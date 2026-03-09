Hiện tượng “đá nở hoa” ở Đà Nẵng: Phát hiện bất ngờ về thực thể sống

Ngày 9/3, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu, Trưởng Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, cho biết nhóm nghiên cứu bước đầu có nhận định mới về hiện tượng “đá nở hoa” xảy ra tại khu vực sông Trạm (xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu cùng nhóm nghiên cứu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã đến hiện trường tại sông Trạm (nhánh sông Tiên), đoạn qua thôn 2, xã Thạnh Bình, để quan sát và lấy mẫu lớp “hoa” màu đỏ bám dưới chân một tảng đá lớn.

Mẫu vật lớp “hoa” màu đỏ bám dưới chân tảng đá lớn (Ảnh: Đăng Mậu).

Kết quả quan sát dưới kính hiển vi cho thấy cấu trúc này không phải là địa y như một số nhận định trước đây. Bên trong các “hạt tròn” có chứa thực thể sống, nhiều khả năng là trứng của côn trùng. Nhóm nghiên cứu bước đầu nhận định đây có thể là ấu trùng của loài bướm đêm.

Theo PGS.TS Trịnh Đăng Mậu, vị trí xuất hiện của lớp “hoa đá” khá phù hợp với tập tính sinh sản của nhiều loài bướm đêm. Chúng thường chọn những nơi ẩm ướt, kín đáo, ít ánh nắng để đẻ trứng nhằm tránh khô và giúp ấu trùng dễ nở, phát triển nhanh.

“Từ mẫu vật và video của người dân địa phương, nhóm nghiên cứu có nghi vấn một loài bướm đêm hay xuất hiện. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, thậm chí không loại trừ khả năng đây là một loài côn trùng chưa từng được ghi nhận”, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu nhận định.

Bên trong các “hạt tròn” có chứa thực thể sống, nhiều khả năng là ấu trùng của loài bướm đêm (Ảnh: Đăng Mậu).

PGS.TS Trịnh Đăng Mậu cho biết thêm, nếu thu thập được cá thể côn trùng trưởng thành (bố mẹ) thì việc định danh loài sẽ dễ dàng và chính xác hơn. Nhưng rất tiếc hiện tượng này vài năm mới xuất hiện nên chưa thể thu thập được thông tin.

Liên quan đến việc người dân cho rằng “hoa đá” đổi màu liên tục từ vàng sang đỏ rồi trắng khi tàn, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu nhận định, đó có thể là các giai đoạn phát triển và chín của trứng, biểu hiện qua sự thay đổi màu sắc.

Như Dân trí thông tin, khoảng mùng 4 Tết (ngày 20/2), khi mực nước sông Trạm rút, một lớp màu đỏ rực bất ngờ xuất hiện dưới chân tảng đá lớn. Hình ảnh độc đáo này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đổ về khu vực để tận mắt chứng kiến.

Anh Trần Trung Bảo (trú xã Thạnh Bình), người dân sống gần khu vực cho biết hình ảnh anh chụp ngày 27/2 cho thấy ít nhất hai vị trí dưới chân tảng đá hình thành lớp xốp màu đỏ rực rỡ, mà anh gọi là "đá nở hoa".

Bà Bùi Thị Tuấn (70 tuổi, trú xã Thạnh Bình), nhà gần khu vực tảng đá xác nhận trước đó tảng đá bình thường, không có hiện tượng lạ. Bà cho biết "hoa đá" thay đổi màu liên tục, từ vàng sang đỏ, rồi trắng khi tàn.

Hình ảnh "đá nở hoa" được người dân chụp ngày 2/3 (Ảnh: Xuân Tiện).

Theo giai thoại tại địa phương, hiện tượng "đá nở hoa" không xuất hiện hàng năm, mà có thể 2-3 năm hoặc 6 năm mới nở rộ một lần. Lần gần nhất được người dân chứng kiến là vào năm 2024.

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, xác nhận hiện tượng "đá nổi một vệt đỏ" hay "đá nở hoa" từng xuất hiện vài năm trước và gây xôn xao dư luận. Năm nay, địa phương cũng đã được thông báo về sự trở lại của hiện tượng này.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương cũ (xã Tiên An cũ), khi hiện tượng này xuất hiện, các nhà khoa học đã về kiểm tra, nghiên cứu và nhận định đây thực chất chỉ là địa y mọc trên đá.