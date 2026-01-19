Mẹ cầu thủ Lê Phát U23: Từng thuê trọ, phụ quán ăn đồng hành cùng con

Cuộc gọi từ Saudi Arabia

Thức dậy sau giấc ngủ kéo dài vài tiếng, chị Lê Linh (sống ở Lâm Đồng) - mẹ cầu thủ Nguyễn Lê Phát của U23 Việt Nam - mở điện thoại, xem lại bàn thắng con trai ghi vào lưới U23 UAE.

Sau trận tứ kết, vợ chồng chị Linh liên tục nhận được lời chúc mừng của họ hàng. Người phụ nữ lâng lâng cảm xúc khi chứng kiến con trai cùng đồng đội giành chiến thắng trên đất Saudi Arabia.

"Từ phong thay đồ ở sân vận động, Lê Phát gọi điện về chia vui với gia đình. Cả nhà vỡ oà hạnh phúc, quên hỏi thăm con bị đau như thế nào sau khi cầu thủ đội bạn phạm lỗi", chị Lê Linh vui vẻ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chị Lê Linh nhiều lần đồng hành cùng con trong các giải đấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của chị Lê Linh, trước giờ bóng lăn ở trận tứ kết, hai mẹ con có nhắn tin. Chị động viên Lê Phát thi đấu hết mình, nỗ lực ghi bàn sau những lần bỏ lỡ cơ hội trước đó.

Ở phút thứ 39, nam cầu thủ thoát khỏi sự vây ráp của cầu thủ đội bạn. Nhận đường chuyền của Đình Bắc, Lê Phát đệm bóng ghi bàn, giúp U23 Việt Nam mở tỷ số trong trận tứ kết kịch tính.

"Khoảnh khắc con trai ghi bàn, cháu nội đang ngủ, chúng tôi phải mở cửa chạy ra ngoài cổng để hò reo, ăn mừng", chị Lê Linh nói.

Lê Phát ít tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm nay. Từ một cầu thủ từng bị loại khỏi danh sách, chàng trai được HLV Kim Sang-sik điền tên trở lại do Bùi Vĩ Hào dính chấn thương vào phút chót, sau pha va chạm ở trận hữu với U23 Syria.

"Nghĩ Lê Phát không được dự giải U23 châu Á, vợ chồng động viên con trai về câu lạc bộ tập luyện, chờ đợi cơ hội khác. Gia đình không gây áp lực, mong cháu không từ bỏ theo đuổi đam mê", người mẹ trải lòng

Thuê trọ, lặn lội đưa con đi thi

Lê Phát là con trai út trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ nhận thấy niềm đam mê đặc biệt với bóng đá từ khi cậu mới chập chững biết đi.

Năm 1 tuổi, Lê Phát đã làm quen và say mê với trái bóng. Lớn lên, cậu bé thường theo bạn bè trong xóm đá bóng không biết mệt sau mỗi buổi học.

Cảm nhận được giấc mơ trở thành cầu thủ như Ronaldo hay Công Phượng của con trai, người mẹ bắt đầu tìm kiếm các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Liên hệ với một trung tâm đào tạo bóng đá ở Gia Lai để hỏi thông tin tuyển sinh, chị Lê Linh được biết, đơn vị này chỉ nhận học viên từ lớp 5 trở lên. Không nản lòng, người mẹ tiếp tục tìm hiểu, biết Trung tâm PVF tại Cần Thơ sắp tổ chức đợt thi tuyển.

Hai mẹ con lặn lội đi ô tô khách suốt 12 tiếng từ Đắk Nông (cũ) xuống Cần Thơ. Kinh tế gia đình eo hẹp, chị phải vay mượn để đủ trang trải các khoản chi phí đưa con tham dự kỳ tuyển sinh.

“Năm đó, Lê Phát trúng tuyển, cả gia đình vỡ oà hạnh phúc vì con có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhìn con chỉ nặng khoảng 30kg, cao hơn 1,2m sắp phải sống xa gia đình, vợ chồng tôi nhiều đêm trăn trở”, chị Linh chia sẻ.

Sau đợt thi tuyển, Lê Phát cùng các cầu thủ nhí về TPHCM tập luyện. Để con quen dần với cuộc sống xa nhà, chị Lê Linh thuê phòng trọ gần trung tâm để ở khoảng một tháng.

Chị Lê Linh sang Thái Lan cổ vũ cho con trai ở SEA Games 33 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2018, Lê Phát được mẹ đưa ra Hưng Yên tập luyện tại Trung tâm PVF. Lúc con trai đã ổn định nơi ăn chốn ở, chị Linh đặt vé trở về Đắk Nông (cũ). Đêm trước ngày chia tay, cậu bé học lớp 5 không kìm nén được cảm xúc, òa khóc nức nở.

“Thương con, tôi quyết định huỷ vé tàu, thuê nhà gần trung tâm ở một thời gian để Lê Phát không bị hụt hẫng”, chị nhớ lại.

Thỉnh thoảng, người mẹ gác công việc ở quê nhà, ra Hà Nội thăm con. Có lần chị ở lâu nhất là 1,5 tháng. Trong lúc con tập luyện, để có thêm chi phí sinh hoạt, chị nhận phụ giúp quán ăn.

Trên sân, Lê Phát có lối chơi đột biến, tự tin và khéo léo, ngoài đời anh là đứa con hiếu thảo của gia đình.

Nam cầu thủ luôn giữ nếp sống gọn gàng, lễ phép với huấn luyện viên và nỗ lực trong từng buổi tập để "mẹ không buồn lòng". Toàn bộ tiền sinh hoạt phí hằng tháng được cậu dành dụm gửi về phụ giúp gia đình.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên, chàng trai lập tức gửi về biếu mẹ. Cầm số tiền con trai chắt chiu, chị nhận ra Lê Phát thực sự trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ.

“Cách giáo dục của gia đình chỉ là một phần. May mắn Lê Phát luôn nghe lời bố mẹ, biết tiếp thu lời khuyên của huấn luyện viên nên cả nhà yên tâm hơn”, chị Linh nói.

Hiện tại, cầu thủ của CLB Ninh Bình theo học ngành Huấn luyện viên bóng đá tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ngoài thời gian tập luyện, chàng cầu thủ chăm chỉ học trực tuyến để đảm bảo tiến độ chương trình. Toàn bộ chi phí học tập đều do Lê Phát tự lo liệu, không nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình.

Thấu hiểu những áp lực và đặc thù của nghề cầu thủ chuyên nghiệp, gia đình luôn động viên con trai không ngừng hoàn thiện bản thân để hướng tới thành tích tốt hơn.

Do lịch tập và thi đấu dày đặc, mỗi năm Lê Phát thường chỉ có dịp về thăm nhà vào dịp Tết. Đó là những ngày cả gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm, nghe con trai kể chuyện thi đấu ở các giải trong năm.

Lê Phát luôn cố gắng để bố mẹ không buồn lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lê Phát được mẹ nhận xét là chàng trai hiền lành, ít nói. Về tới nhà, nam cầu thủ thích phụ giúp mẹ công việc nội trợ.

Chứng kiến những thành công bước đầu của con trai, vợ chồng chị luôn dặn dò Lê Phát không tự cho mình là ngôi sao, phải không ngừng cố gắng hơn nữa.

“Ở tuổi 19, hành trình theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng đá của con mới chỉ bắt đầu. Trong trường hợp chưa được huấn luyện viên gọi lên đội tuyển, gia đình vẫn động viên cháu kiên trì, chăm chỉ tập luyện, không được nản lòng", chị Lê Linh tâm sự.

Nói về dự định sau khi con trai kết thúc hành trình ở Saudi Araboia, bố mẹ nam cầu thủ chưa có kế hoạch đi chơi hay mở tiệc ăn mừng.

LêPhát sẽ quay về CLB Ninh Bình để thi đấu ngay sau giải U23 châu Á. Người mẹ mong con trai sẽ sớm có thời gian về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết sắp tới.