Sáu hộ dân hiến 900m2 đất mở lối đi lại cho người hàng xóm

Con đường hình thành từ tình làng nghĩa xóm

Thời gian gần đây, nhiều người đi qua thôn Khe Thờ (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) đều dễ dàng thấy một con đường mới chạy thẳng tắp từ căn nhà cấp bốn giáp cánh đồng ra trục đường chính của địa phương. Ít ai biết, con đường ấy được hình thành từ tình làng nghĩa xóm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Trần Thế Thuyết (SN 1991) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ anh sức khỏe yếu, thần kinh không ổn định do di chứng chiến tranh. Còn người bố bị tàn tật bẩm sinh và qua đời năm 1996 khi anh mới 5 tuổi.

Anh Thuyết (bên trái) bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của bà con lối xóm (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ đó, anh Thuyết, chị gái cùng người mẹ sống trong cảnh nghèo túng. Năm 2008, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức và chính quyền địa phương, gia đình anh mới có được căn nhà cấp bốn để trú ngụ.

Năm 2019, mẹ mất, còn chị gái lập gia đình ở miền Nam, anh Thuyết sống một mình. Mỗi ngày, anh đi làm tự do để kiếm sống và muốn ra ngoài đều phải băng qua con đường đất nhỏ xuyên giữa cánh đồng.

"Ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa lầy lội, trơn trượt. Từ nhỏ, tôi và chị gái đã nhiều lần ngã trên đoạn đường này, còn bạn bè trong xóm cũng ít lui tới nhà chơi cùng vì đường khó đi", anh Thuyết kể.

Thương hoàn cảnh của anh, ông Trần Thế Cương (50 tuổi), hàng xóm đã đứng ra bàn bạc với các hộ dân xung quanh để hiến đất mở đường cho gia đình anh có lối đi thuận tiện.

Đề xuất của ông Cương nhanh chóng nhận được sự đồng lòng của 5 hộ dân gồm: ông Trần Thế Linh, ông Nguyễn Viết Tùng, ông Nguyễn Viết Nghĩa, bà Phan Thị Liệu và bà Trần Thị Lương. Sáu gia đình đã hiến tổng cộng 900m2 đất vườn.

Vợ chồng ông Cương là hộ khởi xướng việc hiến đất mở lối đi cho anh Thuyết (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Trần Thế Cương cho biết, cuối tháng 7, anh Thuyết sang nhà trò chuyện và rụt rè bày tỏ dự định sẽ lập gia đình trong năm tới, đồng thời mong được hàng xóm hỗ trợ một phần đất để mở lối đi.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của anh Thuyết, ông Cương đã tự nguyện hiến 240m2 đất vườn và vận động thêm 5 hộ dân lân cận cùng chung tay ủng hộ.

"Gia đình tôi có 3 người con đều đã trưởng thành. Khi nghe tôi quyết định, các con đều đồng thuận. Thấy việc làm có ý nghĩa, các hộ dân xung quanh cũng hưởng ứng ngay", ông Cương chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, ông Cương còn bỏ tiền thuê máy móc để san gạt mặt bằng. Các hộ hiến đất và người dân trong thôn cùng góp ngày công, giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật liệu.

Chỉ sau ít ngày, con đường dài 200m, rộng 4,5m nối từ nhà anh Thuyết ra trục đường chính thôn Khe Thờ hoàn thành trong niềm vui chung của cả người cho lẫn người nhận.

Nghĩa cử cao đẹp

Ông Cương cho biết trước mắt đây mới là con đường đất đá giúp anh Thuyết đi lại thuận tiện. Ông cùng các hộ dân mong muốn trong thời gian tới, tuyến đường sẽ được đầu tư nâng cấp thành đường dân sinh của thôn, được bê tông hóa khang trang góp phần làm đẹp xóm làng.

Anh Thuyết chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ dám mơ có một con đường rộng rãi, thẳng tắp nối từ nhà mình ra trục đường chính của thôn.

"Tôi vô cùng biết ơn các bác, các cô chú hàng xóm. Có lối đi thuận tiện, tôi hy vọng cuộc sống sau này ổn định hơn. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, sống có ích để không phụ tấm lòng của mọi người", anh nói.

Con đường rộng rãi, dài thẳng tắp dẫn vào nhà anh Thuyết (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Nguyễn Viết Sỹ, Trưởng thôn Khe Thờ, cho biết địa phương có 142 hộ với 450 nhân khẩu, là vùng khó khăn nhất của xã Đồng Lộc. Dù còn nhiều thiếu thốn, người dân nơi đây luôn sống chan hòa, đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Theo ông Sỹ, việc 6 hộ dân tự nguyện hiến đất mở lối đi cho gia đình anh Thuyết là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, "hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, khẳng định việc 6 hộ dân thôn Khe Thờ tự nguyện hiến đất mở lối đi cho gia đình khó khăn là nghĩa cử cao đẹp, đầy tinh thần nhân văn, sẻ chia.

Ông bày tỏ mong muốn hành động đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng quê hương ngày càng đoàn kết, phát triển.