Khoảnh khắc quân nhân Nga vẫy tay giữa tiếng reo hò của người dân Việt Nam

Sau khi kết thúc màn diễu binh ấn tượng trên Quảng trường Ba Đình, nhiều khối chiến sĩ hướng về phía Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền (Hà Nội) để tập kết ở khu vực phía trước Nhà hát Lớn.

Người dân hai bên đường ấn tượng với hàng ngũ bước đều tăm tắp, tiếng bước chân rầm rập, xen lẫn âm thanh hô nhịp bước dõng dạc tạo nên khí thế hào hùng, trang nghiêm của các chiến sĩ.

Ngoài các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam, còn có 4 khối quân nhân nước ngoài gồm Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga. Hàng vạn người dân phấn khởi, vẫy tay chào đón các chiến sĩ thể hiện tinh thần hữu nghị, gắn bó giữa các quốc gia.

Quân nhân Nga vẫy tay chào trong tiếng hò reo của người dân Việt Nam (Video: Thành Công, Nguyễn Ngoan, Hồng Hạnh, Cẩm Tiên).

Di chuyển qua phố Hàng Khay, chiến sĩ trong khối quân đội Nga vẫy tay chào người dân Việt Nam trong tiếng reo hò nối dài như làn sóng theo từng bước chân. Những nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt các chiến sĩ khiến bầu không khí càng thêm gần gũi, thân tình.

Chị Thanh Thuỷ (24 tuổi, sống ở Hà Nội) liên tục vẫy cờ, hướng mắt về phía khối diễu binh của quân đội Nga.

“Tôi chờ đợi từ 12h ngày 1/9, ngủ đêm bên vỉa hè để chờ khoảnh khắc được nhìn thấy các khối diễu binh của Việt Nam và quân đội nước ngoài vào sáng ngày Quốc khánh.

Lúc các chiến sĩ Nga vẫy tay, trao nụ cười thân thiện, tôi thấy vô cùng xúc động. Chưa bao giờ tôi nghĩ được gặp họ ở khoảng cách gần như vậy. Kỷ niệm đẹp này sẽ in đậm trong tâm trí mọi người suốt đời", chị Thủy nói.

Chị Ngọc (sống ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội) từng có thời gian ngắn học tiếng Nga. Nhìn thấy các chiến sĩ đến từ xứ sở Bạch Dương tiến về phố Hàng Khay, chị cất lời chào bằng tất cả tấm lòng.

"Khi diễu binh, các anh giữ gương mặt nghiêm trang, bước đi dứt khoát, hàng ngũ ngay ngắn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các anh mỉm cười, vẫy tay chào khiến mọi người bất ngờ. Với người dân Việt Nam, đất nước và con người Nga luôn có sự gần gũi, thân tình, vì thế khoảnh khắc này càng thêm ý nghĩa", chị Ngọc nói.

Khối quân đội Nga tham dự diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam có 33 tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.