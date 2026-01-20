Gia đình cầu thủ hứa làm 80 mâm cỗ đãi xóm làng nếu U23 Việt Nam vô địch

Giấc mơ thuở nhỏ

Những ngày này căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Xuân Huy - bố cầu thủ Nguyễn Xuân Bắc, U23 Việt Nam - nằm trên một quả đồi ở xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ luôn tấp nập hàng xóm đến chúc mừng.

Trước trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc, vợ chồng ông Huy tất bật chuẩn bị những món ăn đơn sơ của quê nhà, bày biện vài mâm cỗ đón hàng xóm, người thân đến cổ vũ.

"Nếu U23 Việt Nam vô địch, gia đình tôi dự kiến sẽ làm 80 mâm cỗ mời làng xóm và người hâm mộ", ông Xuân Huy hồ hởi chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo ông Huy, trong khi dự giải châu Á ở Saudi Arabia, con trai thường gọi về nhà vào 12h hoặc trước trận đấu. Thời gian còn lại, Xuân Bắc tập trung phục hồi thể lực, tập luyện.

Cả gia đình quây quần cổ vũ Xuân Bắc ở trận tứ kết (Ảnh: Huy Trần).

Mong con yên tâm thi đấu, vợ chồng ông Huy không gọi nhiều, chủ yếu nhắn tin hỏi han tình hình sức khoẻ. Gia đình luôn động viên Xuân Bắc nỗ lực hết sức trong quá trình tập luyện.

Sinh năm 2003, là con trai út trong gia đình có 3 anh em, từ thuở nhỏ, Xuân Bắc đã sớm bộc lộ niềm đam mê với trái bóng tròn. Ngoài giờ học, cậu thường mải mê theo những trận bóng cùng bạn bè ở sân chung của xóm.

Nhìn thấy niềm đam mê của Xuân Bắc, vợ chồng ông Huy từng dự định gửi con đến một trung tâm đào tạo bóng đá ở Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm đó, trung tâm chỉ nhận các em từ 5 tuổi.

"Vào lớp 1, Xuân Bắc đã được chọn tham gia giải nhi đồng, ghi bàn thắng và thể hiện khả năng thi đấu rất tốt. Năm con trai học lớp 2, biết Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF về Việt Trì (cũ) tuyển sinh, gia đình quyết định cho cháu tham gia", ông Huy nhớ lại.

Ban đầu, vợ chồng ông Huy mong con trai thi tuyển để thoả niềm mơ ước, hoàn toàn không ủng hộ Xuân Bắc tập luyện xa nhà.

Vượt qua 100 thí sinh khác ở Phú Thọ, Xuân Bắc là cậu bé duy nhất trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để tập luyện tại TPHCM.

"Con còn quá nhỏ, phải sống xa nhà, đó là điều vợ chồng không muốn. Xuân Bắc mê bóng đá đến mức nhờ ông nội đưa vào trung tâm. Cháu còn nói nếu ông không đưa đi thì sẽ tự bắt xe vào TPHCM”, ông Huy nhớ lại.

Ông Nguyễn Xuân Huy cho biết, gia đình sẽ làm 80 mâm cỗ nếu U23 Việt Nam vô địch châu Á (Ảnh: Huy Trần).

Sau nhiều đêm trăn trở, bố mẹ đồng ý cho Xuân Bắc vào TPHCM tập luyện. Ở cùng con trai được 10 ngày, người đàn ông phải quay về quê hương để đi làm, lo tiền trang trải cuộc sống. Những ngày đầu xa người thân, Xuân Bắc thút thít khóc nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

Dành dụm từng đồng mua vé máy bay đi thăm con

Ròng rã suốt 5 năm, vợ chồng ông Huy di chuyển giữa Phú Thọ và TPHCM để đón con về quê nghỉ hè, nghỉ Tết rồi cùng bay vào miền Nam. Tới khi Xuân Bắc lên cấp 3, chàng trai mới có thể tự đi bằng máy bay về Hà Nội.

Bà Chu Thị Ngọc - mẹ của cầu thủ Xuân Bắc (Ảnh: Huy Trần).

Thời điểm đó, kinh tế gia đình eo hẹp. Từ thu nhập ít ỏi của vợ làm công nhân và ông Huy làm ruộng, gia đình phải tiết kiệm từng đồng để mua vé máy bay

“Trước mỗi dịp Tết và kỳ nghỉ hè vài tháng, vợ chồng tôi đã phải tính toán, tìm mua vé máy bay. Gia đình không khá giả, nhưng nghĩ đến niềm đam mê của con, vợ chồng lại động viên nhau cố gắng”, ông Huy tâm sự.

Năm 2016, Xuân Bắc cùng đồng đội trong trung tâm chuyển ra Hưng Yên tập luyện. Khoảng cách di chuyển rút ngắn chỉ còn hơn 60km, vợ chồng ông Huy thuận tiện hơn trong việc đi lại, thăm con.

“Mỗi lần con thi đấu ở miền Bắc, vợ chồng đều có mặt trên khán đài để cổ vũ. Chứng kiến Xuân Bắc ngày một trưởng thành, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực của gia đình đã được đền đáp", ông nói thêm.

Trên sân thi đấu lăn xả, ngoài đời nam cầu thủ của U23 Việt Nam là chàng trai hiền lành, ít nói và không thích phô trương trên mạng xã hội.

Ngoài khả năng đá bóng, Xuân Bắc học đều các môn. Từ lớp 1 đến lớp 12, chàng trai đều là học sinh giỏi, có năng khiếu nổi trội về môn toán.

Hiện tại, ngoài giờ thi đấu, Xuân Bắc đang theo học năm thứ 3 của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

"Bố mẹ luôn động viên Xuân Bắc phải cố gắng tốt nghiệp đại học để có hướng đi bền vững cho tương lai", ông Huy chia sẻ.

Có con trai thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, mỗi lần nhìn thấy Xuân Bắc ngã trên sân, cả gia đình thót tim, sợ xảy ra chấn thương nặng. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, bố mẹ vội vàng gọi điện hỏi han. Nghe con báo tin không có vấn đề gì nghiêm trọng, gia đình mới thở phào nhẹ nhõm

"Xuân Bắc từng 2 lần bị chấn thương lật cổ chân, mất khoảng 1 tháng mới hồi phục. Cả nhà mong con cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ và thể lực để theo đuổi sự nghiệp bóng đá nhiều năm nữa", ông nói thêm.

Gia nhập Trung tâm PVF từ năm 8 tuổi, Xuân Bắc hầu như không có nhiều thời gian ở nhà. Mỗi lần về thăm bố mẹ, cậu chỉ được nghỉ ngơi 3-4 ngày rồi quay lại tập trung cùng đội bóng.

Theo ông Huy, đến nay, cầu thủ Xuân Bắc chưa có bạn gái. Họ hàng thường động viên chàng trai quê Phú Thọ tập trung học tập và sự nghiệp, khoảng 27-28 tuổi mới tính chuyện kết hôn.

"Gia đình mong muốn con dâu tương lai không phải quá xinh đẹp, chỉ cần ngoan ngoãn, hiền lành, giản dị", bố của nam cầu thủ trải lòng.

Khoảnh khắc bố mẹ đón Xuân Bắc sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng con, ông Huy cảm thấy tự hào và hãnh diện khi Xuân Bắc đang nỗ lực cùng đồng đội, thi đấu vì màu cờ sắc áo ở Tây Á.

Mỗi khi ra đường hay đi dự tiệc tại quê nhà, mọi người thường giới thiệu: "Đây là bố của cầu thủ Xuân Bắc U23" và gửi lời chúc mừng khiến ông xúc động.

"Được thi đấu tại giải U23 châu Á không phải là vinh dự của Xuân Bắc hay gia đình mà cho cả quê hương Phú Thọ. Chúng tôi mong từ các giải đấu như thế này, con trai sẽ có những bước tiến mới trong tương lai", ông bày tỏ.