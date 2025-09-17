Khán giả hét kinh hoàng vì diễn viên rơi xuống đất khi đu người bằng tóc

Khoảnh khắc khiến nhiều khán giả la hét kinh hoàng khi thấy cảnh một nghệ sĩ xiếc rơi tự do xuống đất trong lúc thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm tự treo bộ tóc của mình trên không trung.

Đoạn video được nhân chứng ghi lại cho thấy nữ nghệ sĩ có tên Aliane Dias đã rơi xuống chỉ sau vài giây bắt đầu tiết mục. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu trước khi đưa cô lên cáng và chuyển ngay đến phòng cấp cứu.

Được biết, tai nạn xảy ra tại rạp xiếc Circo Robatiny ở Miracema, phía đông bắc Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 13/9.

Một ngày sau khi sự cố xảy ra, phía rạp xiếc đã có thông báo chính thức tới người xem.

Khoảnh khắc nữ diễn viên xiếc rơi xuống đất trong buổi biểu diễn (Ảnh cắt từ clip).

“Khán giả đã chứng kiến khoảnh khắc gây sững sờ. Tuy nhiên nữ diễn viên xiếc Aliane được cứu hộ nhanh chóng và đưa đến phòng cấp cứu tại thành phố. Tại đây, cô được chăm sóc kịp thời và hiệu quả. Hiện tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định và hồi phục tốt".

Theo chia sẻ từ phía rạp xiếc, màn biểu diễn "treo tóc" của nữ nghệ sĩ được thực hiện bằng chính mái tóc của Aliane. Tóc của cô được tết chặt và cố định vào vòng kim loại hoặc thiết bị gắn với dây treo. Nghệ sĩ thường xoay vòng, đu đưa và thực hiện các động tác khác như uốn dẻo hay tung hứng.

Đơn vị cũng xác nhận sự cố xảy ra do sơ xuất từ phía con người, không phải do thiết bị gặp trục trặc.

Nữ nghệ sĩ cho biết, cô tự treo mình bằng tóc trên một sợi cáp thép. Cô cũng chịu trách nhiệm trước việc buộc tóc mình theo quy định. Ở trường hợp này, Aliane thừa nhận đã buộc tóc không đúng với quy định khiến phần tóc bị tuột xuống, dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

Nữ diễn viên được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: News).

"Lý do cụ thể vẫn chưa rõ; chúng tôi đang chờ cô ấy bình phục hoàn toàn để tìm hiểu chi tiết hơn", đại diện rạp xiếc nói.

Bất chấp sự cố, đoàn xiếc vẫn tiếp tục buổi biểu diễn tiếp theo đúng lịch trình.

Vào tháng 4 năm ngoái, một nghệ sĩ xiếc khác cũng bị ghi lại khoảnh khắc rơi úp mặt xuống sân khấu trong lúc biểu diễn trên không.

Người nghệ sĩ đang xoay tròn ở vòng trên không, cách mặt đất khoảng 6m trong buổi diễn vào ngày 7/4. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc mất cân bằng, cô dường như tuột tay khỏi vòng và rơi thẳng xuống sàn gỗ, tạo ra tiếng động lớn.

Khoảnh khắc thót tim này được một khán giả ghi lại tại rạp xiếc O Circo Aquatico ở Joinville, bang Santa Catarina, Brazil. Người nghệ sĩ đã được đưa khẩn cấp đến bệnh viện. Sau đó, truyền thông địa phương xác nhận, nữ nghệ sĩ trong tình trạng ổn định, tỉnh táo và đang hồi phục.