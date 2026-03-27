Xe máy vọt ga, đâm liên tiếp hai ô tô khi sang đường

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 23/3 tại khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội).

Xe máy đâm liên tiếp hai ô tô khi sang đường ở ngã tư (Video: OFFB).

Trong tình huống trên, lẽ ra người đi xe máy cần dừng hẳn để nhường đường cho ô tô tải và các xe khác đang đi trên trục đường lớn, chỉ sang đường khi bảo đảm đủ điều kiện an toàn.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Với lỗi không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe máy có thể bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong khi đó, với hành vi lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm, người đi xe máy có thể bị phạt 8-10 triệu đồng.