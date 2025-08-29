Hà Nội ngập 5 ngày chưa rút: Dân cõng con đi học, kéo xe máy bằng thuyền

Sáng 29/8, chị Trần Vân (ở ngõ 6/177/10/31 tổ dân phố 2 Miêu Nha, xã Xuân Phương, Hà Nội) mở cửa nhưng thấy khắp lối ngõ vẫn chìm sâu trong nước.

Nghĩ đến cảnh lội nước đưa con đi học, người mẹ thở dài: "Năm ngày rồi, khu nhà tôi bị cô lập, đi lại vô cùng vất vả. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này không hiểu sẽ nảy sinh bao nhiêu mầm bệnh".

Ngày 25/8, mưa lớn kéo dài khiến một số nơi ở Hà Nội bắt đầu ngập. Đến ngày 26/8, khi mưa bão tiếp tục gây mưa nặng hạt, tình trạng ngập lan rộng, nhiều khu vực rơi vào cảnh ngập sâu.

Đã 5 ngày trôi qua, nước vẫn chưa rút hết, người dân phải bơi thuyền trong ngõ, cõng con đi học, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Tại khu vực Miêu Nha, xã Xuân Phương, nhiều hộ dân chịu cảnh nước tràn vào nhà 4-5 ngày qua.

Khu vực nhà anh Cường ngập nước, anh phải tìm cách vận chuyển xe máy ra ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Cường - Cư dân tổ dân phố 2 - cho biết mực nước trong ngõ nơi gia đình anh sinh sống dâng cao suốt nhiều ngày nay. "Có lúc nước ngập lên đến tận rốn, hiện tại mới rút được khoảng 5cm thôi. Tình trạng này kéo dài từ ngày thứ 4, thứ 5 rồi", anh chia sẻ.

Con ngõ dài khoảng 200m đều ngập, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 40 hộ dân. Nước dâng vào 70% số nhà, buộc nhiều gia đình phải chuyển đồ đạc, dọn lên tầng 2 để ở tạm.

"Có nhà thuê thì họ chuyển đi, còn gia đình tôi ở lâu năm nên phải chịu. Ngõ này thấp hơn các ngõ khác nên ngập nặng hơn. Muốn mua bó rau cũng phải đi vòng rất xa. Sáng nào tôi cũng phải cõng con đi 100m ra khỏi vùng ngập để con kịp đi học. Có hôm tôi còn phải mượn thuyền kéo xe máy ra", anh Cường nói.

Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng, kéo dài nhiều ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Cường cho biết, chính quyền địa phương từng có kế hoạch nâng đường để chống ngập nhưng một số hộ dân lo ngại chi phí sửa nhà cao nên phản đối, dự án bị bỏ dở.

"Giờ thì hầu như nhà nào cũng ngập tầng 1. Nếu không nâng đường, cải tạo hệ thống thoát nước thì cảnh này còn lặp lại. Chỉ cách nhau 100m mà ngõ tôi thấp hơn ngoài đường tới hơn 1m. Người dân mong rằng sau đợt này sẽ có giải pháp lâu dài", anh bày tỏ.

Anh Phương - một hộ dân khác ở Miêu Nha - cho biết căn nhà của gia đình ngập khoảng 40cm suốt 3-4 ngày qua. Anh nói, những năm trước, nước còn ngập đến khoảng 1m.

Trước cửa nhà anh Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do ngập nặng, anh Phương phải cùng vợ con tạm về Thanh Thủy (Phú Thọ) để tránh, các con anh cũng nghỉ học vài ngày. "Ngập thế này thì sinh hoạt rất khó, chẳng ai ở nổi", anh Phương nói.

Theo người dân, khu vực Miêu Nha vốn trũng thấp, chỉ có một trạm bơm dưới cầu Ngà (gần đường 70 giao Đại lộ Thăng Long) đảm nhận thoát nước. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, trạm bơm cũng ngừng hoạt động với lý do bị ngập, khiến tình trạng càng thêm nghiêm trọng.

Cầu Ngà chiều 28/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chiều 28/8, khu vực cầu Ngà - nơi giáp ranh Miêu Nha - vẫn mênh mông nước. Nhiều hộ dân phải di dời tạm, số còn lại chật vật với cảnh lội nước đi làm, đi học.

"Ngập đến cả tuần mà chưa rút, khổ lắm. Bà con trong xóm đã làm văn bản gửi phường, kiến nghị sớm có phương án cải tạo hạ tầng, nâng đường, mở cống thoát nước. Nếu không, mưa lớn sẽ lại ngập, sinh hoạt đảo lộn mãi thế này thì chịu không nổi", anh Cường chia sẻ.