xin lỗi” (Video: Hồng Anh, Huy Hoàng, Cẩm Tiên).

Theo bà X., ngày 17/9, bà không có mặt tại cửa hàng. Bà biết việc con trai bị đánh khá muộn.

“Con tôi bị đánh lúc 14h hơn nhưng đến 17h tôi mới biết. Hàng xóm biết tin thông báo chứ con trai cũng không dám gọi cho tôi. Sau vụ việc, con tôi rất hoảng loạn, sợ sệt. Gia đình cũng rất lo lắng”, bà X. chia sẻ.

Bà X. bày tỏ sự bức xúc khi con trai bị đánh (Ảnh: Huy Hoàng).

Liên quan đến việc anh N.V.T. (27 tuổi) người được gọi là "tổng tài" trong vụ việc trên đã đến quán cà phê xin lỗi, bà X. cho biết, trong vòng 24 giờ, nhóm người trong vụ việc không hề có thái độ thiện chí, lại còn có những lời lẽ chưa đúng mực trên mạng xã hội.

Bà X. cho rằng, với gia đình bà, sau 24 tiếng là quá muộn để nói lời xin lỗi, huống chi đến sáng nay 19/9, tức sau hơn 40 tiếng xảy ra sự việc, nam thanh niên mới đến quán cà phê. Vì vậy bà không muốn có cuộc nói chuyện nào với nam thanh niên.

Bà X. cũng khẳng định không có chuyện sau khi xảy ra sự việc, người của nhóm này đến xin lỗi, hòa giải.

“Trong thời gian con tôi ở viện, không ai đến hỏi thăm, mà còn phản bác lại sự việc. Mong muốn của gia đình tôi là làm đúng theo pháp luật”, bà X. nói.

Về việc mời nam thanh niên “tổng tài” ra khỏi quán, bà X. cho biết, nếu mọi người đặt vào địa vị một người mẹ sẽ thấu hiểu được sự bức xúc và lo lắng của bà. “Con trai tôi cũng còn ít va chạm với xã hội nên sau khi sự việc xảy ra đến thời điểm này cháu vẫn còn sốc, chưa hình dung được", bà X. nói.

Trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên sau khi bị bà X. mời ra khỏi quán, anh T. cho biết rất mệt mỏi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Bản thân anh cũng hối hận và mong muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.

Anh T. (áo xanh, quần sáng màu) đến quán cà phê sáng 19/9 (Ảnh: Huy Hoàng).

Trước đó, anh T. cho biết, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội chưa đầy đủ và mong muốn quán đưa các clip phản ánh trọn vẹn sự việc.

Liên quan đến nội dung này, bà X. cho biết, gia đình sẵn sàng cung cấp clip cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông hành hung nhân viên thu ngân tại quán cà phê trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 4 vị khách hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở.

Sau đó, nam thanh niên "tổng tài" giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi", người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi. Vụ việc được camera giám sát ghi lại.

Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Theo anh Đ. (nạn nhân vụ việc), cú tát khiến anh choáng váng, ù tai, một vùng mặt vẫn bị sưng. Nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện với gia đình và được người thân đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.