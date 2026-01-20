Hành động của hàng chục hộ dân giữa lúc "tấc đất tấc vàng"

“Mình hiến chút đất, đổi lại cả xóm hưởng lợi”

Từ con đường hẹp, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa, tuyến đường nối trung tâm xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai) đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635) đang dần “lột xác”, trở nên rộng rãi, khang trang hơn.

Sự thay đổi này không chỉ riêng nguồn lực đầu tư của nhà nước, mà còn là kết quả sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hàng chục hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, công trình phụ trợ, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung.

Ông Cao Văn Trung (75 tuổi, trú thôn Định Thiện Đông, xã Tuy Phước Bắc) tự nguyện hiến hơn 50m2 đất ở để mở rộng đường vì lợi ích chung (Ảnh: Doãn Công).

Tuyến đường dài hơn 2,1km, đi qua các thôn Định Thiện Đông, Lộc Ngãi và Tri Thiện trước khi được nâng cấp, mặt đường chỉ rộng 3-3,5m, xuống cấp, nhiều đoạn cua gấp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Năm 2025, địa phương triển khai kế hoạch mở rộng, nâng cấp đường với tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Giai đoạn đầu, phần tuyến dài hơn 500m từ trung tâm xã đến giáp đường ĐT 635 được ưu tiên triển khai. Để tạo mặt bằng, hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Cao Văn Trung (75 tuổi, trú thôn Định Thiện Đông) là một trong những hộ đầu tiên hiến 50m2 đất ở. Ông chủ động tháo dỡ tường rào, cổng ngõ từ sớm, trước cả khi nhận hỗ trợ của nhà nước.

“Khi địa phương mời họp tuyên truyền dự án, tôi đồng ý ngay. Tôi xây lại tường rào, cổng ngõ hết 38 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 30 triệu, phải bỏ thêm 8 triệu nhưng đổi lại đường sá rộng rãi, khang trang cũng thấy vui”, ông Trung chia sẻ.

Theo ông Trung, trước đây do đường hẹp, giá đất chỉ khoảng 300 triệu đồng mỗi lô (100-150m2) nhưng ít người quan tâm. Nay đường được mở rộng, giá đất đã tăng lên 700-800 triệu đồng/lô.

Ông Nguyễn Thanh Hùng (thôn Định Thiện Đông) đang xây lại tường rào sau khi hiến gần 30m2 đất để mở đường (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Thanh Hùng (54 tuổi, cùng thôn) cũng tự nguyện hiến gần 30m2 đất để mở đường. Ông cho biết khu đất gia đình hiện có giá khoảng 8 triệu đồng/m2, song khi địa phương vận động, ông và bà con đều sẵn lòng hưởng ứng.

“Đường rộng, thông thoáng, đi lại thuận lợi, môi trường sống cũng tốt hơn. Mình hiến chút đất đổi lại cả xóm làng hưởng lợi”, ông Hùng nói.

Lan tỏa phong trào hiến đất làm giao thông nông thôn

Phong trào hiến đất làm đường ở xã Tuy Phước Bắc đang lan tỏa mạnh mẽ. Đầu năm 2025, người dân trong xã đã chung tay mở rộng nhiều tuyến giao thông nông thôn, tiêu biểu là tuyến liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện.

Tuyến đường dài 1,2km, mặt đường được mở rộng từ 3,5m lên 6,5m, nay đã được thảm nhựa khang trang, chấm dứt cảnh bụi mù mùa nắng, lầy lội mùa mưa.

Bà Đinh Thị Cần (82 tuổi, trú thôn Phục Thiện) là tấm gương tiêu biểu khi hiến gần 80m2 đất ở. Phần đất này có giá trị lớn, nằm gần trung tâm xã, kết nối thẳng ra đường phía Tây đầm Thị Nại.

“Đường rộng rãi, sạch đẹp thì nhà tôi cũng đẹp hơn, giá trị cũng cao hơn. Mỗi gia đình hiến một chút thì đường sá sẽ rộng rãi, khang trang hơn. Con cháu có ô tô đi về quê cũng có chỗ vào”, bà Cần chia sẻ.

Tuyến đường liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện (xã Tuy Phước Bắc) dài 1,2km, được mở rộng từ 3,5m lên 6,5m (Ảnh: Doãn Công).

Ông Võ Thanh Lâm, Trưởng thôn Phục Thiện, phấn khởi nói: “Điều đáng trân trọng nhất là hơn 50 hộ dân đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù”.

Theo ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, chỉ riêng phần tuyến dài hơn 500m vừa được mở rộng, người dân đã tự nguyện hiến hơn 400m2 đất ở, trong khi giá đất khu vực này được nhà nước định giá khoảng 7 triệu đồng/m2.

“Điều đáng quý là bà con không chỉ hiến đất mà còn chủ động tháo dỡ công trình, tạo điều kiện để thi công nhanh chóng. Thời gian tới, địa phương sẽ có hình thức khen thưởng, động viên các hộ tiên phong, hiến đất với diện tích lớn”, ông Điệp cho biết.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đổ bê tông, địa phương sẽ thảm nhựa toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Phần còn lại của tuyến đường sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng, từng bước hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, góp phần tạo diện mạo khang trang cho trung tâm xã và các thôn lân cận.