Nam tài xế kể khoảnh khắc vị khách Tây ngỡ ngàng khi trả nhầm tiền

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc 2 vị khách nước ngoài đến Việt Nam vô tình trả nhầm tờ tiền có mệnh giá gấp 10 lần so với giá cước taxi thực tế. Đáng chú ý, phản ứng ngay sau đó của tài xế đã khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi.

Đoạn clip đã thu hút gần 400.000 lượt xem và tương tác, hầu hết cư dân mạng đều cho rằng hành động nhỏ của nam tài xế đã giúp hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn trong mắt du khách.

Tài xế taxi trả lại số tiền khách Tây đưa nhầm, được cư dân mạng khen ngợi (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Anh Trương Huy (ngụ tại phường Vũng Tàu, TPHCM), tài xế trong đoạn clip nói trên, cho hay sự việc xảy ra vào vài ngày trước, khi anh nhận cuốc xe chở 2 vị khách nước ngoài từ khách sạn đến Quảng trường cột cờ Vũng Tàu.

Khi kết thúc chuyến đi, tài xế Huy thông báo giá cước là 50.000 đồng, nhưng 2 vị khách lại đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, ra hiệu cảm ơn và mở cửa xe toan rời đi.

“Lúc đó, tôi nhận ra họ trả nhầm tiền cước nên cố gắng giải thích. Nhưng vì không biết tiếng Anh nên khá lúng túng. May mắn, sau một hồi trao đổi bằng ngôn ngữ cơ thể, chúng tôi cũng hiểu ý. Tôi đưa lại tờ 500.000 đồng cho khách và anh ấy cũng gửi lại tờ 50.000 đồng, kèm theo nụ cười và lời cảm ơn.

Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ hành động giống như tôi, vì đó là điều đúng đắn và trách nhiệm của một người tài xế. Vũng Tàu là nơi có nhiều người nước ngoài lui tới, không chỉ để du lịch mà còn sinh sống và làm việc lâu dài, nên càng cần phải giữ hình ảnh đẹp”, tài xế Huy nói.

Chàng trai trẻ cho biết, anh đã làm công việc này hơn 3 năm. Những lần chủ động giúp đỡ và nhận lại nụ cười của hành khách chính là động lực để anh gắn bó với nghề hơn.

Trước đây, anh Huy từng là nhân viên kinh doanh tại một công ty ở địa phương. Tuy nhiên, do những năm gần đây tình hình kinh tế khó khăn, việc kinh doanh không khả quan, anh quyết định nghỉ việc và chuyển sang làm tài xế.

Anh Huy chia sẻ rằng công việc tài xế khá vất vả. Anh phải làm việc 8-10 tiếng/ngày mới đủ tiền trang trải cuộc sống, lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, anh còn phải tập nhẫn nhịn để bảo vệ bản thân trước những trường hợp “khó đỡ”, chẳng hạn như bị khách hàng say xỉn nói lời khó nghe.

Song anh Huy cũng cho biết, trong thời điểm khó khăn này, có được một công việc ổn định đã là điều đáng quý. Trung bình mỗi ngày, công việc tài xế ở khu du lịch biển có thể giúp anh Huy kiếm 500.000-600.000 đồng. Vào các dịp cao điểm như lễ, Tết, thu nhập có thể tăng gấp đôi. Không những vậy, anh còn có cơ hội gặp nhiều khách hàng tốt tính, cho lời khuyên và động viên anh Huy.

“Tôi rất thích công việc này, nó giúp tôi có thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và học hỏi nhiều điều mới. Hi vọng sắp tới, thu nhập của người lao động sẽ được cải thiện hơn”, anh Huy chia sẻ.