Vì sao sử dụng bao cao su khi làm "chuyện ấy" mà vẫn có thai?

1. Bao cao su có thể gây dị ứng

Sau quan hệ tình dục, một số người thường xuyên bị ngứa và khó chịu ở vùng kín. Nguyên nhân của tình trạng này rất có thể là do bị dị ứng bao cao su. Trong đó, bao cao su làm từ mủ cao su (bao cao su Latex) là loại dễ gây dị ứng nhất.

Khi bị dị ứng bao cao su thường có các biểu hiện như ngứa ngáy, nổi mề đay, mẩn ngứa, sưng vùng kín, đau đầu, khó thở, chóng mặt... Trường hợp nặng hơn có thể gây sốc phản vệ, dễ dẫn tới tử vong nếu không xử lý kịp thời.

Các triệu chứng dị ứng bao cao su ở nam và ở nữ khá giống nhau. Tuy nhiên, do màng nhầy trong âm đạo của nữ giới hấp thụ protein trong mủ cao su nhanh hơn màng nhầy trên dương vật nên phụ nữ sẽ có khả năng cao sẽ gặp phải phản ứng dị ứng toàn thân.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu Mỹ, tỷ lệ người bị dị ứng và các trường hợp dị ứng với mủ cao su tự nhiên là rất ít.

Để phòng tránh, nên sử dụng bao cao su làm từ nhựa mủ cao su nhân tạo thay vì mủ cao su tự nhiên.

2. Giảm kích thích

Các loại bao cao su hiện nay thường được sản xuất rất mỏng để tăng độ kích thích trong "cuộc yêu". Tuy nhiên, một số người vẫn cho rằng họ bị giảm kích thích khi sử dụng bao cao su khi làm "chuyện ấy". Một số cặp vợ chồng cho rằng khoái cảm trong khi quan hệ tình dục bị giảm do sự cản trở của bao cao su.

Nhưng thực sự thì trên thị trường hiện có rất nhiều loại bao cao su với nhiều hình dạng, kích thước, màu sắc, hương thơm, kết cấu, chất liệu khác nhau. Vì vậy, có thể có loại phù hợp với nhu cầu của bạn để "yêu" một cách thoải mái và thú vị nhất.

3. Sử dụng bao cao su vẫn có khả năng mang thai

Bên cạnh các phương pháp tránh thai như đặt vòng, uống thuốc tránh thai, cấy thuốc tránh thai, thắt ống dẫn tinh… thì sử dụng bao cao su là một trong những biện pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Điều này có nghĩa là sử dụng bao cao su thực chất là một biện pháp ngừa thai. Tuy nhiên, không có biện pháp tránh thai nào đảm bảo 100%, bao cao su cũng vậy.

Nguyên nhân là do chất lượng của bao cao su, cần phải dùng đúng theo hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất và cũng cần bảo quản đúng cách. Chất lượng bao cũng bị ảnh hưởng nếu để ở nơi quá nóng, các chất dầu bôi trơn cũng bị khô đi nếu quá hạn sử dụng, bao dễ bị rách nếu bị vật nhọn đâm phải. Hoặc cũng có thể do sử dụng bao cao su sai cách…

4. Không phòng tránh được hoàn toàn các bệnh lây qua đường tình dục

Bao cao su là biện pháp hiệu quả nhất để tránh các bệnh lây qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai… Tuy nhiên, không có nghĩa là đã dùng bao cao su rồi thì hoàn toàn đảm bảo bạn sẽ không mắc bệnh. Các vùng da bị bệnh không được bao cao su bảo vệ vẫn có khả năng lây nhiễm cho người khác. Ngoài ra, bao cao su không có khả năng chống lây nhiễm các bệnh ngoài da như ghẻ, nhiễm trùng…

Để bao cao su được phát huy tác dụng tốt nhất và hạn chế các tác dụng phụ, nên chọn bao cao su của những thương hiệu uy tín từ các cửa hàng chính hãng. Không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, cẩn thận hàng nhái, hàng kém chất lượng vì luôn tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe.

Tư vấn sử dụng bao cao su phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho phụ nữ ở Quảng Ninh.

5. Sử dụng bao cao su an toàn

5.1 Chọn bao cao su đúng cách

Hiệu quả bảo vệ của bao cao su trong thực tế thấp hơn nhiều so với khuyến cáo của nhà sản xuất. Điều này là do mọi người không sử dụng bao cao su đúng cách, thường làm hỏng bao cao su trong quá trình sử dụng và khiến nó trở nên phản tác dụng.

Khi mua bao cao su, có thể thử một chút để tìm được loại bao cao su phù hợp với mình. Nếu quá chật, bao cao su sẽ dễ bị đứt hơn. Nếu quá lỏng, nó có thể bị tuột ra. Một số nam giới thấy rằng bao cao su làm giảm cảm giác hoặc không thoải mái khi đeo. Bạn có thể thích một loại bao cao su nhất định vì nó thoải mái hơn cho bạn hoặc mang lại cảm giác cao hơn trong khi quan hệ tình dục.

Một số bao cao su được bôi trơn bằng nonoxynol - 9, một chất tiêu diệt tinh trùng và giúp tránh thai. Tuy nhiên, bao cao su không có chất diệt tinh trùng là một lựa chọn tốt hơn vì một số lý do:

Bao cao su diệt tinh trùng dường như không hiệu quả hơn bao cao su bôi trơn khác trong việc tránh thai.

9 có thể gây kích ứng hoặc làm hỏng các tế bào da ở âm đạo hoặc trực tràng. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thuốc diệt tinh trùng không giúp bảo vệ bạn hoặc bạn tình chống lại HIV/AIDS hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Bao cao su diệt tinh trùng có giá thành cao hơn các loại bao khác và hạn sử dụng ngắn hơn.

5.2 Sử dụng hiệu quả và an toàn để phòng bệnh

Không để bao cao su trong túi quần hoặc ví.

Bảo quản bao cao su ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tiếp xúc với không khí, nhiệt và ánh sáng làm tăng khả năng bị rách bao cao su. Không giữ bao cao su trong ví tiền hoặc túi sau quá một tháng. Không cất bao cao su trong ngăn đựng găng tay trong thời gian dài. Ma sát và nhiệt có thể khiến bao cao su bị vỡ và kém tác dụng hơn.

Kiểm tra ngày hết hạn. Không sử dụng bao cao su quá hạn sử dụng.

Kiểm tra bao cao su xem có bị hư hỏng không. Kiểm tra độ giòn, vết rách nhỏ hoặc lỗ kim châm trước khi sử dụng.

Đảm bảo chỉ sử dụng chất bôi trơn gốc nước. Nếu sử dụng bao cao su latex, không sử dụng chất bôi trơn gốc dầu như dầu khoáng, dầu em bé, dầu ô liu và các loại dầu ăn khác, kem đánh răng, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da… vì có thể làm suy yếu và khiến bao cao su bị rách, vỡ.

Không bao giờ sử dụng lại bao cao su vì sẽ làm tăng nguy cơ mang thai và lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chỉ sử dụng bao cao su latex hoặc polyurethane để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đọc thông tin được công bố trên bao bì về chất liệu và xem có được dán nhãn để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không?

Sử dụng bao cao su trong bất kỳ hoạt động tình dục nào. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho dù bạn có quan hệ tình dục qua đường âm đạo, miệng hay hậu môn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hành vi tình dục an toàn, nhất là sử dụng bao cao su đúng cách và phù hợp, có thể giúp ngăn ngừa bệnh lậu, một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến đang ngày càng trở nên khó điều trị hơn và đôi khi không thể điều trị do kháng thuốc kháng sinh.