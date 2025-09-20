Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm giò chả, xúc xích

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Cao Khải (SN 1978, ở phường Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào sáng 22/8, đoàn kiểm tra do Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 9, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Hoàng Cao Khải và quầy hàng của ông Khải tại đường Kim Hà, chợ Kim Tân, phường Lào Cai.

Số giò, chả mà cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Khải đang sử dụng các loại phụ gia thực phẩm để sản xuất các sản phẩm đã qua chế biến.

Ngày 25/8, lực lượng chức năng nhận được kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai xác định, các sản phẩm thực phẩm do Hoàng Cao Khải sản xuất, buôn bán có chứa chất Acidboric/Natri borat (hàn the), là phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng.

Theo cảnh sát, tổng giá trị hàng hóa vi phạm của ông Khải là hơn 20 triệu đồng.

Ông Khải bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm giò, chả, xúc xích, mọc viên từ tháng 3/2021. Hàng ngày, ông Khải là người trực tiếp sản xuất, chế biến số thực phẩm trên, sau đó đưa cho vợ mang bán.

Trong quá trình sản xuất ông Khải đã cho hàn the vào toàn bộ các sản phẩm nói trên.