Khách Tây xuống đường xem bóng đá, "sốc" với sự cuồng nhiệt của người Việt

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, 5 màn hình LED lớn được bố trí để người dân và du khách thuận tiện xem bóng đá.

Từ 19h30, nhiều người đã đến phố đi bộ để "giữ chỗ", chuẩn bị xem bóng đá lúc 22h30. Nhiều du khách nước ngoài diện áo đỏ, mang theo cờ Việt Nam, hòa chung dòng người chờ đón trận bóng.

Một cặp đôi có mặt từ sớm để cổ vũ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đi cùng bạn gái người Việt, anh Kasper Ras (SN 1990, quốc tịch Mỹ) cho biết, anh "choáng ngợp và không khỏi sốc" trước không khí sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sinh sống và làm việc ở Việt Nam một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp hòa mình vào không gian cổ vũ bóng đá ngoài trời đông đúc và náo nhiệt như vậy.

“Tôi thực sự không nghĩ mọi thứ lại sôi động đến thế. Mọi người ở Việt Nam rất cuồng nhiệt và tôi cảm nhận rõ tình yêu mà họ dành cho đất nước của mình. Bạn gái tôi là người Việt Nam và tôi tin rằng hôm nay Việt Nam sẽ chiến thắng”, anh Kasper chia sẻ.

Anh Kasper Ras và bạn gái hào hứng chờ đón trận bóng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hòa trong dòng người đang chờ trận đấu bắt đầu trước màn hình lớn, anh Elliot Mannion (28 tuổi) - du khách đến từ Mỹ - cùng vợ là người Việt Nam cũng có mặt từ khá sớm. Cặp đôi cho biết đây là buổi tối cuối cùng của họ tại Việt Nam, khép lại chuyến du lịch kéo dài một tuần.

“Chúng tôi đến đây từ khoảng 18h và cảm thấy vô cùng may mắn khi được hòa mình vào không khí náo nhiệt này. Mọi người rất thân thiện và hào hứng. Đêm nay, có lẽ chúng tôi sẽ không ngủ để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”, Elliot nói.

Cặp đôi người Australia lần đầu đến Việt Nam, bất ngờ trước không khí sôi động của các cổ động viên trước khi trận bóng diễn ra (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Lần đầu đặt chân đến Việt Nam, Deana (đến từ Australia) cho biết cô biết thông tin đội tuyển Việt Nam thi đấu qua các bản tin. Khi dạo quanh khu trung tâm TPHCM, Deana không khỏi ngạc nhiên trước không khí sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Đây là ngày đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Không khí ở đây rất náo nhiệt và khiến tôi cảm thấy hào hứng. Hiện chúng tôi đi mua sắm xung quanh và dự định ăn phở. Nếu còn đủ sức, chúng tôi sẽ ở lại đây để cùng mọi người xem bóng đá tối nay. Tôi rất yêu con người Việt Nam và mong rằng các bạn sẽ giành chiến thắng”, Deana chia sẻ.

Cũng tình cờ có mặt tại khu vực này, Khadidja - du khách đến từ Ả Rập Xê Út - đang dạo phố cùng bạn trai thì bất ngờ khi thấy phố đi bộ đông nghịt người. Cả hai cho biết họ không biết trước việc Việt Nam có trận đấu vào tối nay.

“Chúng tôi thực sự rất ngạc nhiên khi thấy không khí sôi động như vậy. Có thể tối nay chúng tôi sẽ ở lại đây để xem bóng đá cùng mọi người. Chúc Việt Nam may mắn”, Khadidja nói.

Bé 5 tuổi được bố mẹ cho mặc áo cờ đỏ sao vàng để cổ vũ Việt Nam (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Giữa biển người cổ vũ, hình ảnh bé Remi (5 tuổi, quốc tịch Mỹ) mặc áo thun in hình quốc kỳ Việt Nam thu hút sự chú ý. Bố mẹ em cho biết gia đình đã nắm được thông tin đội tuyển Việt Nam thi đấu trong ngày, nên cả nhà dự định ăn tối sớm và cùng nhau ra phố để chờ xem trận đấu.

“Chúng tôi muốn con cảm nhận không khí bóng đá và sự gắn kết của mọi người ở đây. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt với gia đình tôi”, mẹ bé Remi chia sẻ.

Nhiều du khách chia sẻ họ không chỉ đến xem bóng đá mà còn xem đây là dịp để trải nghiệm văn hóa địa phương.

Không khí tại Bùi Viện có phần ảm đạm (Ảnh: Mộc Khải).

Trong khi đó, tại phố đi bộ Bùi Viện, không khí trước giờ thi đấu có phần trầm lắng hơn, lượng người tập trung theo dõi bóng đá không nhiều. Dọc tuyến phố, chỉ một số quán ăn bố trí màn hình để phục vụ du khách xem trận đấu.

Nhiều du khách cho biết họ đến Việt Nam du lịch và chọn Bùi Viện làm điểm tham quan bởi đây là khu vui chơi về đêm nổi tiếng của TPHCM. Tuy nhiên, do trùng thời điểm diễn ra trận bóng đá, họ quyết định ở lại theo dõi và trải nghiệm không khí cổ vũ tại đây.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, vợ chồng ông Yvan và bà Martine, du khách đến từ Pháp, cho biết họ đã du lịch tại Việt Nam khoảng 40 ngày. Trong thời gian này, cặp đôi đã khám phá nhiều địa phương, di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM.

Hai vị khách Pháp hào hứng vì đến Việt Nam đúng dịp có trận bóng đá giữa Việt Nam và Trung Quốc (Ảnh: Mộc Khải).

“Chúng tôi đến Việt Nam không phải với mục đích xem bóng đá, nhưng đúng dịp có trận đấu nên quyết định ra phố dạo chơi, ăn uống và tiện theo dõi trận đấu để cảm nhận không khí cuồng nhiệt của người yêu thể thao. Tuy nhiên, tôi khá bất ngờ khi con đường này có phần trầm lắng, ít người xem bóng đá.

Ở đất nước chúng tôi, bóng đá cũng được cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi hy vọng sau trận đấu sẽ được cảm nhận bầu không khí rộn ràng hơn tại Việt Nam”, bà Martine chia sẻ.

Theo ghi nhận, các quán cà phê, nhà hàng phục vụ xem bóng đá tại TPHCM đều kín chỗ trước giờ thi đấu. Một số cơ sở còn chủ động trang trí cờ Việt Nam, mở nhạc cổ động và bố trí thêm màn hình để phục vụ lượng khách tăng cao trong tối nay.