Khi Shawn Conner đang đổ xăng cho chiếc Corvette Z06 3LZ đời 2024 của mình tại một trạm xăng ở Mỹ vào tháng 6 thì chiếc xe thể thao 670 mã lực của anh bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh đến nỗi anh không thể làm gì để cứu chiếc Corvette.

Chiếc xe thể thao trị giá 140.000 USD bốc cháy khi đang bơm xăng (Video: Shawn Conner/Facebook).

“Có ai từng gặp trường hợp nào tương tự như thế này chưa? Xe phát nổ khi đang bơm xăng. Tôi có một vài suy đoán, nhưng rất muốn nghe ý kiến ​​của mọi người”, anh hỏi trong một bài đăng trên Facebook hồi đầu mùa hè.

Đáng chú ý, chiếc C8 của Conner không phải là chiếc duy nhất gặp sự cố cháy nổ. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho thấy những chiếc Corvette có vấn đề, và một trong những chiếc xe của chính GM cũng bị thiêu huỷ.

GM đã tạm dừng bán một số xe Corvette mới vào tháng trước và thông báo triệu hồi hơn 23.000 chiếc Corvette phiên bản từ 2023 đến 2025 do lỗi thiết kế có thể gây nguy hiểm khi tiếp nhiên liệu.

Theo đó, nếu hơi xăng hoặc xăng tràn về phía quạt làm mát gần đó thì có thể bị hút vào khoang động cơ đang nóng, khiến nó bốc cháy. Chỉ các xe Corvette Z06 có trục khuỷu phẳng nóng và xe ZR1 có bộ tăng áp thậm chí còn nóng hơn mới có nguy cơ gặp vấn đề này.

Chiếc Corvette Z06 của Conner đã bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Shawn Conner/Facebook).

Theo tờ Wall Street Journal, Chevy đã phát triển một tấm chắn để ngăn xăng tràn ra không bị thổi vào động cơ, nhưng cần hoàn thiện các chi tiết về nhà cung cấp và phân phối trước khi đưa bộ phận này vào sử dụng, có thể trong vài tuần tới.

Các phiên bản Stingray thông thường và bản E-Ray hybrid dẫn động 4 bánh sử dụng động cơ V8 LT2 chứ không phải động cơ V8 LT6 và LT7 DOHC như trên mẫu Z06 và ZR1, nên không có nguy cơ cháy nổ tương tự và không nằm trong diện triệu hồi và ngừng bán.

Hiện tại, GM đã khuyến cáo chủ xe Corvette không nên cố bơm thêm nhiên liệu khi vòi đã tự ngắt, và luôn đợi 5 giây sau khi nhả lẫy rồi mới rút vòi phun ra khỏi miệng bình xăng để tránh việc nhiên liệu bị nhỏ giọt. Một chủ xe đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng vòi bơm nhiên liệu mà anh sử dụng không tự ngắt, dẫn đến việc xe bị cháy.

Hồi năm 2010, Ferrari cũng từng phải triệu hồi hơn 1.000 chiếc 458 Italia sau khi nhiều xe bốc cháy. Nguyên nhân được xác định là do tăng nhiệt keo dán dùng trên ốp hốc bánh xe quá nóng. Ferrari cho biết chỉ những xe chạy tốc độ cao hoặc chạy lâu mới gặp nguy cơ này.

Vài năm sau đó, cả California T và 488 GTB (mẫu xe kế nhiệm 458) cũng bị triệu hồi hoặc phải ngừng bán do lo ngại nguy cơ cháy nổ.