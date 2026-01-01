Hơn 100 người lội ao, quây bắt cá to nhận thưởng tiền triệu

Ngày 1/1, không khí sôi động bao trùm Ao Sen, xã Anh Sơn, Nghệ An, khi lễ hội nơm cá lần thứ 3 khai mạc. Sự kiện thu hút hơn 100 "nơm thủ" đến từ nhiều xã thuộc huyện Anh Sơn cũ, tạo nên hoạt động văn hóa dân gian đầy màu sắc.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tập trung tại Ao Sen, nơi tiếng reo hò, tiếng nước quẫy và tiếng cười nói hòa quyện, tạo nên một không gian lễ hội náo nhiệt.

Hàng trăm người dân tham gia lễ hội nơm cá tại xã Anh Sơn, Nghệ An (Ảnh: Công Sáng).

Người tham gia lăm lăm chiếc nơm trên tay, chờ hiệu lệnh là ùa xuống ao, đôi mắt dõi theo từng chuyển động dưới làn nước đục. Mỗi khi một con cá lớn quẫy mạnh trong nơm, tiếng hò reo lại vang lên, lan tỏa niềm vui khắp khu vực.

Với người dân địa phương, lễ hội nơm cá không chỉ là cuộc thi tài mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, mở đầu năm mới bằng những tiếng cười sảng khoái và sự gắn kết cộng đồng.

Anh Đặng Hoàng Thuyết, chủ ao cá, cho biết: "Mỗi năm tôi đầu tư khoảng 50 triệu đồng để mua cá và chăm sóc ao rộng hơn 1,5ha. Vé tham gia hoạt động chỉ 200.000 đồng mỗi người, không đặt nặng chuyện lãi lời, chủ yếu để bà con có dịp vui chơi, thư giãn".

"Nơm thủ" bắt được con cá lớn, ôm bên người trong tiếng reo hò tại lễ hội (Ảnh: Công Sáng).

Lễ hội năm nay tiếp tục hấp dẫn với hệ thống giải thưởng dành cho những "nơm thủ" bắt được cá khủng. Theo ban tổ chức, người bắt được con cá đầu tiên nặng từ 2,5kg trở lên sẽ nhận thưởng 500.000 đồng.

Giải cao nhất trị giá 1 triệu đồng, dành cho "nơm thủ" bắt được con cá lớn nhất trong buổi nơm. Ngoài ra, người tổ chức cũng treo giải cá lớn thứ hai trị giá 700.000 đồng và giải cá lớn thứ ba trị giá 500.000 đồng.

Người đàn ông nơm được con cá lớn, chụp ảnh lưu niệm trong lần đầu tham gia hội thi nơm cá (Ảnh: Công Sáng).

Bên cạnh các giải thưởng chính, hội thi nơm cá còn có nhiều giải phụ mang tinh thần khuyến khích như nơm thủ nhỏ tuổi nhất, cao tuổi nhất và người sở hữu chiếc nơm lớn nhất. Những phần thưởng này, dù không quá lớn về giá trị cũng đã góp phần tạo thêm tiếng cười, khích lệ tinh thần người tham gia.

Lễ hội nơm cá ngày đầu năm không chỉ mang lại niềm vui giản dị mà còn góp phần gìn giữ nét sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống, nơi con người tìm lại cảm giác gắn bó với làng quê và những giá trị mộc mạc đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần qua nhiều thế hệ.