Khách lên máy bay mới nhớ chưa tắt bếp và 20 phút giải cứu nghẹt thở

Sự cố hy hữu này vừa xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Spring Airlines.

Theo thông tin hãng bay cung cấp ngày 17/9, khi máy bay đã cất cánh, một hành khách họ Vương bất ngờ nhớ ra bếp ga tại nhà của ông có thể vẫn đang bật, bên trên bếp còn nấu dở nồi trứng. Lo ngại nguy hiểm, ông lập tức báo với phi hành đoàn để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận sự việc, cơ trưởng của chuyến bay đã nhanh chóng chuyển thông tin tới trung tâm dịch vụ khách hàng của Spring Airlines. Hành khách họ Vương cung cấp địa chỉ nhà, mật khẩu khóa thông minh cùng thông tin liên hệ của ban quản lý khu dân cư để ứng phó khẩn cấp trong tình huống này.

Khi nhận được thông tin, người đại diện trung tâm dịch vụ khách hàng Phùng Tuấn Lập đã ngay lập tức gọi cho ban quản lý khu dân cư. Tính đến thời điểm đó, đã gần 3 tiếng trôi qua kể từ khi ông Vương rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, cuộc gọi đầu tiên không thành công do phía quản lý nghi ngờ tính xác thực của cuộc gọi. Trong cuộc gọi thứ hai, với giọng điệu chân thành và lời giải thích rõ ràng hơn, Phùng Tuấn Lập kiên nhẫn trình bày tính cấp bách của sự việc.

Sau đó, ban quản lý đồng ý tiếp nhận thông tin, ghi lại số nhà và mã số ra vào căn nhà, đồng thời hứa cử người kiểm tra.

Nhờ sự phối hợp kịp thời của cơ trưởng, đội ngũ dịch vụ khách hàng và ban quản lý khu dân cư, nguy cơ hỏa hoạn đã được ngăn chặn (Ảnh minh họa: Canva).

Mười phút sau, trong lần gọi thứ ba, Phùng Tuấn Lập nhận được phản hồi rằng nhân viên quản lý đã vào nhà, phát hiện bếp ga vẫn bật, nồi trứng đã cháy đen và bốc khói dày đặc. Rất may, họ kịp thời khóa van ga, mở cửa thông gió và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ.

Trên máy bay, hành khách họ Vương vỡ òa khi biết căn nhà được an toàn, liên tục gửi lời cảm ơn đến phi hành đoàn: "Cảm ơn các bạn đã cứu lấy căn nhà của tôi!".

Cuộc giải cứu khẩn cấp kéo dài khoảng 20 phút. Dù không có mặt trực tiếp tại hiện trường nhưng bằng sự kiên trì qua 3 cuộc gọi, đội ngũ chăm sóc khách hàng của Spring Airlines đã kịp thời hóa giải nguy cơ cháy nổ.