Hàng nghìn người thả hoa đằng trong đêm, cầu sức khoẻ cho bố mẹ ngày Vu Lan

Những ngày giữa tháng Bảy âm lịch, khuôn viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (phường Kỳ Sơn, Hòa Bình) rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Người dân tấp nập đổ về, vừa hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vừa thành kính chuẩn bị cho mùa Vu Lan báo hiếu.

Khuôn viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Nam Việt).

Tối 6/9, tức rằm tháng Bảy, chùa Kim Sơn Lạc Hồng trong khuôn viên nghĩa trang bừng sáng ánh nến, tiếng chuông chùa ngân vang như chạm đến trái tim những người con tìm về với cội nguồn.

Sau lời răn dạy của các sư thầy, từng người được cài lên ngực một bông hoa.

Hoa đỏ cho người còn đủ cha mẹ, hoa hồng cho người đã mất một trong hai đấng sinh thành, và hoa trắng cho những ai mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Giữa không gian linh thiêng, hàng nghìn Phật tử và người dân đã rơi những giọt nước mắt lặng lẽ, chất chứa thương nhớ và lòng biết ơn sâu nặng.

Chị Huệ (áo đen, cùng con gái áo hồng) đến chùa dự lễ Vu Lan (Ảnh: Nam Việt).

Giữa hàng nghìn người dự lễ Vu Lan, chị Đinh Thị Huệ (áo đen, ở Phú Thọ) đưa con gái 7 tuổi đến từ sớm. Khi bé được cài bông hoa hồng - biểu tượng của người mất cha, em lặng lẽ ôm chặt mẹ.

Nhìn con, chị Huệ không khỏi xót xa: chồng mất khi con mới 3 tuổi, bao năm nay con lớn lên thiếu tình cha, dù chị đã cố gắng bù đắp. Bản thân cũng từng mồ côi cha, chị hiểu sâu sắc nỗi trống vắng ấy, nên luôn kể cho con nghe về người cha quá cố để hình bóng ông mãi hiện hữu trong ký ức.

"Hôm nay đưa con lên chùa, tôi chỉ mong con biết trân trọng tình thân, học đạo hiếu khi cha mẹ còn trên đời", chị nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Dung bật khóc khi nhớ đến bố mẹ đã khuất (Ảnh: Nam Việt).

Ngồi cách mẹ con chị Huệ vài dãy ghế, chị Hoàng Thị Dung (49 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ lau nước mắt trong nỗi nhớ cha mẹ đang an nghỉ tại nghĩa trang. Vượt hàng chục cây số, chị có mặt từ đầu giờ chiều, thắp hương và ngồi bên mộ kể với cha mẹ những chuyện đã trải qua suốt nửa năm qua.

Khi được cài bông hồng trắng lên ngực, chị không kìm được nước mắt. Dù đã gần 50 tuổi, chị vẫn thấy mình như đứa trẻ lạc lõng giữa đời khi mất đi điểm tựa. "Tôi ân hận vì chưa kịp báo hiếu nhiều cho cha mẹ. Mong thế hệ trẻ hãy yêu thương, hiếu kính cha mẹ khi còn có thể, để sau này không phải nuối tiếc", chị trải lòng.

Bé Bắc bật khóc khi nghĩ đến những lần không nghe lời, cáu gắp, làm mẹ buồn (Ảnh: Nam Việt).

Khi nhiều người lớn lặng lẽ rơi nước mắt nhớ về đấng sinh thành, ở cuối hàng ghế, Thái Hoàng Bắc (11 tuổi) bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ sau khi nghe sư thầy giảng về đạo hiếu. Em nghẹn ngào xin lỗi vì từng cáu gắt, cãi lời, làm mẹ buồn và hứa sẽ chăm chỉ học hành để không phụ lòng mẹ.

Nhìn con trai bỗng biết nghĩ, chị Nguyễn Thị Yên (42 tuổi, Phú Thọ) không giấu nổi xúc động. Chị chia sẻ, vì mong con có tương lai tốt đẹp, thoát khỏi cảnh vất vả như bố mẹ, nên nhiều khi chị nghiêm khắc bắt con học hành, dẫn đến những giây phút mẹ con giận dỗi. "Tôi sẽ học cách dạy con nhẹ nhàng hơn, chỉ mong con hiểu được nỗi lòng cha mẹ", chị Yên nói.

Sau nghi thức cài hoa, mỗi người dân thắp cho mình một ngọn hoa đăng, gửi gắm lời cầu nguyện cho sức khỏe gia đình, cho cha mẹ đã khuất được an yên nơi miền cực lạc

Hàng nghìn người dân chờ tới hơn 22h giờ ngày 6/9 để thả hoa đăng cầu sức khoẻ bình an cho gia đình, bố mẹ (Ảnh: Nam Việt).

Hàng nghìn người dân từ Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Nghệ An… cùng nhau thả hoa đăng.

Đại đức Thích Trí Thịnh - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng - chia sẻ: "Vu Lan là lúc mỗi người lắng lại để tri ân công sinh thành, nhắc nhở chúng ta sống nhân nghĩa hôm nay".

Năm nay, Vu Lan càng đặc biệt khi hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là dịp báo hiếu cha mẹ, mà còn là thời khắc cả dân tộc tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Trong ánh sáng lung linh của hoa đăng, Vu Lan trở thành khúc ca hiếu hạnh, sợi dây kết nối mỗi người với cha mẹ, tổ tiên và với Tổ quốc.