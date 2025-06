Kẻ lừa đảo bỗng "hoàn lương" khi nhận ra cô giáo xinh đẹp là đồng hương

Ngày 14/6, clip đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: “Anh "công an" có tâm nhất Campuchia, đang làm "nhiệm vụ" thì gọi trúng số một cô bé ở Nghệ An. Thấy cùng quê nên anh không lừa nữa... Một giây trước còn đóng vai "đào lửa", một giây sau đã hóa trai quê tình cảm. Đi lừa gặp đúng đồng hương, cái tâm "lương thiện" trỗi dậy luôn”.

Clip ghi lại cuộc gọi được thực hiện qua ứng dụng mạng xã hội giữa người đàn ông trong sắc phục công an với một cô gái.

Người này “phủ đầu” cô gái bằng hình ảnh một người bị còng tay, trên bàn có nhiều gói nhỏ màu trắng như ma túy. Theo “cán bộ công an”, đây là người giao hàng, khai nhận số ma túy trên có liên quan đến cô gái.

Clip kẻ lừa đảo hóa trai quê tình cảm được chị Thảo đăng trên Facebook của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên chỉ một vài trao đổi, cô gái nhận ra vị “cán bộ công an” là người Nghệ An. Cuộc trò chuyện chuyển hướng theo kịch bản không thể ngờ khi “cán bộ công an” xác nhận đang ở Campuchia.

Anh ta tâm sự, có thời gian đi lao động ở Nhật Bản 5 năm. Cách đây 2 năm, anh ta bị lừa sang Campuchia. Người đàn ông này tiết lộ, nếu một ngày không lừa được ai sẽ bị ăn điện (chích điện). Tuy nhiên khi nghe giọng biết cô gái là “đồng hương” nên “không muốn lừa nữa”.

Người đàn ông nói cô gái tự tắt máy đi, “nói nhiều anh bị chích điện giờ”.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận “cười muốn nội thương” trước màn đối đáp của kẻ lừa đảo giả danh công an và cô gái.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thái Thị Hương Thảo (SN 2002, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận clip do chị ghi lại và đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào tối 13/6. Chị Thảo là giáo viên dạy văn tại Trường THCS Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo nữ giáo viên này, trước đó 10 phút, chị có nhận được cú điện thoại của người xưng là shipper hẹn ngày mai giao hàng. Vì thường xuyên mua hàng online nên chị Thảo cũng không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, sau đó không lâu, một tài khoản Zalo kết bạn, giới thiệu là người giao hàng lúc nãy.

Nữ giáo viên nhắn nhủ mọi người cảnh giác trước các vở kịch lừa đảo tinh vi (Ảnh: Thảo Hương).

“Bình thường các bạn shipper chỉ gọi điện để xác nhận thông tin đơn hàng và hẹn thời gian giao. Nếu tôi không trực tiếp nhận hàng, họ sẽ giao theo hướng dẫn của tôi và nhắn tin số tài khoản để nhận thanh toán. Bởi vậy, khi thấy tài khoản Zalo này kết bạn, tôi bắt đầu nghi ngờ và quyết định trêu anh ta”, chị Thảo chia sẻ.

Đúng như những thông tin chị Thảo đã đọc trên báo về các kịch bản lừa đảo, sau khi tài khoản Zalo nói trên gọi điện, chị được kết nối với một người mặc sắc phục công an, thông báo người giao hàng khai số ma túy vừa bị công an bắt có liên quan đến chị. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chị Thảo “nương” theo kịch bản của bọn lừa đảo giả vờ hợp tác.

Tuy nhiên, bản thân chị cũng không ngờ khi nhận ra vị “cán bộ công an” là đồng hương, thái độ của anh ta lại thay đổi. Không những không tiếp tục kịch bản lừa đảo mà người đàn ông này còn tâm sự chuyện tình cảm cá nhân và hẹn liên lạc lại với chị Thảo khi về Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Thảo bị kéo vào vở kịch lừa đảo tương tự. Tuy nhiên, khi phát hiện không lừa được con mồi, các đối tượng liền buông lời chửi rủa, xúc phạm. Bởi vậy, cú “quay xe” của tên lừa đảo nói trên khiến chị khá ngạc nhiên.

Nữ giáo viên tâm sự, chị ghi lại clip cuộc trò chuyện và đăng lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo mọi người về hình thức lừa đảo không mới nhưng tinh vi này.

Thời gian qua, nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo với kịch bản được người mặc sắc phục công an liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội.

“Cán bộ công an” yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào một liên kết, cung cấp bản chụp căn cước 2 mặt để “xác minh thông tin”, đăng nhập vào ứng dụng có giao diện giống giao diện của ngân hàng để “xác minh tài sản” nhằm chứng minh không liên quan đến "các vụ án đang điều tra".

Khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, sẽ bị chiếm tài khoản ngân hàng và rút đi số tiền trong đó.