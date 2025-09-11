Vợ của Khối trưởng đoàn quân nhân Nga bất ngờ trước tình cảm của người Việt

Ngày 5/9, đoàn quân nhân Nga là đoàn cuối cùng trong số 4 đoàn quân đội nước ngoài (gồm Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Liên bang Nga), rời khỏi Việt Nam sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam vào dịp Quốc khánh 2/9.

Các quân nhân Nga tham gia diễu binh trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong suốt quãng thời gian tại Việt Nam, đoàn quân dân Nga là một trong những đoàn để lại nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc với người dân Việt Nam.

Đoàn lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm 33 quân nhân với các thành viên đều thuộc biên chế của Trung đoàn Độc lập số 154 Preobrazhensky.

Đây vốn là đơn vị nghi lễ danh giá, có lịch sử hàng trăm năm gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của quân đội và nhà nước Nga. Đơn vị này thường xuyên xuất hiện tại các lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tham gia nhiều hoạt động ngoại giao quân sự ở nước ngoài.

Trước khi rời khỏi Việt Nam, một số thành viên trong đoàn đã gửi lời chào cảm ơn và bày tỏ tình cảm trước sự ấm áp, hiếu khách và tình người ấm nồng của người Việt.

Trong số đó nổi bật có bức tâm thư của Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich - Khối trưởng đoàn quân nhân Nga.

Trong bức tâm thư, anh cho biết rất xúc động khi được đón tiếp nồng hậu bởi người dân Việt Nam. "Tôi thực sự hạnh phúc khi có những ngày được hiện diện nơi đây. Người dân tuyệt vời của các bạn đã đón chúng tôi bằng vòng tay rộng mở. Nếu có thể, tôi muốn ôm từng người trong số các bạn và chụp một bức ảnh kỷ niệm", anh viết.

Vào ngày trở về, Trung úy Mikhailov cùng các đồng đội của mình cũng mang theo nhiều món quà của Việt Nam gửi tặng gia đình.

Đó là những đặc sản và kỷ vật từ Việt Nam như cao sao vàng, cà phê hương chồn, bánh kẹo, gấu bông, mũ cối và nhiều vật phẩm lưu niệm khác.

Trong hành lý của một số quân nhân Nga còn có cả những túi đựng bánh mì - món ăn vốn rất quen thuộc với người Việt, được thực khách nhiều nơi trên thế giới ưa chuộng.

Một trong những món quà Việt Nam được Trung úy Mikhailov mang về nhà (Ảnh: Marianna).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Marianna, vợ của Trung úy Mikhailov cho biết rất bất ngờ, hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người Việt Nam dành tặng đoàn quân nhân Nga suốt thời gian qua.

Chị Marianna nhận được rất nhiều tin nhắn của người Việt Nam gửi tới trang cá nhân của mình. Lượng tin nhắn tăng đột biến khiến chị... bất ngờ.

Đó là những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, lời chúc may mắn động viên và cả nhắn nhủ mong muốn sớm được chào đón gia đình chị tới Việt Nam vào ngày không xa.

Dù những lời nhắn gửi đều đến từ người lạ chưa từng gặp mặt, nhưng chính sự quan tâm này khiến cô gái Nga thấy ấm áp, được sẻ chia.

Tiết lộ với phóng viên, chị Marianna cho biết đã thưởng thức cà phê hương chồn là một trong những món quà Việt Nam được chồng mang về và nhận thấy thức đồ uống khá ngon miệng.

Kể sâu hơn về hành trình của chồng cùng các quân nhân thuộc trung đoàn Preobrazhensky, chị cho biết, trong suốt hơn 10 năm, anh vinh dự được tham gia các cuộc diễu binh vào ngày 9/5 tại Nga để kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại.

Cuộc diễu binh diễu hành mừng Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với chị Marianna và gia đình là sự kiện, dấu mốc rất đặc biệt mà chồng được tham gia.

Trong sự kiện trọng đại này, các quân nhân thuộc trung đoàn Preobrazhensky đã tham gia diễu binh, diễu hành. Trung úy Mikhailov giữ vai trò Khối trưởng đoàn quân nhân Nga, cùng các đồng đội đại diện cho nước Nga tại lễ kỷ niệm.

Trung úy Mikhailov chụp ảnh cùng vợ con (Ảnh: Marianna).

Vợ của Khối trưởng đoàn quân nhân Nga bất ngờ khi thấy cách Việt Nam đón tiếp, từ việc chào đón, đồng hành cùng các chiến sĩ.

Khi các chiến sĩ đi qua các tuyến phố, người dân Việt Nam đều hò reo, cổ vũ dành cho đoàn quân nhân Nga rất nhiều lời khen ngợi, động viên. Không chỉ trong buổi lễ chính thức mà trong các buổi tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt trước sự kiện 2/9... người dân đều có mặt rất đông và thể hiện tinh thần hiếu khách, chào đón nồng nhiệt.

Dù chỉ theo dõi các hình ảnh qua mạng xã hội và báo chí song chị Marianna cho biết rất xúc động, tự hào vì chồng được tham gia một sự kiện trọng đại.

"Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, cảm động trước tình cảm của người dân Việt Nam. Tôi và con trai sẽ rất vui nếu có cơ hội tới thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp vào một ngày không xa", chị Marianna nói.