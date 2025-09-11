Suốt nhiều thế kỷ qua, con người không ngừng tìm kiếm dấu vết sự sống ngoài Trái Đất.

Giờ đây, từ một đoạn video do 2 nhà thám hiểm ghi lại mới đây đã thổi bùng lên tranh luận cho rằng bằng chứng ấy cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Dấu vết người ngoài hành tinh ở ngay trên Trái Đất.

Cửa đá khổng lồ trên dãy núi, dấy lên nghi ngờ của người ngoài hành tinh (Nguồn video: X).

Trên diễn đàn Reddit, một đoạn video ghi lại cảnh các nhà thám hiểm đứng trước "cánh cửa khổng lồ" nằm tại dãy núi Dzungarian Alatau (thuộc địa phận của Kazakhstan - quốc gia ở châu Á) gây xôn xao.

Trong clip dài 30 giây, khung cảnh trông chẳng khác nào một cảnh phim bom tấn. Đó là khoảnh khắc những nhà thám hiểm ngỡ ngàng tìm cách bước vào bên trong của cánh cửa đá.

Một tài khoản Reddit bình luận rằng đây là bằng chứng về “người ngoài hành tinh cổ đại”. Trong khi người khác đặt câu hỏi, liệu có phải phi thuyền của người ngoài hành tinh đang ẩn giấu hay không?.

“Cánh cửa” khổng lồ giữa núi đá (Ảnh: Mail).

Theo thông tin chia sẻ, video đăng tải trên mạng xã hội X (trước kia là Twitter) tại dãy núi Dzungarian Alatau, gần biên giới Kazakhstan với Trung Quốc.

Nằm ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, dãy núi Dzungarian Alatau nổi tiếng với những sườn núi gồ ghề, dãy đá và pháo đài cổ.

Mở đầu video là khoảnh khắc cận cảnh ghi lại hai nhà thám hiểm bước đi cẩn trọng trên tuyết rồi di chuyển đến trước khối núi đá. Sau đó, camera gắn trên flycam từ từ lùi ra xa, để lộ toàn cảnh “cánh cửa” hình vòng cung khổng lồ.

Dựa vào chiều cao của hai người đàn ông, cánh cửa được ước tính cao ít nhất 12m và có chiều rộng tương đương. Tuy nhiên, khối đá phía sau dường như dốc xuống khá mạnh. Điều này cho thấy nếu có hang động bí mật thì trần cũng sẽ khá thấp.

Nếu quan sát kỹ có thể thấy "cánh cửa" có màu nâu khác biệt so với phần đá của dãy núi xung quanh.

Tuy nhiên, khi phân tích ở góc độ khoa học, Giáo sư Mark Allen đến từ khoa Khoa học Trái đất thuộc Đại học Durham (Anh), nhận định: “Nhiều khả năng đây chỉ là kết quả của quá trình phong hóa khác nhau trên từng lớp đá”.

Vị giáo sư này cho biết từng đến khu vực này cách đây 38 năm. Nhưng nơi ông đặt chân đến thuộc lãnh thổ bên phía Trung Quốc và không thấy điều gì đặc biệt để ghi nhận.

Theo các nhà nghiên cứu, vị trí trong clip được 2 nhà thám hiểm ghi lại là một phần của “cổng Dzungarian”. Đây vốn là con đèo lịch sử nối giữa Kazakhstan và Trung Quốc.

Trong nhiều thế kỷ, con đèo dài hơn 4.800km còn gọi là “khe hở Altai”. Nơi này từng là tuyến đường xâm lược của nhiều đạo quân từ khu vực Trung Á.

Trên thực tế từng có những vụ việc tương tự gây tranh cãi về dấu vết của người ngoài hành tinh.

Cụ thể, những đường kẻ Nazca ở Peru là những hình vẽ khổng lồ trên mặt đất, đến nay vẫn là bí ẩn khảo cổ chưa có lời giải đáp.

Những hình vẽ khổng lồ ở Peru đến nay chưa có lời giải đáp (Ảnh: History).

Một số người cho rằng, đây là tác phẩm của nền văn minh Nazca sống vào khoảng thời gian từ năm 1 đến năm 700 sau công nguyên. Nhưng cũng có ý kiến hoài nghi cho rằng hình vẽ này có thể là dấu vết còn lại khi UFO (vật thể bay không xác định) của người ngoài hành tinh khi đáp xuống.

Tháng 9/2023, một bộ xác nghi của người ngoài hành tinh được trưng bày trước quốc hội Mexico. Tuy nhiên sau nhiều lần kiểm tra, các nhà khoa học Mỹ phản bác lại điều này.

"Để xác định độ tuổi của xác người ngoài hành tinh, chúng ta phải biết tỷ lệ carbon-14 trên hành tinh của họ, không phải của Trái Đất", ông David Anderson, phó giáo sư nhân chủng học làm việc ở Đại học Radford tại Virginia (Mỹ) chia sẻ.

Một trong những bộ xác gây tranh cãi (Ảnh: Daniel Cardenas).

Cùng với đó, các nhà khoa học khác cũng bác bỏ thông tin về việc đây là xác của người ngoài hành tinh. Các nghiên cứu khác cho thấy, một số bộ xác là xác ướp con người được chỉnh sửa theo chủ đích để giống như người ngoài hành tinh.

Mặc dù gây tranh cãi, song đến nay chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào chứng minh việc người ngoài hành tinh thực sự từng đến trái đất.