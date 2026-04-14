Indonesia: Thót tim cảnh bé trai chạy ra đường đúng lúc xe tải lao tới

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Trung Java (Indonesia) vào ngày 8/4 vừa qua. Đoạn camera lan truyền trên mạng cho thấy, bé trai cùng một thiếu niên khác dường như đang vui chơi gần đó. Cậu bé sau đó bất ngờ chạy rất nhanh để gọi mẹ.

Bé trai lớn hơn đoán được em sẽ chạy sang đường nên cũng chạy theo nhằm kéo em lại nhưng không kịp. Cậu bé 6 tuổi vẫn chạy băng qua đường và bị một phương tiện hạng nặng di chuyển tới tông trúng chỉ ít giây sau đó. Vụ việc diễn ra quá nhanh trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Cảnh tượng thót tim khi bé trai lao qua đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người xem xong không khỏi bàng hoàng và xót xa. Theo thông tin ban đầu, bé trai may mắn sống sót nhưng bị gãy chân và chảy máu ở đầu.

Theo Mothership, cơ quan chức năng địa phương xác nhận về vụ việc. Cảnh sát cho rằng, vụ tai nạn xảy ra trên một đoạn đường có mật độ giao thông cao. Do khoảng cách quá gần, tài xế không kịp phản ứng nên chiếc xe xảy ra va chạm với bé trai.

Tài xế sau đó được đưa về làm việc với cảnh sát. Lực lượng chức năng đang điều tra xem chiếc xe liệu có chạy quá tốc độ hay không. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng sẽ xem xét trách nhiệm giám sát của phụ huynh trong vụ việc.

Tại Việt Nam, mới đây, một sự việc tương tự cũng xảy ra nhưng nhờ sự nhanh trí của một tài xế xe tải mà em bé giữ được sự an toàn. Cụ thể, ngày 4/4, khi đang lái xe trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phú Lộc (TP Huế), anh Lý Văn Tố (SN 1995, quê Đà Nẵng) phát hiện bé gái khoảng hơn 1 tuổi chập chững đi qua đường trong lúc các phương tiện đang hối hả di chuyển.

Anh Tố kịp thời dừng xe, bật nhảy qua dải phân cách, chạy vọt qua làn đường đối diện và nhấc cháu bé lên giữa dòng phương tiện đông đúc để đưa cháu vào nhà.

Tài xế cứu bé gái 1 tuổi giữa quốc lộ: “Tôi không dám nhận danh người hùng” (Nguồn: Dân trí).

Gia đình cho biết, bố mẹ cháu bé đang làm ăn xa tại TPHCM, để con nhỏ ở nhà với các chị của bé. Các chị cũng còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm nên trong phút sơ sẩy đã để em bé chạy ra quốc lộ.

Trước đó, một bé trai 3 tuổi ở Ninh Bình không may tử vong vì bất ngờ lao qua đường và bị xe tải tông trúng ngày 28/5/2025.

Theo cơ quan chức năng, trước thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé đang được bố dắt đi bên đường. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc sơ sẩy, bé tuột tay người lớn, chạy sang bên kia đường và gặp nạn.

Một em bé khoảng 3 tuổi tại Thanh Miên, Hải Dương (cũ) nay thuộc Hải Phòng cũng lao từ trong nhà ra đường hôm 15/2/2025. May mắn tài xế kịp bấm còi, phanh gấp khiến em bé dừng lại và đôi bên tránh được vụ tai nạn đáng tiếc.

Các vụ tai nạn là lời cảnh báo đối với những hộ dân sinh sống gần đường lớn, khu vực đông phương tiện qua lại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, để trẻ rời khỏi tầm mắt, các gia đình có thể khiến con đối diện với nguy hiểm hoặc những nỗi đau phải ân hận cả đời.

Đồng thời, vụ việc cũng nhắc nhở các tài xế cần nâng cao ý thức khi di chuyển qua khu dân cư. Việc tuân thủ tốc độ, giữ sự tập trung sẽ giúp xử lý các tình huống bất ngờ, hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc.