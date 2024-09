Khoảnh khắc xúc động đẩy thuyền giữa nước lũ cứu em bé 20 ngày tuổi

Ngày 8/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nữ chiến sĩ công an ở Thái Nguyên bế em bé sơ sinh trong vòng tay yêu thương thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Nữ chiến sĩ công an cứu em bé 20 ngày tuổi ra khỏi căn nhà ngập nước lũ

Theo hình ảnh chia sẻ, một nữ chiến sĩ công an với bộ quân phục bị ướt sau khi dầm trong nước lũ đang bế em bé sơ sinh trên tay. Giữa nước ngập mênh mông, người phụ nữ cố gắng dùng tất cả hơi ấm để che chở, bảo vệ đứa trẻ yếu ớt.

Khoảnh khắc xúc động này được người dân thành phố Thái Nguyên ghi lại vào đúng những ngày ngập lụt lịch sử.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nữ chiến sĩ công an bế em bé là Trung tá Mai Thị Kiều Dung (Cán bộ Công an phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên).

Sáng 10/9, chia sẻ với phóng viên, Trung tá Mai Thị Kiều Dung cho biết, vẫn đang trong hành trình cứu hộ, phân phát các nhu yếu phẩm cho các tổ trên địa bàn phường Trưng Vương.

Hình ảnh chị Kiều Dung trong bộ quân phục ướt đẫm nước bế em bé trên tay đưa đến nơi an toàn (Ảnh: MXH).

Nói về bức ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nữ chiến sĩ công an cho biết, sau khi nhận được tin báo cần hỗ trợ của một gia đình ở tổ 3, phường Trưng Vương, chị và đồng nghiệp lội giữa nước ngập tới bụng vào tận nhà để cứu hộ.

"Lúc đoàn tiếp cận, căn nhà đã ngập tầng 1. Em bé mới chào đời 20 ngày, mẹ còn trong thời gian ở cữ. Chúng tôi nhanh chóng đưa hai mẹ con lên thuyền và đẩy bộ giữa dòng nước mênh mông ra ngoài đường. Sau đó, một cán bộ ở phường chở họ đến nhà người thân ở phường Thịnh Đán", Trung tá Mai Thị Kiều Dung cho biết.

Khoảnh khắc bế em bé trên tay, nhìn ánh mắt thơ ngây, chị Dung không khỏi xúc động. Cũng là một người làm mẹ, chị thấu hiểu cảm giác lo lắng của bà mẹ trẻ vừa sinh con đã phải sống giữa bốn bề nước lũ.

"Tuy nước ngập tới bụng, quần áo ướt hết nhưng tôi và đồng nghiệp không quản ngại vất vả. Chúng tôi xác định cứu được người dân, đưa các gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm là ưu tiên hàng đầu", chị Dung cho biết.

Chị Dung (bế em bé) lên thuyền để đưa gia đình đến nơi an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những ngày qua, chị Dung và đồng đội luôn có mặt ở các điểm xung yếu trên địa bàn phường. Có đêm chị chỉ chợp mắt có 1-2 tiếng ngắn ngủi rồi lại tham gia công tác cứu hộ.

Cho dù về nhà, chị Dung cũng không thể ngon giấc vì nhiều nỗi lo do nước lũ chưa rút, bà con còn cần sự giúp đỡ. "Lúc có tin bão số 3 đổ bộ, tôi và các cán bộ công an phường Trưng Vương đã trực đầy đủ quân số. Khi nước lũ dâng cao, tôi tham gia cứu hộ, gần như chỉ về nhà chớp nhoáng. Mấy ngày trước, tôi còn về nhà thay quần áo khi bị ướt, bây giờ đã đưa hết quần áo lên cơ quan để ở, yên tâm giúp đỡ người dân", chị Dung chia sẻ.

Người mẹ xúc động nghẹn ngào

Gia đình được chị Dung và đồng đội đưa ra khỏi nước lũ vẫn chưa thể về nhà do nước rút chậm. Tuy nhiên, họ không giấu được sự xúc động khi nói về hình ảnh nữ chiến sĩ công an lội nước vào tận nơi giúp đỡ.

Khoảnh khắc chị Dung bế em bé ra khỏi thuyền khi đã đến nơi an toàn (Ảnh cắt từ clip).

Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Thị Phương (Tổ 3, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên) - mẹ của em bé được chị Dung bế không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Thời điểm được giải cứu, nước đã mấp mé cầu thang dẫn lên tầng 2. Khu vực gia đình này sinh sống chưa bao giờ ngập nên không có sự chuẩn bị để di dời.

"Nơi gia đình tôi ở chưa bao giờ bị ngập lụt nên mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ. Nước lũ lên nhanh phải nhờ sự giúp đỡ của công an phường. Trước đó, tôi và chồng không khỏi lo lắng cho sự an toàn cho cả nhà. Con còn nhỏ, bản thân đang ở cữ, vật lộn với nhiều khó khăn. Chỉ sau ít phút gọi điện, chị Dung và đồng đội đã có mặt.", chị Phương cho biết.

Chị Phương cảm thấy xúc động nhất là khoảnh khắc hai mẹ con ngồi trên thuyền, chị Dung và đồng đội đẩy từng bước ra khỏi nơi ngập lụt nghiêm trọng giữa biển nước mênh mông.

Chị Phương bày tỏ: "Gia đình tôi đang sống nhờ ở nhà người thân. Đồ đạc trong nhà có thể bị hư hỏng do mưa lũ nhưng chưa dám quay về, an toàn tính mạng vẫn là trên hết".

Từ đó đến nay, chị Phương chưa gặp lại Trung tá Mai Thị Kiều Dung song những việc làm của nữ chiến sĩ công an vẫn in đậm trong ký ức. Chị Phương nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chị Dung và các chiến sĩ công an phường. Tôi mong các anh chị sẽ giúp đỡ thêm nhiều hộ gia đình khác trong lúc lũ lụt".