"Hồng Tỷ" giả gái lừa hàng trăm đàn ông và loạt kịch bản lừa tình rúng động

"Hồng Tỷ" - người đàn ông giả gái và hàng trăm cú lừa

Theo trang China Press, ngày 6/7, cảnh sát (Nam Kinh, Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông họ Jiao, 38 tuổi, vì hành vi phát tán tài liệu khiêu dâm.

Jiao bị cáo buộc giả dạng phụ nữ để làm quen với hàng trăm người đàn ông qua mạng xã hội, dụ dỗ họ quan hệ tình dục rồi quay lén cảnh nhạy cảm nhằm trục lợi.

Jiao giả gái để lừa hàng trăm người đàn ông (Ảnh: Sinchew).

Trang 163.com cho biết, mỗi ngày Jiao thức dậy từ sáng sớm để hóa trang như đội tóc giả, gắn mi, độn ngực, trang điểm kỹ lưỡng. Trên mạng, anh ta xây dựng hình tượng là một phụ nữ đã ly hôn, dịu dàng, đang tìm kiếm tình yêu nghiêm túc. Giọng nói của Jiao cũng được luyện để bắt chước giọng nữ suốt nhiều giờ.

Sau khi kết nối với “con mồi”, Jiao chủ động tán tỉnh, hẹn gặp, nhận quà, tạo cảm giác thân mật rồi lén quay clip khi quan hệ tình dục.

Cơ quan chức năng xác định có hàng trăm nạn nhân bị xâm phạm đời tư. Jiao đối diện nguy cơ bị truy tố thêm tội "đe dọa an ninh công cộng bằng phương tiện nguy hiểm", với mức án cao nhất là tử hình theo luật hình sự ở Trung Quốc.

Cô gái Anh đóng vai 3 chàng trai để tán tỉnh bạn gái

Trước đó, một trong những vụ giả danh gây sốc tại châu Âu là vụ Gemma Barker ở Anh vào năm 2012.

Theo The Guardian, Barker - khi đó mới 19 tuổi - đã tạo ra 3 nhân dạng giả là các thiếu niên nam: Luke, Aaron và Connor. Cô sử dụng mạng xã hội để tiếp cận các cô gái 15-16 tuổi, trong đó có hai người là bạn thân ngoài đời.

Sau khi kết bạn trực tuyến, Barker hẹn gặp các nạn nhân ngoài đời và luôn che mặt bằng mũ trùm, giữ im lặng, nói chuyện bằng chất giọng trung tính. Dưới danh tính “Connor”, cô đã quan hệ tình dục với một trong hai cô gái.

Cảnh sát đã vào cuộc theo dõi và bắt giữ “Aaron Lampard” - người thực chất là Barker.

Năm 2012, cô bị tuyên án 30 tháng tù giam vì tấn công tình dục và gian lận danh tính. Vụ việc sau đó được dựng thành phim tài liệu “The girl who became three boys” (tạm dịch: Cô gái hóa thành 3 chàng trai) do Channel 4 sản xuất.

Cô gái giả danh cả ngôi sao bóng rổ và người mẫu tuổi teen

Theo ABC News, năm 2011, Shelly Chartier, sống ở thị trấn Easterville (Canada), đã giả danh cả ngôi sao bóng rổ Chris Andersen và Paris Dunn (người mẫu 17 tuổi) ở California (Mỹ).

Shelly tạo tài khoản Facebook giả để nói chuyện với từng người, khiến cả hai tin rằng họ đang yêu nhau.

Shelly Chartier khi đến tòa án (Ảnh: Winnipeg Free Press).

Sau vài tháng nhắn tin, cô sắp xếp để Paris bay tới Colorado gặp Chris, thậm chí cả hai còn quan hệ tình dục trong chuyến gặp. Nhưng thực tế, toàn bộ cuộc trò chuyện trước và sau đó đều do Shelly thao túng khi giả danh cả hai người.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Shelly tiếp tục nhắn tin tống tiền Andersen vì quan hệ với trẻ vị thành niên. FBI và cảnh sát Canada đã vào cuộc điều tra.

Đến năm 2016, Shelly bị tuyên 18 tháng tù giam vì tội sử dụng danh tính giả và đe dọa. Vụ việc gây chấn động truyền thông Mỹ lẫn Canada vì mức độ tinh vi và thân phận “ẩn dật” kỳ lạ của Shelly - vốn là một cô gái chưa từng rời khỏi nhà suốt 10 năm.

Lừa hẹn hò để tống tiền hóa đơn

Theo tờ Times of India, tháng 5 mới đây, cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) đã triệt phá một đường dây lừa đảo của 22 đối tượng, trong đó có nhiều nam giới giả gái trên ứng dụng hẹn hò. Sau khi tạo dựng hình ảnh phụ nữ hấp dẫn, họ kết bạn, tán tỉnh rồi rủ nạn nhân nam đi ăn tối tại các nhà hàng do băng nhóm kiểm soát.

Tại đây, các “người yêu” giả sẽ cố tình gọi món đắt tiền, rồi đột ngột bỏ đi giữa chừng hoặc giả vờ nhận cuộc gọi khẩn cấp. Nạn nhân bị ép thanh toán hóa đơn giá trên trời. Trong khi đó, nhà hàng cũng cấu kết với nhóm lừa đảo để hưởng phần trăm hoa hồng.

Một số nạn nhân còn bị đe dọa, quay video nếu từ chối trả tiền. Cảnh sát cho biết nhóm này đã lừa thành công ít nhất 57 người chỉ trong vòng 2 tháng.

Lừa tình bằng công nghệ Deepfake và giọng nói AI

Trang The Times đưa tin, năm 2023, một phụ nữ ở Chicago (Mỹ) bị lừa hơn 60.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) sau khi yêu một "người đàn ông hoàn hảo" qua cuộc gọi video.

Thực chất, đó là hình ảnh và giọng nói deepfake - được AI dựng nên từ đầu đến cuối. Các video, biểu cảm và tương tác đều đủ chân thực để nạn nhân không mảy may nghi ngờ.

Theo The Sun, tại Edinburgh (Anh), một giáo sư 77 tuổi cũng mất 17.000 bảng Anh (khoảng 600 triệu đồng) trong hoàn cảnh tương tự, sau khi tin tưởng một người “yêu qua mạng” hoàn toàn không có thật.

Dù đã có nhiều cảnh báo, hình thức lừa đảo tình cảm bằng công nghệ vẫn khiến hàng loạt người sa lưới, đặc biệt là nhóm người cô đơn, đang tìm kiếm tình yêu hoặc sự thấu hiểu trên mạng.

Công nghệ deepfake được sử dụng để tạo ra hình ảnh và giọng nói giả, khiến nạn nhân khó phân biệt thật - giả (Ảnh: Spiceworks).

Theo các chuyên gia an ninh mạng, chiêu trò "người yêu deepfake" hiện được dùng như một công cụ tinh vi trong các chiến dịch lừa đảo có tổ chức. Tội phạm thường thu thập ảnh thật từ các tài khoản có thật, sau đó tạo nhân dạng giả với gương mặt hấp dẫn, giọng nói nịnh tai và câu chuyện sống động, từ đó dần lấy lòng tin nạn nhân.

Nạn nhân không chỉ mất tiền, mà còn mất cả danh dự, hình ảnh và niềm tin vào người khác. Có trường hợp bị tống tiền bằng chính những hình ảnh hoặc clip nhạy cảm mà họ gửi đi trong lúc yêu mù quáng.

Theo dữ liệu từ FBI Internet Crime Center, nạn nhân phổ biến là người độc thân, ly hôn, cao tuổi - những người dễ bị dẫn dắt bằng cảm xúc. Thậm chí, nhiều người vẫn không tin rằng mình bị lừa, ngay cả khi mất số tiền lớn vì niềm tin vào tình yêu ảo đã trở thành niềm an ủi không thể buông bỏ.