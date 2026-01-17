"Đi bão" xuyên đêm mừng U23 Việt Nam, cô gái Lào được mời cơm rang giữa phố

Thức xuyên đêm ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Khi trọng tài nổi hồi còi khép lại trận tứ kết diễn ra tại Saudi Arabia, Maysaa Phanthabouasy (quốc tịch Lào, đang sinh sống tại Hà Nội) đội mũ bảo hiểm, lên xe máy hòa vào dòng người “đi bão” ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE.

Xuất phát từ phố Liễu Giai, Maysaa nhận thấy lượng người đổ ra đường chưa quá đông, chỉ lác đác vài nhóm bạn trẻ cầm cờ Việt Nam. Tuy nhiên, khi di chuyển tới khu vực hầm Kim Liên, cô thực sự cảm nhận được bầu không khí lễ hội.

“Hai bên đường chật kín người hâm mộ. Nhiều người mở nhạc, ca hát… tạo nên bầu không khí bùng nổ sau chiến thắng của U23 Việt Nam”, Maysaa chia sẻ.

Maysaa cho biết, cô ấn tượng với không khí cuồng nhiệt trên phố ở Hà Nội sau trận tứ kết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận ra Maysaa là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã xin chụp ảnh cùng cô. Dù mới gặp lần đầu, mọi người tay bắt mặt mừng, cười nói rộn ràng giữa dòng người đông đúc.

Thậm chí, cô gái đến từ Lào còn được người Hà Nội mời ăn cơm rang ngay tại chỗ. Được biết, chảo cơm rang do một nhóm bạn trẻ chuẩn bị sẵn ở nhà, mang ra đường để mời các cổ động viên trong lúc “đi bão”.

Đây là lần thứ hai Maysaa hòa mình vào không khí “đi bão” cùng cổ động viên Việt Nam. Ban đầu, cô dự định chạy xe qua vài tuyến phố lớn để cảm nhận sự sôi động, không ngờ người dân đổ về khu vực gần công viên Thống Nhất đông đến vậy.

“Tôi nghĩ trận đấu kết thúc muộn nên mọi người sẽ không ra đường, hoàn toàn không nghĩ cổ động viên cuồng nhiệt thức xuyên đêm đến 5h”, Maysaa chia sẻ.

Dự đoán đúng tỷ số 4 trận của U23 Việt Nam

Trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE kết thúc, hàng trăm người đã đến quán cà phê của Maysaa để cổ vũ. Cô tổ chức chương trình bốc thăm nhận áo đấu, bóng... tạo thêm niềm vui cho người hâm mộ.

Sống và học tập tại Việt Nam đã được 6 năm, yêu mến con người và văn hoá nơi đây nên nhiều lần Maysaa đồng hành cùng các đội bóng ở các lứa tuổi khác nhau.

"Tôi đã dự đoán đúng tỷ số 4 trận của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm nay. Có lẽ sự gắn bó với Việt Nam giúp bản thân có những linh cảm đúng về kết quả thi đấu", Maysaa bày tỏ.

Nhiều khách đến quán của Maysaa theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Maysaa sinh ra và lớn lên ở Luang Prabang - cố đô của Lào. Từ lúc còn bé, cô gái đã được người thân và bố mẹ kể về tình hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào.

Những bậc cao niên nơi cô sinh sống chưa quên được sự đồng cam cộng khổ, bát cơm sẻ nửa của quân đội 2 nước trong những năm kháng chiến vất vả.

Theo Maysaa, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã được học về lịch sử Việt Nam. Nhiều người dân Lào khâm phục ý chí bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn của người Việt Nam.

Tốt nghiệp THPT, cô gái sinh năm 2002, chọn Việt Nam du học vì nhận thấy đất nước này có những bước phát triển nhanh chóng. Nữ sinh hy vọng sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ở giải U23 lần này, Maysaa đã 4 lần dự đoán đúng kết quả các trận đấu của U23 Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua 6 năm gắn bó, Maysaa cảm nhận rõ tình cảm yêu mến, sự đùm bọc mà người dân Việt Nam dành cho người Lào. Với cô, giờ đây, Việt Nam như quê hương thứ hai.

Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế của Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Maysaa theo học cao học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài giờ lên lớp, cô thường đi tới nhiều địa điểm ở Việt Nam để quay video, quảng bá văn hoá và con người Việt Nam tới bạn bè ở Lào.